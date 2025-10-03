H Ιαπωνία ξεμένει από μπίρα έπειτα από κυβερνοεπίθεση στην Asahi

Εστιατόρια, μπαρ και σουπερμάρκετ στην Ιαπωνία ξεμένουν από μπίρα, εμφιαλωμένο τσάι και άλλα προϊόντα της Asahi έπειτα από κυβερνοεπίθεση που γονάτισε τον γίγαντα της ποτοποιίας.

Τα περισσότερα εργοστάσια του ομίλου Asahi έχουν σταματήσει να λειτουργούν από τη Δευτέρα μετά την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα παραγγελιών και παραδόσεων, ανέφερε η εταιρεία.

Μεγάλες αλυσίδες λιανοπωλητών, όπως η 7-Eleven και η FamilyMart, προειδοποιούν τώρα τους πελάτες ότι τα προϊόντα της Asahi εξαντλούνται.

Η Asahi σταμάτησε τις παραδόσεις «χωρίς προοπτική επανέναρξης» στο ορατό μέλλον, ανακοίνωσε την Τρίτη η FamilyMart, μεγάλη αλυσίδα μίνι μάρκετ.

Σύμφωνα με το Reuters, από την Τετάρτη η Asahi διεκπεραιώνει κάποιες παραγγελίες για τρόφιμα και αναψυκτικά με επισκέψεις στον χώρο των πελατών και χειρόγραφες παραγγελίες.

Έχει ωστόσο σταματήσει να δέχεται παραγγελίες για αλκοολούχα ποτά, όπως η δημοφιλής μπίρα της «Super Dry» και το ουίσκι «Nikka Whisky».

Η Asahi είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ιαπωνία και έχει υπό την κατοχή της ποτοποιίες σε άλλες χώρες, όπως οι Fullers, Peroni, Pilsner Urquell και Grolsch.

Η Ιαπωνία αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των πωλήσεων.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση δεν επηρέασε τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη.

Παραμένει άγνωστο αν η ζυθοποιία χτυπήθηκε από κυβερνοεπίθεση ransomware, μια τακτική στην οποία οι χάκερ κρυπτογραφούν τα δεδομένα του στόχου και απαιτούν λύτρα για να τα ξεκλειδώσουν.

Τον Απρίλιο, ομάδα χάκερ με την ονομασία Scattered Spider κατηγορήθηκε για την ασυνήθιστη κυβερνοεπίθεση ανάγκασε τη μεγάλη βρετανική αλυσίδα Marks & Spencer να σταματήσει να δέχεται online παραγγελίες για ολόκληρους μήνες.

Και την περασμένη Πέμπτη, οι βρετανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο εφήβους, φερόμενα μέλη των Scattered Spider, για την κυβερνοεπίθεση του 2024 στην εταιρεία Transport for London, υπεύθυνη για τις συγκοινωνίες στη βρετανική πρωτεύουσα, η οποία υπέστη «σημαντική αναστάτωση και ζημιές εκατομμυρίων».

Σύμφωνα με το FBI, οι Scattered Spider εμπλέκονται σε περίπου 120 κυβερνοεπιθέσεις και έχουν αποσπάσει λύτρα 115 εκατ. δολαρίων.