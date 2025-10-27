science
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
Τεχνολογία 27 Οκτωβρίου 2025 | 11:53

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Spotlight

Η κινεζική κρατική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Norinco παρουσίασε τον Φεβρουάριο ένα ρομποτικό όχημα που μπορεί να εκτελεί αυτόνομα αποστολές υποστήριξης μάχης με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα. Λειτουργεί με τεχνολογία της DeepSeek, της οποίας τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είναι καμάρι της κινεζικής τεχνολογίας.

Η παρουσίαση του ρομποτικού οχήματος P60 της Norinco παρουσιάστηκε από αξιωματούχους του Κινεζικού Κόμματος ως έμπρακτο παράδειγμα αξιοποίησης της DeepSeek στην στρατιωτική κούρσα απέναντι στις ΗΠΑ, σε μια χώρα που οι κυβερνήσεις και των δύο χωρών θέτουν τους στρατούς τους σε ετοιμότητα.

Έρευνα του Reuters που κάλυψε εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έγγραφα προμηθειών δίνουν μια εικόνα για την προσπάθεια του Πεκίνου να αποκτήσει στρατιωτικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Reuters σημειώνει ωστόσο ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι όλα τα συστήματα έχουν υλοποιηθεί και ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν αφορούν πάντα τεχνολογίες που βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ρομποτικοί σκύλοι της Unitree σε επίδειξη της εταιρείας στο Χανγκτσόου στις 21 Μαρτίου 2025 (Reutesr)

Ρομποτικοί σκύλοι της Unitree σε επίδειξη της εταιρείας στο Χανγκτσόου στις 21 Μαρτίου 2025 (Reutesr)

Αλγοριθμική κυριαρχία

Μοντέλα της DeepSeek εμφανίζονται στα έγγραφα δεκάδων φετινών προμηθειών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ενώ μόνο σε ένα από αυτά γίνεται αναφορά στην ανταγωνιστική Alibaba Qwen.

Η προτίμηση του κινεζικού στρατού στην DeepSeek ανακλά την επιδίωξη για αυτό που το Πεκίνο ονομάζει «αλγοριθμική κυριαρχία», την απεξάρτηση από τη Δυτική τεχνολογία και τον έλεγχο των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει τη χρήση ΑΙ από τον κινεζικό στρατό, δήλωσε όμως ότι «η DeepSeek εσκεμμένα προσέφερε, και πιθανότατα θα συνεχίσει να προσφέρει, στήριξη στις στρατιωτικές και πληροφοριακές επιχειρήσεις της Κίνας».

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Κίνα προωθεί την ανάπτυξη ρομποτικών σκύλων που θα επιχειρούν σε αγέλες, drone που θα πετούν σε σμήνη και θα παρακολουθούν αυτόνομα τους στόχους, καθώς και κέντρα διοίκησης με τεχνολογίες απεικόνισης και πολεμικές προσομοιώσεις.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός εξέδωσε μια φουτουριστική προκήρυξη για ρομποτικούς σκύλους που θα λειτουργούν με ΑΙ για να ανιχνεύουν απειλές και να απομακρύνουν εκρηκτικές συσκευές.

Το αποτέλεσμα της προκήρυξης παραμένει άγνωστο, ωστόσο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε κρατικά μέσα έδειχναν ρομποτικούς σκύλους της κινεζικής εταιρείας Unitree να συμμετέχουν σε στρατιωτικές ασκήσεις.

Ακόμα, τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters δείχνουν ότι ο κινεζικός στρατός επιδιώκει την αξιοποίηση της ΑΙ για τη βελτίωση του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνολογίας για την ανάλυση εικόνων από δορυφόρους και drone.

Ερευνητές της Landship Information Technology, κινεζικής εταιρείας που ενσωματώνει συστήματα ΑΙ σε στρατιωτικά οχήματα όπως αυτό της Norinco, ανέφεραν τον Φεβρουάριο σε έγγραφο που προωθούσε τις υπηρεσίες τους ότι ανέπτυξαν σύστημα βασισμένο σε τσιπ της κινεζικής Huawei που αναγνωρίζει στόχους σε δορυφορικές εικόνες και επικοινωνεί με ραντάρ και αεροσκάφη για τον συντονισμό επιχειρήσεων.

Τον Μάιο, ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Σιάν ανέφεραν σε έγγραφό τους ότι συστήματα που λειτουργούν με τεχνολογία της DeepSeek εξέτασαν 10.000 σενάρια μάχης –το καθένα με διαφορετικές μεταβλητές, ανάγλυφα εδάφους και στρατιωτικές δυνάμεις –μέσα σε 48 δευτερόλεπτα, αντί σε 48 ώρες όπως σε μια συμβατική διαδικασία.

Ακόμα, περισσότερες από 20 προκηρύξεις και πατέντες δείχνουν ότι ο στρατός επιθυμεί την ανάπτυξη drone που αναγνωρίζουν και παρακολουθούν στόχους αυτόνομα και συνεργάζονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις κινέζων αξιωματούχων άμυνας, οι οποίοι έχουν επισήμως δεσμευτεί να διατηρήσουν τον ανθρώπινο έλεγχο στα οπλικά συστήματα, εν μέσω ανησυχίας ότι μια σύγκρουση ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον θα έφερνε την εποχή των όπλων ΑΙ χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στην ΑΙ επενδύει εξάλλου και ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος σχεδιάζει να αναπτύξει χιλιάδες αυτόνομων drone έως τα τέλη του 2025, ένας στόχος που σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η αριθμητική υπεροχή της Κίνας σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η DeepSeek φέρεται να είναι προμηθευτής του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Reuters)

Η DeepSeek φέρεται να είναι προμηθευτής του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Reuters)

Κινεζική τεχνολογία, αμερικανικά τσιπ

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο κινεζικός στρατός συνεχίζει να χρησιμοποιεί και να αναζητά μονάδες επεξεργασίας γραφικών της αμερικανικής Nvidia, ανάμεσά τους τα τσιπ A100 και H100 που από τον Σεπτέμβριο του 2022 απαγορεύεται να εξάγονται στην Κίνα.

Παρά τις προσπάθειες μετάβασης σε κινεζικά τσιπ για τα συστήματα AI, τα προϊόντα της Nvidia συνεχίζουν να εμφανίζονται σε μελέτες ερευνητών που συνδέονται με τον στρατό, όπως προκύπτει από αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας την τελευταία διετία.

Το Reuters αναγνώρισε 35 αιτήσεις που αναφέρονταν στο τσιπ A100 και είχαν υποβληθεί από ερευνητές του Εθνικού Πανεπιστημίου Αμυντικής Τεχνολογίας και τους «Επτά Υιούς» -μια ομάδα κινεζικών πανεπιστημίων στα οποία έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις.

Την ίδια περίοδο, οι ίδιες οντότητες υπέβαλαν 15 αιτήσεις που αναφέρονταν στις μονάδες Ascend της κινεζικής Huawei, οι οποίες αναπτύχθηκαν ως υποκατάστατο των τσιπ της Nvidia.

O συνταγματάρχης Τσου Τσιτσάο, επικεφαλής ερευνητικού κέντρου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας, είχε δηλώσει πέρυσι στο Reuters ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί εξαγωγών επηρέασαν την κινεζική πρόοδο στην ΑΙ «σε κάποιο βαθμό», αν και η κούρσα για υπεροχή συνεχίζεται.

Ο εκπρόσωπος της Νvidia Τζον Ρίτζο υποβάθμισε τη ζήτηση για τσιπ της εταιρείας από τον κινεζικό στρατό, λέγοντας πως η Κίνα «διαθέτει περισσότερα από αρκετά τσιπ για όλες τις στρατιωτικές εφαρμογές της».

