Κυβερνοεπίθεση στο κατάστημα πολυτελείας Harrods – Κλάπηκαν προσωπικά δεδομένα πελατών

Οι πελάτες της Harrods Ltd., του πολυτελούς πολυκαταστήματος του Λονδίνου, υπέστησαν κλοπή των προσωπικών τους δεδομένων, το τελευταίο σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων και παραβιάσεων της ασφάλειας πληροφορικής που έπληξαν μεγάλες επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας φέτος, όπως μετέφερε το Bloomberg.

Δεδομένα που περιλαμβάνουν ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ορισμένων πελατών της Harrods κλάπηκαν από τα συστήματα ενός «τρίτου παρόχου», όπως ανέφερε εκπρόσωπος του καταστήματος σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λιανοπωλητής αρνήθηκε να κατονομάσει τον πάροχο, επικαλούμενος «εν εξελίξει ποινική έρευνα».

Οι βρετανικές εταιρείες έχουν υποστεί μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων φέτος, μεταξύ των οποίων η αλυσίδα καταστημάτων Marks & Spencer Group Plc και η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της Harrods φέρονται να εκλάπησαν από τρίτο πάροχο

Η Harrods, που ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ και είναι γνωστή για το κεντρικό της κατάστημα στην περιοχή Knightsbridge του Λονδίνου, υπέστη η ίδια μια απόπειρα παραβίασης τον Μάιο.

«Πρόσφατα αντιμετωπίσαμε απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ορισμένα από τα συστήματά μας», δήλωσε τότε εκπρόσωπος της σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Η έμπειρη ομάδα ασφάλειας πληροφορικής μας έλαβε αμέσως προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων και, ως αποτέλεσμα, σήμερα έχουμε περιορίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο στους ιστότοπούς μας».

«Κανένα σύστημα της Harrods δεν έχει παραβιαστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δεδομένα προήλθαν από τρίτο πάροχο και δεν έχουν καμία σχέση με τις απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ορισμένα συστήματα της Harrods νωρίτερα φέτος». Ουσιαστικά οι τρίτοι πάροχοι είναι οι συνεργάτες της Harrods οι οποίοι επιτρέπονταν να είχαν πρόσβαση.

Οι παραβιασμένες πληροφορίες δεν περιλάμβαναν κωδικούς πρόσβασης λογαριασμών ή στοιχεία πληρωμών, ενώ οι πελάτες που επηρεάστηκαν έχουν ενημερωθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος.