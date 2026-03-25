Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Αυξήσεις επιτοκίων ακόμη και τον Απρίλιο – Όσα είπε η Λαγκάρντ
Οικονομία 25 Μαρτίου 2026, 12:27

Αυξήσεις επιτοκίων ακόμη και τον Απρίλιο – Όσα είπε η Λαγκάρντ

Η Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι η ΕΚΤ έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα της απέναντι στη νέα απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Είμαστε έτοιμοι, εάν κριθεί σκόπιμο, να κάνουμε αλλαγές στην πολιτική μας σε οποιαδήποτε συνεδρίαση», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ το πρωί της Τετάρτης, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι επί του παρόντος «πολύ νωρίς» για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για τα επιτόκια.

Οι επενδυτές έχουν αντιστρέψει απότομα τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια της ευρωζώνης από την έναρξη της σύγκρουσης. Τώρα προεξοφλούν περισσότερες από δύο αυξήσεις κατά 0,25% στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ μέχρι το τέλος του έτους. Πριν από τον πόλεμο, οι traders ανέμεναν είτε αμετάβλητα είτε ελαφρώς χαμηλότερα επιτόκια, σημείωσαν οι Financial Times.

Η δήλωση έγινε κατά την διάρκεια της κύριας ομιλίας της Κριστίν Λαγκάρντ στο συνέδριο «Η ΕΚΤ και οι παρατηρητές της» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης. Το θέμα της ήταν «Πλοήγηση σε ενεργειακά σοκ: κίνδυνοι και πολιτικές απαντήσεις».

Οι οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης έχουν περιέλθει σε αβεβαιότητα λόγω του πολέμου που αφορά το Ιράν, ωθώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υιοθετήσουν μια προσεκτική, βασισμένη σε δεδομένα στάση καθώς αξιολογούν τον αντίκτυπο ενός νέου ενεργειακού σοκ, ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Τα ενεργειακά σοκ δεν μεταφράζονται πάντα σε επίμονο πληθωρισμό. Ωστόσο, ο αντίκτυπός τους μπορεί να γίνει σημαντικά ισχυρότερος εάν είναι μεγάλος, παρατεταμένος και εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης και στενών αγορών εργασίας

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η εικόνα φαινόταν σημαντικά διαφορετική: η ανάπτυξη ενισχυόταν, ο πληθωρισμός είχε μειωθεί σε περίπου 1,9% και η εγχώρια ζήτηση κέρδιζε έδαφος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμενόταν ευρέως να αναβαθμίσουν τις προβλέψεις ανάπτυξης, αναθεωρώντας παράλληλα προς τα κάτω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό.

Τρεις πυλώνες πολιτικής

Η Λαγκάρντ πλέον βλέπει ότι η πορεία προς τα εμπρός είναι εξαιρετικά αβέβαιη, με την κλίμακα και τη διάρκεια του σοκ να παραμένουν ασαφείς. Ενώ η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να μειώσει άμεσα τις τιμές της ενέργειας, η βασική ανησυχία είναι εάν το αυξανόμενο κόστος θα επηρεάσει τον ευρύτερο πληθωρισμό μέσω των μισθών, των προσδοκιών και της τιμολογιακής συμπεριφοράς.

Κεντρικό στοιχείο της αντίδρασης θα είναι μια ευέλικτη στρατηγική που θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στην προσεκτική αξιολόγηση της φύσης του σοκ, στην εστίαση στους κινδύνους αντί για μια ενιαία βασική προοπτική και στη βαθμονόμηση των πολιτικών αντιδράσεων ανάλογα με την εξέλιξη του σοκ.

Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι τα ενεργειακά σοκ δεν μεταφράζονται πάντα σε επίμονο πληθωρισμό. Ωστόσο, ο αντίκτυπός τους μπορεί να γίνει σημαντικά ισχυρότερος εάν είναι μεγάλος, παρατεταμένος και εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης και στενών αγορών εργασίας.

Προς το παρόν, η Λαγκάρντ βλέπει κάποιους λόγους για συγκρατημένη αισιοδοξία. Οπως είπε, σε σύγκριση με την ενεργειακή κρίση του 2022, το τρέχον σοκ φαίνεται μικρότερο και το μακροοικονομικό υπόβαθρο  πιο σταθερό. Ο πληθωρισμός παρέμεινε κοντά στον στόχο, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού έχουν μειωθεί και τόσο η νομισματική όσο και η δημοσιονομική πολιτική δεν είναι πλέον ιδιαίτερα επεκτατικές.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ

Οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι

Η κλίμακα της πιθανής διαταραχής του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού είναι σημαντική, με τις πρόσφατες επιθέσεις σε βασικές υποδομές να εγείρουν ανησυχίες η κανονικότητα θα αργήσει.

Η Λαγκάρντ ήταν επίσης επιφυλακτική για ταχύτερες αντιδράσεις σε σύγκριση με την τελευταία έξαρση του πληθωρισμού, πράγμα που θα αυξήσει τον κίνδυνο ευρύτερων πιέσεων στις τιμές.

Για να διαχειριστεί αυτήν την αβεβαιότητα, η κεντρική τράπεζα δίνει έμφαση στην ευελιξία. Οι αξιωματούχοι έχουν εγκαταλείψει την προ-δέσμευση σε μια σταθερή πορεία για τα επιτόκια και αντ’ αυτού θα λαμβάνουν αποφάσεις σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά.

Η ανάλυση σεναρίων έχει γίνει βασικό εργαλείο. Σε ένα πιο συγκρατημένο σενάριο, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί προσωρινά πριν υποχωρήσει καθώς οι ενεργειακές επιπτώσεις εξασθενούν. Σε μια πιο σοβαρή περίπτωση, ωστόσο, οι επίμονες διαταραχές του εφοδιασμού θα μπορούσαν να ωθήσουν τον πληθωρισμό σημαντικά υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα θα επιβαρύνουν την ανάπτυξη.

Προς το παρόν, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί ποια πορεία θα ακολουθήσει η οικονομία. Υπογράμισε όμως ότι η κεντρική τράπεζα ξεκινά από μια σχετικά ισχυρή θέση, με τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο και τις προσδοκίες να παραμένουν σταθερές.

Το μήνυμα είναι σαφές: οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα βιαστούν να αναλάβουν δράση χωρίς επαρκή στοιχεία – αλλά ούτε θα διστάσουν να ενεργήσουν εάν οι κίνδυνοι πληθωρισμού εδραιωθούν. Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών παραμένει ο κυρίαρχος στόχος.

Πηγή: OT

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνταξη
Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Σύνταξη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Σύνταξη
Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Σύνταξη
Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Μπάσκετ 25.03.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Σύνταξη
Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

«Η ιστορική μνήμη, οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου» - Δένδιας για 25η Μαρτίου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ

Κοινή γραμμή για την απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ φαίνεται πως διαμορφώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), ενώ στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να αποφασιστεί, επίσης, η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Φαμίλια 25.03.26

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)
Μπάσκετ 25.03.26

NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς και ένα δικό του καλάθι στο φινάλε, χάρισαν στους Ντένβερ Νάγκετς την εκτός έδρας νίκη επί των Φοίνιξ Σανς - Τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο

Στις αγορεύσεις τους στη δίκη των υποκλοπών ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης αναφέρθηκαν ουκ ολίγες φορές στην ΕΥΠ και στον ρόλο της προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των πελατών τους. Πως τα επιχειρήματα «δένουν» με τα ευρήματα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Κόσμος 25.03.26

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Σύνταξη
Why March 25 Marks Greece’s Independence Day
English edition 25.03.26

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day

While the Greek War of Independence began weeks earlier, March 25 was chosen for its symbolic link to the Annunciation and the official declaration of independence in 1822

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

