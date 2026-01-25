Μήπως η Κίνα κερδίζει σιωπηλά την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης;

Ενώ η παγκόσμια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη περιστρέφεται γύρω από την «υπερνοημοσύνη» και τα δισεκατομμύρια που επενδύονται στη Silicon Valley, μια διαφορετική δυναμική αναπτύσσεται στο παρασκήνιο. Χωρίς φανφάρες, κινεζικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν εργαλεία ανοιχτού κώδικα που υιοθετούν ολοένα και περισσότερες δυτικές εταιρείες.

Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς τεχνολογικό – είναι γεωοικονομικό.

H ιστορία ξεκινά από το Pinterest

Σύμφωνα με το BBC, κάθε μήνα, εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες επισκέπτονται το Pinterest αναζητώντας έμπνευση: από ευφάνταστα αντικείμενα μέχρι τις πιο αλλόκοτες αισθητικές ιδέες. Πίσω από αυτές τις εξατομικευμένες προτάσεις, όμως, δεν κρύβεται απαραίτητα η αμερικανική τεχνολογία. Η πλατφόρμα δοκιμάζει και ενσωματώνει κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσει το σύστημα συστάσεών της, μετατρέποντάς το –όπως παραδέχεται η διοίκησή της– σε έναν ψηφιακό βοηθό αγορών.

Η στροφή αυτή εντάθηκε μετά την εμφάνιση του DeepSeek R-1 στις αρχές του 2025, ενός μοντέλου που διατέθηκε ανοιχτά και λειτούργησε ως καταλύτης. Η επιλογή του open source άνοιξε τον δρόμο για μια πληθώρα παραλλαγών και προσαρμογών από εταιρείες που θέλουν έλεγχο, ακρίβεια και χαμηλότερο κόστος.

Όπως εξηγούν στελέχη του Pinterest, τα ανοιχτά μοντέλα επιτρέπουν εσωτερική εκπαίδευση και βελτιστοποίηση, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ακρίβεια από τις «έτοιμες» λύσεις της αγοράς. Το σημαντικότερο όμως είναι το οικονομικό σκέλος: σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος χρήσης μειώνεται δραστικά σε σχέση με τα μοντέλα που προσφέρουν αμερικανικά εργαστήρια AI.

Δεν είναι μόνο το Pinterest. Από την Airbnb μέχρι τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όλο και περισσότερες αμερικανικές εταιρείες στρέφονται σε κινεζικά μοντέλα όπως το Qwen της Alibaba ή το Kimi της Moonshot. Η εξίσωση είναι απλή: ποιότητα, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.

Η δυναμική των αριθμών

Η εικόνα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις πλατφόρμες διανομής μοντέλων, όπως το Hugging Face. Εκεί, τα κινεζικά εργαστήρια καταλαμβάνουν συχνά τις πρώτες θέσεις σε λήψεις και αξιολογήσεις, ξεπερνώντας ακόμη και καθιερωμένες λύσεις όπως το Llama της Meta. Μάλιστα, σε ορισμένες περιόδους, τα περισσότερα δημοφιλή μοντέλα προέρχονται από την Κίνα, ένδειξη μιας μετατόπισης που δύσκολα αγνοείται.

Η γεωπολιτική διάσταση της AI

Μέχρι πρόσφατα, η κυρίαρχη αφήγηση ήθελε τις ΗΠΑ να προηγούνται χάρη στις τεράστιες επενδύσεις τους. Ωστόσο, μελέτες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων δείχνουν ότι τα κινεζικά μοντέλα όχι μόνο έχουν καλύψει το κενό, αλλά σε ορισμένους τομείς προηγούνται τόσο σε δυνατότητες όσο και σε υιοθέτηση.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, ενώ οι αμερικανικές εταιρείες επικεντρώνονται σε φιλόδοξα –και συχνά ασαφή– οράματα υπερνοημοσύνης, η Κίνα επενδύει στη διάδοση λειτουργικών εργαλείων. Το παράδοξο είναι εμφανές: σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, η πιο «κλειστή» οικονομία προωθεί πιο ανοιχτή τεχνολογία.

Το μέλλον της κούρσας

Την ίδια στιγμή, αμερικανικές εταιρείες όπως η OpenAI πιέζονται να αυξήσουν τα έσοδά τους, στρεφόμενες σε εμπορικά μοντέλα και διαφημίσεις. Παρότι έχουν κάνει βήματα προς το open source, το βάρος παραμένει στις ιδιόκτητες λύσεις που υπόσχονται κερδοφορία.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν η Κίνα «κερδίζει» την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης με θεαματικό τρόπο. Είναι αν, μέσα από τον ανοιχτό κώδικα και το χαμηλό κόστος, καταφέρνει κάτι ίσως πιο ουσιαστικό: να διαμορφώσει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Πηγή: ΟΤ.gr