Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 08:55

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Οι στρατιωτικές εισαγγελικές αρχές στην Ινδονησία απαγγέλλουν σήμερα, 29 Απριλίου, κατηγορίες σε τέσσερις αξιωματικούς για την φερόμενη συμμετοχή τους σε επίθεση με οξύ εναντίον ενός ακτιβιστή, γνωστού για την εκστρατεία του κατά της επέκτασης του δημόσιου ρόλου των ενόπλων δυνάμεων, ζητώντας την επιβολή της μέγιστης ποινής των 12 ετών φυλάκισης.

Ο Αντρί Γιούνους, αναπληρωτής συντονιστής της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους και τα Θύματα Βίας, μιας οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα γνωστής και ως KontraS, υπέστη εγκαύματα στο 20% του προσώπου και του σώματός του από οξύ που του έριξαν δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα στις 12 Μαρτίου.

Η επίθεση, η οποία άφησε τον Αντρί με μόνιμα σημάδια και σοβαρή βλάβη στο δεξί του μάτι, προκάλεσε κατακραυγή τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι τέσσερις αξιωματικοί κατηγορήθηκαν βάσει του ποινικού κώδικα της Ινδονησίας για σοβαρή προμελετημένη επίθεση, η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης έως 12 ετών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Μοχάμαντ Ισουάντι, στρατιωτικός εισαγγελέας, δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σε στρατιωτικό δικαστήριο ότι οι τέσσερις αξιωματικοί της μονάδας πληροφοριών του στρατού φέρονται να επιτέθηκαν στον Αντρί επειδή αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από τη διαμαρτυρία του πέρυσι ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών αξιωματικών σε θέσεις της πολιτικής κυβέρνησης.

«Με το περιστατικό αυτό, οι ύποπτοι θεώρησαν ότι ο Αντρί Γιούνους προσέβαλε και καταπάτησε το στρατό ως θεσμό», είπε, προσθέτοντας ότι οι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν ένα μείγμα οξέος μπαταρίας αυτοκινήτου και αποσκουριαστικού όταν επιτέθηκαν στον Αντρί.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει αμέσως με κανέναν από τους τέσσερις αξιωματικούς, ούτε με τους νομικούς τους εκπροσώπους.

Και οι τέσσερις παρευρέθηκαν στην ακροαματική διαδικασία και οι βαθμοί τους κυμαίνονταν από λοχαγό έως υπολοχαγό.

Πράξη κρατικής τρομοκρατίας

Σε ξεχωριστή έρευνα, η κορυφαία αρχή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ινδονησίας, η Komnas HAM, ανέφερε ότι τουλάχιστον 14 άτομα συνδέονται με την επίθεση.

«Η επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο στους πολίτες να επικρίνουν κυβερνητικούς αξιωματούχους», ανέφερε.

Η αρχή ανέφερε ότι το γεγονός ότι η υπόθεση του Αντρί εκδικάζεται από στρατιωτικό δικαστήριο δείχνει έλλειψη συμμετοχής του κοινού και θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι αξιωματικοί θα αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη επιείκεια.

Προέτρεψε επίσης την αστυνομία να διερευνήσει τα άλλα 10 άτομα που φέρεται να συνδέονται με την επίθεση σε πολιτικά δικαστήρια.

Η ανησυχία για την υπονόμευση των δημοκρατικών αξιών έχει ‌αυξηθεί στην Ινδονησία, την τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, καθώς η εμπλοκή του στρατού ⁠σε πολιτικούς τομείς και κρατικές επιχειρήσεις αυξάνεται σημαντικά υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο, ενός ‌απόστρατου στρατηγού.

Λίγο πριν την επίθεση, ο Αντρί είχε ηχογραφήσει ένα επεισόδιο podcast με θέμα την επέκταση των εξουσιών του στρατού.

Ο Πραμπόβο δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επίθεση εναντίον του Αντρί ήταν πράξη «τρομοκρατίας» και δεσμεύτηκε για διεξοδική έρευνα.

Business
Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26 Upd: 07:50

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
«Απειλή κατά ζωής» 29.04.26

Διώκεται από τον Τραμπ για μια φωτογραφία ο πρώην διευθυντής του FBI

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σύνταξη
Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Γεώργιος Μαζιάς
Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Σύνταξη
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Σύνταξη
Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Σύνταξη
Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

