Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
H Ιαπωνία ξεμένει από μπίρα έπειτα από κυβερνοεπίθεση στην Asahi
Τεχνολογία 03 Οκτωβρίου 2025 | 11:52

H Ιαπωνία ξεμένει από μπίρα έπειτα από κυβερνοεπίθεση στην Asahi

Η μεγαλύτερη ζυθοποιία της χώρας, παραγωγός της δημοφιλούς μπίρας Super Dry, παρέλυσε μετά την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα παραγγελιών και διαμονής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Εστιατόρια, μπαρ και σουπερμάρκετ στην Ιαπωνία ξεμένουν από μπίρα, εμφιαλωμένο τσάι και άλλα προϊόντα της Asahi έπειτα από κυβερνοεπίθεση που γονάτισε τον γίγαντα της ποτοποιίας.

Τα περισσότερα εργοστάσια του ομίλου Asahi έχουν σταματήσει να λειτουργούν από τη Δευτέρα μετά την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα παραγγελιών και παραδόσεων, ανέφερε η εταιρεία.

Μεγάλες αλυσίδες λιανοπωλητών, όπως η 7-Eleven και η FamilyMart, προειδοποιούν τώρα τους πελάτες ότι τα προϊόντα της Asahi εξαντλούνται.

Η Asahi σταμάτησε τις παραδόσεις «χωρίς προοπτική επανέναρξης» στο ορατό μέλλον, ανακοίνωσε την Τρίτη η FamilyMart, μεγάλη αλυσίδα μίνι μάρκετ.

Σύμφωνα με το Reuters, από την Τετάρτη η Asahi διεκπεραιώνει κάποιες παραγγελίες για τρόφιμα και αναψυκτικά με επισκέψεις στον χώρο των πελατών και χειρόγραφες παραγγελίες.

Έχει ωστόσο σταματήσει να δέχεται παραγγελίες για αλκοολούχα ποτά, όπως η δημοφιλής μπίρα της «Super Dry» και το ουίσκι «Nikka Whisky».

Η Asahi είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ιαπωνία και έχει υπό την κατοχή της ποτοποιίες σε άλλες χώρες, όπως οι Fullers, Peroni, Pilsner Urquell και Grolsch.

Η Ιαπωνία αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των πωλήσεων.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση δεν επηρέασε τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη.

Παραμένει άγνωστο αν η ζυθοποιία χτυπήθηκε από κυβερνοεπίθεση ransomware, μια τακτική στην οποία οι χάκερ κρυπτογραφούν τα δεδομένα του στόχου και απαιτούν λύτρα για να τα ξεκλειδώσουν.

Τον Απρίλιο, ομάδα χάκερ με την ονομασία Scattered Spider κατηγορήθηκε για την ασυνήθιστη κυβερνοεπίθεση ανάγκασε τη μεγάλη βρετανική αλυσίδα Marks & Spencer να σταματήσει να δέχεται online παραγγελίες για ολόκληρους μήνες.

Και την περασμένη Πέμπτη, οι βρετανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο εφήβους, φερόμενα μέλη των Scattered Spider, για την κυβερνοεπίθεση του 2024 στην εταιρεία Transport for London, υπεύθυνη για τις συγκοινωνίες στη βρετανική πρωτεύουσα, η οποία υπέστη «σημαντική αναστάτωση και ζημιές εκατομμυρίων».

Σύμφωνα με το FBI, οι Scattered Spider εμπλέκονται σε περίπου 120 κυβερνοεπιθέσεις και έχουν αποσπάσει λύτρα 115 εκατ. δολαρίων.

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
Έρευνα 03.10.25

Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης με τις εταιρείες ΑΙ
Σύστημα αποζημίωσης 02.10.25

Ποιος πληρώνει για τη μουσική; Οι δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ

Οι δισκογραφικές Warner Music και Universal Music διαπραγματεύονται πώς θα χρησιμοποείται η μουσική τους για την εκπαίδευση της ΑΙ και την παραγωγή νέων τραγουδιών ΑΙ.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΥ για τα ανθεκτικά μικρόβια καθώς η φαρέτρα των αντιβιοτικών εξαντλείται
Αγώνας δρόμου 02.10.25

Προειδοποίηση ΠΟΥ για εκατομμύρια θανάτους από ανθεκτικά βακτήρια – Η φαρέτρα των αντιβιοτικών εξαντλείται

Οι θάνατοι από ανθεκτικά μικρόβια σκοτώνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους, όμως ελάχιστα νέα αντιβιοτικά αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Σύνταξη
Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό
«Παράνομα δεδομένα» 01.10.25

Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό

Η Meta κατηγορείται ότι παρααβίασε το GDPR χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους για να δημιουργήσει εξατομικευμένα διαφημιστικά προφίλ.

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
