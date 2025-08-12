science
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Η κυβέρνηση Τραμπ θα παίρνει προμήθεια για τις εξαγωγές τσιπ στην Κίνα
Τεχνολογία 12 Αυγούστου 2025 | 15:22

Η κυβέρνηση Τραμπ θα παίρνει προμήθεια για τις εξαγωγές τσιπ στην Κίνα

Τι προβλέπει η ιδιότυπη συμφωνία που επέβαλε ο Τραμπ προκειμένου να λάβουν άδεια εξαγωγής η Nvidia και η AMD.

Σε μία ασυνήθιστη συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την απόκτηση αδειών εξαγωγής για τους ημιαγωγούς,  Nvidia και AMD συμφώνησαν να δώσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Fnancial Times, οι δύο κατασκευαστές τσιπ συμφώνησαν στο ιδιότυπο αυτό χαράτσι ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής για την κινεζική αγορά, οι οποίες χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Nvidia συμφώνησε να μοιραστεί το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα παρέχει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα των τσιπ MI308. Δύο άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα.

Οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι το υπουργείο Εμπορίου άρχισε να εκδίδει άδειες εξαγωγής H20 την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ . Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε επίσης αρχίσει να εκδίδει άδειες για το τσιπ της AMD για την Κίνα.

Quid pro quo

Η συμφωνία quid pro quo είναι πρωτοφανής. Σύμφωνα με ειδικούς στον έλεγχο των εξαγωγών, καμία αμερικανική εταιρεία δεν έχει συμφωνήσει ποτέ να καταβάλει μέρος των εσόδων της για την απόκτηση αδειών εξαγωγής. Ωστόσο, η συμφωνία εντάσσεται σε ένα μοτίβο της κυβέρνησης Τραμπ, όπου ο πρόεδρος παροτρύνει τις εταιρείες να λάβουν μέτρα, όπως για παράδειγμα εγχώριες επενδύσεις, για να αποτρέψουν την επιβολή δασμών σε μια προσπάθεια να φέρουν θέσεις εργασίας και έσοδα στην Αμερική.

Η AMD δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Nvidia δεν αρνήθηκε τη συμφωνία. Δήλωσε: «Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές».

Οι αναλυτές της Bernstein εκτιμούν ότι, με βάση τις οδηγίες της Nvidia πριν από την έναρξη των ελέγχων στις αρχές του έτους, θα είχε πουλήσει περίπου 1,5 εκατομμύριο τσιπ H20 στην Κίνα το 2025, δημιουργώντας έσοδα περίπου 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι προσαρμογές

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια διαμάχη σχετικά με το τσιπ H20. Η Nvidia προσάρμοσε το H20 για την κινεζική αγορά, αφότου ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέβαλε αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές πιο προηγμένων τσιπ που χρησιμοποιούνται για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα απαγόρευε τις εξαγωγές H20 στην Κίνα. Ωστόσο, ο Τραμπ άλλαξε πορεία τον Ιούνιο, μετά τη συνάντηση με τον Χουάνγκ στον Λευκό Οίκο. Τις επόμενες εβδομάδες, η Nvidia ανησύχησε επειδή το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας [BIS], ο κλάδος του υπουργείου Εμπορίου που διαχειρίζεται τους ελέγχους εξαγωγών, δεν είχε εκδώσει καμία άδεια.

Ο Χουάνγκ έθεσε το ζήτημα στον Τραμπ την Τετάρτη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την ανταλλαγή, και η BIS άρχισε να εκδίδει άδειες την Παρασκευή.

Η συμφωνία εσόδων από το H20 έρχεται καθώς η Nvidia και η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζουν κριτική για την απόφασή τους να πουλήσουν το τσιπ στην Κίνα. Αμερικανοί ειδικοί ασφαλείας λένε ότι το H20 θα βοηθήσει τον κινεζικό στρατό και θα υπονομεύσει την ισχύ των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: OT.gr

