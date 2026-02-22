newspaper
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22 Φεβρουαρίου 2026, 21:48

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Για τον κίνδυνο να διαταραχθεί η ισορροπία που επήλθε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αναφερόμενη στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Είναι «κρίσιμης σημασίας» να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το μέλλον της εμπορικής σχέσης, είπε η Λαγκάρντ σε συνέντευξη στην εκπομπή Face the Nation του CBS.

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της ΕΚΤ «Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο».

«Αν αυτό κλονίσει την ισορροπία στην οποία είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι του κλάδου — επειδή συνέχισαν τις συναλλαγές μετά τις αποφάσεις του Απριλίου και τη συμφωνία του Ιουλίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης — αλλά το να την κλονίσει ξανά θα προκαλέσει σίγουρα αναταραχές στην επιχείρηση» δήλωσε η Λαγκάρντ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συμφωνία που είχε προηγουμένως διαπραγματευτεί περιλάμβανε εξαιρέσεις και απαλλαγές.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές δεν έχουν γλιτώσει τον «πόνο» των δασμών, είπε.

Ο επικεφαλής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι θα προτείνει το πάγωμα της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ υπό το φως του «χάους» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για να επανεκτιμήσουν την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τις ΗΠΑ.

Η απάντηση της Λαγκάρντ για την πρόωρη παραίτηση

Ερωτηθείσα για το δικό της μέλλον ως επικεφαλής της ΕΚΤ, εν μέσω εικασιών ότι θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι είναι «προσηλωμένη σε μια αποστολή».

«Η βασική μου εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστεί μέχρι το τέλος της θητείας μου», είπε, επαναλαμβάνοντας σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα για το θέμα.

Οι Financial Times με αποκλειστικό τους δημοσίευμα στα μέσα της εβδομάδας ανέφεραν ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει πριν το τέλος της θητείας της και πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει την ευκαιρία στο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διαλέξει τη διάδοχο της καθώς σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις η ακροδεξιά θα επικρατήσει στις κάλπες.

Το δημοσίευμα τροφοδότησε μια σειρά από σενάρια και δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πλήγμα στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Η Λαγκάρντ έβαλε ένα προσωρινό τέλος παραχωρώντας συνέντευξη στην Wall Street Journal όπου είπε ότι «Έχω μια αποστολή, την οποία έχω αναλάβει από την αρχή της θητείας μου. Και η αποστολή αυτή καθορίζεται από την εντολή που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

»Η αποστολή αυτή είναι η σταθερότητα των τιμών, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και θεωρώ επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εγώ ο ίδιος είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία του ευρώ, διασφαλίζοντας ότι είναι σταθερό, ισχυρό και κατάλληλο για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτή είναι, για μένα, η αποστολή. Και όταν κοιτάζω πίσω όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά.

»Ότι έχω επιτύχει πολλά – ξέρετε, θα πάρω λίγο από το εύσημο για αυτό – και ότι πρέπει να εδραιώσουμε και να διασφαλίσουμε ότι αυτό είναι πραγματικά σταθερό και αξιόπιστο. Επομένως, η βασική μου παραδοχή είναι ότι θα χρειαστεί μέχρι το τέλος της θητείας μου. Και θα το αφήσω εκεί.»

Η Λαγκάρντ ανέφερε στο CBS ότι «οι ψηφοφόροι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου κάνουν τις επιλογές τους και αυτές οι επιλογές πρέπει να γίνονται σεβαστές».

Πηγή: ΟΤ

