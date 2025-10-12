Μόνο λίγα μπουκάλια μπύρας Asahi Super Dry έχουν απομείνει στα ράφια του Ben Thai, ενός φιλόξενου εστιατορίου στο προάστιο Sengawacho του Τόκιο. Η ιδιοκτήτριά του, Sakaolath Sugizaki, αναμένει να πάρει μερικά ακόμη σύντομα, αλλά λέει ότι ο προμηθευτής της κρατάει το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματός του για μεγαλύτερους πελάτες.

Η Asahi, ο κολοσσός της ιαπωνικής ζυθοποιίας, έχει βυθιστεί σε ψηφιακό χάος

Η Asahi, η κατασκευάστρια εταιρεία της μπύρας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ιαπωνία, αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή στα περισσότερα από τα 30 εργοστάσιά της στη χώρα στα τέλη του περασμένου μήνα, αφού δέχθηκε επίθεση στον κυβερνοχώρο.

Ενώ όλες οι εγκαταστάσεις της στην Ιαπωνία -συμπεριλαμβανομένων έξι ζυθοποιείων- έχουν πλέον επαναλειτουργήσει εν μέρει, τα ηλεκτρονικά της συστήματα εξακολουθούν να είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επεξεργάζεται τις παραγγελίες και τις αποστολές χειροκίνητα – χρησιμοποιώντας στυλό, χαρτί και φαξ. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Ο γίγαντα της ιαπωνικής ζυθοποιίας

Η Asahi αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της ιαπωνικής αγοράς μπύρας, οπότε τα προβλήματά της έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα μπαρ, τα εστιατόρια και τους λιανοπωλητές.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη «για τις όποιες δυσκολίες προκάλεσε η πρόσφατη επίθεση», αλλά δεν έχει ακόμη πει πότε αναμένει ότι οι δραστηριότητές της θα λειτουργήσουν και πάλι πλήρως.

Το BBC επισκέφθηκε καταστήματα ψιλικών και σούπερ μάρκετ στο Τόκιο και το Χοκάιντο – όπου οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι πωλούσαν το τρέχον απόθεμά τους και δεν ήταν σε θέση να δώσουν νέες παραγγελίες για τα προϊόντα Asahi, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης νερό και τρόφιμα.

Η Hisako Arisawa, η οποία διατηρεί μια κάβα στο Τόκιο, λέει ότι ανησυχεί για τους πελάτες της, καθώς μπορεί να προμηθεύεται μόνο μερικά μπουκάλια Super Dry κάθε φορά και αναμένει ότι η αναστάτωση θα συνεχιστεί για τουλάχιστον ένα μήνα.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την μπύρα, προσθέτει, υπάρχουν επίσης ελλείψεις στα αναψυκτικά της Asahi και το ανθρακούχο νερό.

Την περασμένη εβδομάδα, ορισμένες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων ψιλικών της χώρας προειδοποίησαν τους πελάτες για ελλείψεις.

Ευάλωτες στις κυβερνοεπιθέσεις

Η Asahi έπεσε θύμα χάκερς σε μια περίοδο που ανάλογες κυβερνοεπιθέσεις έχουν πλήξει μεγάλες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας Jaguar Land Rover και του γίγαντα λιανικής Marks and Spencer.

Στην Ιαπωνία, μια επίθεση στον κυβερνοχώρο παρέλυσε τη λειτουργία ενός τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην πόλη Ναγκόγια για τρεις ημέρες το 2024.

Τα περασμένα Χριστούγεννα η Japan Airlines υπέστη επίσης πειρατεία, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πτήσεις εσωτερικού.

Τα τρωτά σημεία της Ιαπωνίας

Ενώ η εικόνα της Ιαπωνίας σε όλο τον κόσμο μπορεί να είναι η εικόνα ενός τεχνολογικά προηγμένου έθνους, ορισμένοι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι δεν διαθέτει αρκετούς επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Η Ιαπωνία είναι ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις «δεδομένης της εξάρτησης από παλαιά συστήματα», δήλωσε στο BBC ο Cartan McLaughlin από την Nihon Cyber Defence Group.

Πολλοί οργανισμοί στη χώρα δεν είναι προετοιμασμένοι για επιθέσεις και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν λύτρα, γεγονός που τους καθιστά ελκυστικούς για τους χάκερ, πρόσθεσε.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου αυτή την εβδομάδα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιαπωνίας Yoshimasa Hayashi δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση της Asahi διερευνάται.