Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν συσκευές παρακολούθησης για να εντοπίζουν παράνομες εξαγωγές τσιπ στην Κίνα

Οι αμερικανικές αρχές φυτεύουν συσκευές παρακολούθησης σε παρτίδες προηγμένων τσιπ για να ανιχνεύουν τυχόν παράνομη εξαγωγή τους προς την Κίνα, αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να προλάβουν την τεχνολογική επικράτηση του ασιατικού γίγαντα.

Δύο πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο πρακτορείο ότι το μέτρο εφαρμόζεται μόνο σε παρτίδες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες εξαγωγής σε χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί εξαγωγών.

Συσκευές παρακολούθησης είναι γνωστό ότι είχαν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για την ιχνηλάτηση προϊόντων με περιορισμούς εξαγωγών, όπως για παράδειγμα εξαρτήματα αεροσκαφών.

Πέντε διαφορετικές πηγές που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα τσιπ για εφαρμογές ΑΙ δήλωσαν ότι τέτοιες συσκευές έχουν εντοπιστεί σε διακομιστές εταιρειών όπως η Dell και η Super Micro, οι οποίοι περιέχουν τσιπ της Nvidia ή της AMD.

Σε μια υπόθεση του 2024, ανέφεραν δύο πηγές της εφοδιαστικής αλυσίδας, συσκευές εντοπισμού σε μέγεθος τηλεφώνου βρέθηκαν σε κοντέινερ με διακομιστές Dell, ενώ μικρότερες συσκευές είχαν τοποθετηθεί στη συσκευασία των μηχανημάτων.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι έχει δει βίντεο στα οποία μεταπωλητές τσιπ αφαιρούσαν συσκευές παρακολούθησης της Dell και της Super Micro.

Επιβεβαίωση τοποθεσίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις παρακολούθησης εμπλέκεται συνήθως το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, ενώ η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) συμμετέχουν σε κάποιες περιπτώσεις.

Εντάλματα για την τοποθέτηση των συσκευών εκδίδονται μόνο σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση διώξεων εναντίον προσώπων και εταιρειών. Οι συσκευές τοποθετούνται σε ύποπτα φορτία με ή χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες κυριαρχούν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ημιαγωγών για εφαρμογές ΑΙ, προσπαθεί να περιορίσει τις εξαγωγές τσιπ και άλλων τεχνολογιών στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τον εκσυγχρονισμό του στρατού και την τεχνολογική επικράτηση της χώρας.

Ανάλογοι περιορισμοί έχουν επιβληθεί στη Ρωσία προκειμένου να μην αξιοποιηθούν αμερικανικές τεχνολογίες στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, καθώς και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, έχουν προτείνει μα επιβληθεί στις αμερικανικές εταιρείες να ενσωματώνουν στα τσιπ τους τεχνολογίες επιβεβαίωσης τοποθεσίας.

Η Κίνα πλέον ανησυχεί ότι τα αμερικανικά τσιπ μπορεί να κρύβουν κινδύνους και ζήτησε από τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας να αποφύγουν τα τσιπ H200 της Nvidia, για τα οποία άρθηκαν πρόσφατα οι περιορισμοί εξαγωγών.

Τον περασμένο μήνα, η ρυθμιστική αρχή κυβερνοχώρου κάλεσε στελέχη της Nvidia για να εκφράσει ανησυχίες σχετικά με «κερκόπορτες» στα τσιπ της εταιρείας που θα επέτρεπαν πρόσβαση από απόσταση.

Αυτό τον μήνα, δύο κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι διοχέτευσαν παράνομα στην Κίνα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που διαβιβάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ζήτησε να ελεγχθούν για συσκευές παρακολούθησης διακομιστές Quanta με τσιπ H200 της Nvidia.