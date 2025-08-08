Πώς η Apple πόνταρε 600 δισ. δολάρια για να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ

Η Apple ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αυξάνει τις επενδυτικές της δεσμεύσεις στις ΗΠΑ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας 100 δισεκατομμύρια δολάρια στα αρχικά 500 δισεκατομμύρια δολάρια που η εταιρεία είχε δηλώσει ότι θα επένδυε τον Φεβρουάριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας, Τιμ Κουκ αποκάλυψε το τελευταίο επενδυτικό πλάνο της Apple κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση ήρθε μετά την απειλή Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμό 25% στα iPhone που κατασκευάζονται στο εξωτερικό και ενόψει πιθανής επιβολής δασμού 100% στους ημιαγωγούς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Apple, καθώς και άλλες εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ, θα εξαιρεθούν από αυτόν τον δασμό του 100%. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη ότι η Apple θα γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από τον προγραμματισμένο δασμό 50% του Τραμπ στις ινδικές εξαγωγές με προορισμό τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η Apple έχει εισάγει στις ΗΠΑ συσκευές που πλέον κατασκευάζονται μόνο στην Ινδία, αφότου ο Τραμπ αποκάλυψε τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς έως και 145% σε κινεζικά προϊόντα.

Ωστόσο, οι επενδύσεις συνολικού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Apple φαίνεται να έχουν εξαλείψει τις ανησυχίες του Αμερικανού προέδρου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης, ο Τραμπ αγνόησε σε μεγάλο βαθμό την ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν τα iPhone θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η Apple δεν κάνει τις επενδύσεις που κάνει στις ΗΠΑ πουθενά αλλού. Αργότερα πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση μπορεί τελικά να δώσει κίνητρα στην εταιρεία να κατασκευάζει στην Αμερική.

Η Apple, τουλάχιστον όπως φαίνεται, είναι απαλλαγμένη από τους δασμούς στους ημιαγωγούς και δεν θα χρειαστεί να ανησυχεί πολύ για τους δασμούς της Ινδίας.

Το εγχειρίδιο χειρισμού δασμών της Apple

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Apple έχει καταφέρει να διαχειριστεί με επιτυχία τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποφύγει ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα από τους δασμούς. Ο Κουκ συναντήθηκε με τον Τραμπ αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και ανέλαβε επενδυτικές δεσμεύσεις στις ΗΠΑ που βοήθησαν την Apple να γλιτώσει από τους χειρότερους δασμούς του Τραμπ.

Το 2017, η Apple ανακοίνωσε το Ταμείο Προηγμένης Κατασκευής με στόχο την επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 200 εκατομμυρίων δολαρίων για το εργοστάσιο της Corning στο Χάροντσμπεργκ του Κεντάκι. Σε αυτήν την ίδια εγκατάσταση η Apple δέσμευσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη.

Τον Ιανουάριο του 2018, καθώς ο Τραμπ απείλησε με εμπορικό πόλεμο, η Apple παρουσίασε ξανά ένα σχέδιο για επενδύσεις στις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, η εταιρεία δήλωσε ότι θα συνεισφέρει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία μέσω νέων επενδύσεων και δαπανών σε εγχώριους προμηθευτές και κατασκευαστές. Η κίνηση αυτή συνέπεσε με την επαναπατρισμό περίπου 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Apple βάσει ενός φορολογικού νομοσχεδίου εκείνη την εποχή.

Εκείνη τη χρονιά, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε κινεζικές εισαγωγές αξίας περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η Apple εξασφάλισε εξαίρεση για το iPhone της, χάρη στο λόμπινγκ του Κουκ, ανέφερε τότε η Washington Post. Το 2019, η Apple απέφυγε οριακά ένα ακόμη κύμα απειλών για δασμούς σε iPhone κινεζικής κατασκευής. Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής iPhone της Apple.

Αργότερα την ίδια χρονιά, η Apple αποκάλυψε ότι θα κατασκεύαζε τον επιτραπέζιο υπολογιστή Mac Pro επόμενης γενιάς, υψηλής ισχύος, σε εργοστάσιο στο Όστιν του Τέξας. Ο Κουκ μάλιστα ξενάγησε επίσης τον Τραμπ στις εγκαταστάσεις.

Ενώ το iPhone κατάφερε να αντιμετωπίσει τους δασμούς του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, τα AirPods και το Apple Watch της εταιρείας δεν ήταν τόσο τυχερά. Και τα δύο προϊόντα επλήγησαν από δασμούς το 2019, αν και η Apple άσκησε με επιτυχία πιέσεις και κέρδισε απαλλαγή για το Apple Watch το 2020.

Το σταθερό χέρι του Κουκ που καθοδήγησε την Apple καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και η σχετικά φιλική σχέση του με τον πρόεδρο έρχονταν σε έντονη αντίθεση με εκείνη του διευθύνοντος συμβούλου της Google, Σούνταρ Πιτσάι, και του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, οι οποίοι τακτικά βρίσκοντα στη λίστα των… μη φίλων του Τραμπ.

Ο πρόεδρος κατηγορούσε συχνά τις εταιρείες για προκατάληψη κατά των συντηρητικών φωνών. Ο Ζάκερμπεργκ ανέστειλε τους λογαριασμούς του Τραμπ στις πλατφόρμες της Meta μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου και ο Τραμπ απείλησε να φυλακίσει τον διευθύνοντα σύμβουλο ενόψει των εκλογών του 2024.

Ο Κουκ, θέλοντας να διασφαλίσει ότι η Apple θα διατηρήσει τη σχέση της με τον Τραμπ ενόψει της δεύτερης θητείας του, δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο ορκωμοσίας του. Οι Google, Meta και Amazon ακολούθησαν με τις δικές τους δωρεές, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κουκ.

Αλλά ο Κουκ αντιμετώπισε επίσης προβλήματα με τον Τραμπ φέτος, καθώς ο πρόεδρος επέκρινε την Apple επειδή μετέφερε την παραγωγή των iPhone στην Ινδία και κάλεσε την εταιρεία να κατασκευάζει τα τηλέφωνά της στις ΗΠΑ, κάτι που οι ειδικοί λένε ότι θα απαιτούσε απίστευτη προσπάθεια.

Προς το παρόν, ωστόσο, η Apple φαίνεται ότι μπορεί να πάρει μια ανάσα από τις ανησυχίες της για τους δασμούς.

Πηγή: OT.gr