Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα ως υπόπτου για την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προχώρησε η βρετανική αστυνομία.

Η Collins Aerospace φαίνεται να δυσκολεύεται να επαναφέρει σε λειτουργία το λογισμικό check-in

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) ανακοίνωσε ότι η σύλληψη έγινε στο Δυτικό Σάσεξ «στο πλαίσιο έρευνας για την κυβερνοεπίθεση που επηρέασε την Collins Aerospace», η οποία παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες σε διεθνείς αερομεταφορείς, όπως το λογισμικό check-in και διαχείρισης αποσκευών.

Η επίθεση προκάλεσε πολυήμερο ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων σε Λονδίνο, Βρυξέλλες, Ιρλανδία και Βερολίνο, με τεράστιες ουρές να σχηματίζονται στα αεροδρόμια λόγω της αναγκαστικής χειρόγραφης έκδοσης καρτών επιβίβασης.

«Αν και η σύλληψη είναι ένα θετικό βήμα, η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και παραμένει σε εξέλιξη», δήλωσε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της μονάδας κυβερνοεγκλήματος της NCA. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης ως ύποπτος για παραβάσεις του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο που επικαλείται εσωτερικό σημείωμα που εστάλη στο προσωπικό του αεροδρομίου του Χίθροου, ο πάροχος λογισμικού Collins Aerospace αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθειά του να επαναφέρει σε λειτουργία το λογισμικό check-in. Η εταιρεία φαίνεται να ανακατασκευάζει το σύστημα, αφού προσπάθησε να το επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα.

Η αμερικανική εταιρεία δεν έχει θέσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα είναι έτοιμο και προτρέπει τις αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίσουν τουλάχιστον άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητων λύσεων.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις πτήσεων

Στο Χίθροου, έχει αναπτυχθεί επιπλέον προσωπικό στους τερματικούς σταθμούς για να βοηθήσει τους επιβάτες και τους χειριστές του check-in, αλλά οι πτήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Τη Δευτέρα, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ δήλωσε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε κακόβουλο λογισμικό ransomware. Ο συγκεκριμένος τύπος χρησιμοποιείται συχνά για να διαταράξει σοβαρά τα συστήματα και στη συνέχεια ζητούνται λύτρα σε κρυπτονόμισμα για να αντιστραφεί η ζημιά.

Η επίθεση εναντίον της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής λογισμικού Collins Aerospace ανακαλύφθηκε το βράδυ της Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Σε ορισμένα αεροδρόμια από αυτά οι επιπτώσεις των καθυστερήσεων εξακολουθούν να υφίστανται και αυτή την εβδομάδα.

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο στον τομέα των αερομεταφορών έχουν αυξηθεί κατά 600% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με έκθεση της γαλλικής εταιρείας αεροδιαστημικής Thales.