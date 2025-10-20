Οι ΗΠΑ κατηγορούμενες ότι επιχείρησαν να χακάρουν την επίσημη κινεζική ώρα

Χάκερ που δρούσαν για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης εισέβαλαν στα ηλεκτρονικά συστήματα της υπηρεσίας που μεταδίδει την επίσημη κινεζική ώρα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Πεκίνο.

Υποστήριξε μάλιστα ότι η κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να είχε διαταράξει τις επικοινωνίες, τα οικονομικά συστήματα, την ηλεκτροδότηση, ακόμα και την Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα, το διεθνές σύστημα αναφοράς χρόνου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας (NSA) παραβίασε το Εθνικό Κέντρο Υπηρεσίας Χρόνου και προσπάθησε να επιτεθεί σε επίγεια συστήματα ατομικών ρολογιών το 2023 και το 2024.

Το Κέντρο υπάγεται στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και είναι υπεύθυνο για τον ορισμό και τη μετάδοση της επίσημης ώρας Πεκίνου.

Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε το 2022, όταν η NSA υπέκλεψε πληροφορίες από υπαλλήλους του κέντρου εκμεταλλευόμενη «κενό ασφάλειας» σε εφαρμογή επικοινωνίας «ξένης εταιρείας κινητών τηλεφώνων», η οποία δεν κατονομάζεται.

Εδώ και χρόνια, ΗΠΑ και Κίνα αλληλοκατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο την υποκλοπή πληροφοριών ή παρεμβάσεις σε συστήματα κρίσιμης σημασίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) προειδοποίησε τις ομοσπονδιακές κρατικές υπηρεσίες να επαγρυπνούν για επιθέσεις από «κρατικό φορέα κυβερνοαπειλής» που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί κενά ασφάλειας σε συστήματα κυβερνοάμυνας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η προειδοποίηση αφορούσε την Κίνα.

Είχε προηγηθεί το 2024 η κινεζική επιχείρηση «Salt Typhoon» που υπέκλεψε επικοινωνίες των επιτελείων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων, ακόμα και δεδομένα του συστήματος έννομων παρακολουθήσεων.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο δεν απάντησε ευθέως σε ερωτήσεις του Reuters για τη νέα υπόθεση, υπενθύμισε όμως τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην επιχείρηση Salt Typhoon.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας δήλωσε πως η Κίνα «είναι η πιο ενεργή και επίμονη απειλή για την αμερικανική κυβέρνηση, την ιδιωτικό τομέα και δίκτυα υποδομών κρίσιμης σημασίας».