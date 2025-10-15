science
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Έχετε έτοιμο μολύβι και χαρτί» – Βρετανική σύσταση επιβίωσης για περίπτωση σοβαρής κυβερνοεπίθεσης
Τεχνολογία 15 Οκτωβρίου 2025 | 10:49

«Έχετε έτοιμο μολύβι και χαρτί» – Βρετανική σύσταση επιβίωσης για περίπτωση σοβαρής κυβερνοεπίθεσης

Πολίτες και επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάζουν την αντίδραση για το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, αναφέρουν οι ειδικοί στη Βρετανία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Η βρετανική κυβέρνηση έχει απευθυνθεί με επιστολές σε διευθύνοντες συμβούλους σε όλη τη χώρα, συνιστώντας έντονα να έχουν έτοιμα σε έντυπα αντίγραφα τα σχέδια τους για την περίπτωση που κυβερνοεπιθέσεις εκδηλωθούν, προφύλαξη.

Όπως αναφέρει σε σχετικό του δημοσίευμα το BBC, πρόσφατη σειρά επιθέσεων έχει αναδείξει το χάος που μπορεί να προκύψει όταν οι χάκερ αποκτούν πρόσβαση στα συστήματα υπολογιστών εταιρειών. Η σχετική προειδοποίηση της βρετανικής κυβέρνησης έρχεται καθώς το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) ανέφερε αύξηση στις εθνικά σημαντικές επιθέσεις φέτος.

Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις στη Βρετανία όπως τα Marks and Spencer, The Co-op και Jaguar Land Rover οδήγησαν σε άδεια ράφια και διακοπή των γραμμών παραγωγής φέτος, καθώς οι εταιρείες αντιμετώπισαν δυσκολίες λειτουργίας χωρίς τα συστήματα υπολογιστών τους.

Οι οργανισμοί πρέπει «να έχουν ένα σχέδιο για το πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς το τμήμα πληροφορικής τους (και να το αναδομήσουν με γρήγορους ρυθμούς), σε περίπτωση που μια επίθεση δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει», δήλωσε στο BBC ο Ρίτσαρντ Χορν, διευθύνων σύμβουλος του NCSC.

Μάθετε να δουλεύετε εκτός δικτύου

Οι εταιρείες παροτρύνονται να στραφούν πέρα ​​από τους ελέγχους στον κυβερνοχώρο, προς μια στρατηγική γνωστή ως «μηχανική ανθεκτικότητας», η οποία επικεντρώνεται στην κατασκευή συστημάτων που μπορούν να προβλέπουν, να απορροφούν, να ανακάμπτουν και να προσαρμόζονται σε περίπτωση επίθεσης.

Τα σχέδια θα πρέπει να αποθηκεύονται σε έντυπη μορφή ή εκτός σύνδεσης, προτείνει ο οργανισμός και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες θα επικοινωνούν χωρίς email εργασίας και χρησιμοποιώντας άλλες αναλογικές λύσεις.

Αυτού του είδους τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι καινούργια, σημειώνει το δημοσίευμα, ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι η αρμόδια Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου θέτει τις συμβουλές αυτές σε περίοπτη θέση στην ετήσια αξιολόγησή της.

H κυβερνοεπίθεση που επηρέασε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι οι χάκερ μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή αναστάτωση (Reuters)

H κυβερνοεπίθεση που επηρέασε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι οι χάκερ μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή αναστάτωση (Reuters)

Πιο σοβαρές οι κυβερνοεπιθέσεις

Παρόλο που ο συνολικός αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων που αντιμετώπισε το NCSC τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους ήταν 429, περίπου ο ίδιος με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, υπήρξε αύξηση στις επιθέσεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ο αριθμός των «εθνικά σημαντικών» περιστατικών αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ, ή 204, όλων των περιστατικών. Πέρυσι μόνο 89 αφορούσαν αυτήν την κατηγορία.

Μεταξύ των φετινών περιστατικών, το 4% (18) ήταν στη δεύτερη υψηλότερη κατηγορία «εξαιρετικά σημαντικά». Αυτό σηματοδοτεί αύξηση 50% σε τέτοια περιστατικά, μια αύξηση για τρίτο συνεχόμενο έτος.

Παρόλα αυτά το NCSC δεν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες ακριβώς επιθέσεις, δημόσιες ή μη αποκαλυφθείσες, εμπίπτουν σε ποια κατηγορία.

Ωστόσο, ως σημείο αναφοράς, είναι κατανοητό ότι το κύμα επιθέσεων σε αλυσίδες λιανικής του Ηνωμένου Βασιλείου την άνοιξη, το οποίο επηρέασε τα Marks and Spencer, The Co-op και Harrods, ενδέχεται να χαρακτηρίζεται ως «Σημαντικό περιστατικό».

Μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις πέρυσι, σε έναν πάροχο αιματολογικών εξετάσεων, προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στα νοσοκομεία του Λονδίνου. Προκάλεσε σημαντική κλινική αναστάτωση και συνέβαλε άμεσα στον θάνατο τουλάχιστον ενός ασθενούς. Το NCSC δεν διευκρίνισε σε ποια κατηγορία εμπίπτει αυτό το περιστατικό.

Αξιοποιήστε τα εργαλεία κυβερνοασφάλειας

Σε κάθε περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία των επιθέσεων έχει οικονομικά κίνητρα, με εγκληματικές συμμορίες να χρησιμοποιούν ransomware για να εκβιάσουν το θύμα ώστε να στείλει Bitcoin ως λύτρα.

Ενώ οι περισσότερες συμμορίες κυβερνοεγκλήματος έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε πρώην σοβιετικές χώρες, έχει σημειωθεί αναζωπύρωση των εφηβικών συμμοριών χάκερ που πιστεύεται ότι έχουν την έδρα τους σε αγγλόφωνες χώρες. Μέχρι στιγμής φέτος, επτά έφηβοι έχουν συλληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο ερευνών για μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις.

Τέλος, εκτός από τις συμβουλές για ενισχυμένες προετοιμασίες και συνεργασία, η κυβέρνηση ζητά από τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δωρεάν εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει το NCSC, για παράδειγμα δωρεάν ασφάλιση στον κυβερνοχώρο για μικρές επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει το δημοφιλές στη χώρα πρόγραμμα Cyber-Essentials.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream science
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους
Ώρα μηδέν 13.10.25

Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους

Για όσους χρήστες δεν διαθέτουν συμβατό υπολογιστή ή απλά δεν θέλουν να προχωρήσουν στην αναβάθμιση των Windows, η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα παράτασης των ενημερώσεων ασφάλειας.

Σύνταξη
Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
Φωτογραφίες 15.10.25

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο