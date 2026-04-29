Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Οι στρατιωτικές εισαγγελικές αρχές στην Ινδονησία απαγγέλλουν σήμερα, 29 Απριλίου, κατηγορίες σε τέσσερις αξιωματικούς για την φερόμενη συμμετοχή τους σε επίθεση με οξύ εναντίον ενός ακτιβιστή, γνωστού για την εκστρατεία του κατά της επέκτασης του δημόσιου ρόλου των ενόπλων δυνάμεων, ζητώντας την επιβολή της μέγιστης ποινής των 12 ετών φυλάκισης.

Ο Αντρί Γιούνους, αναπληρωτής συντονιστής της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους και τα Θύματα Βίας, μιας οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα γνωστής και ως KontraS, υπέστη εγκαύματα στο 20% του προσώπου και του σώματός του από οξύ που του έριξαν δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα στις 12 Μαρτίου.

Empat anggota TNI yang diduga melakukan penyerangan air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, hari ini dihadapkan di pengadilan militer. Mereka mengenakan seragam lengkap di ruangan sidang. Mengapa persidangan ini dianggap “bermasalah” dan “ditolak” oleh Tim Advokasi untuk… pic.twitter.com/qNX1DMU9fi — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) April 29, 2026

Η επίθεση, η οποία άφησε τον Αντρί με μόνιμα σημάδια και σοβαρή βλάβη στο δεξί του μάτι, προκάλεσε κατακραυγή τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι τέσσερις αξιωματικοί κατηγορήθηκαν βάσει του ποινικού κώδικα της Ινδονησίας για σοβαρή προμελετημένη επίθεση, η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης έως 12 ετών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Μοχάμαντ Ισουάντι, στρατιωτικός εισαγγελέας, δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σε στρατιωτικό δικαστήριο ότι οι τέσσερις αξιωματικοί της μονάδας πληροφοριών του στρατού φέρονται να επιτέθηκαν στον Αντρί επειδή αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από τη διαμαρτυρία του πέρυσι ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών αξιωματικών σε θέσεις της πολιτικής κυβέρνησης.

«Με το περιστατικό αυτό, οι ύποπτοι θεώρησαν ότι ο Αντρί Γιούνους προσέβαλε και καταπάτησε το στρατό ως θεσμό», είπε, προσθέτοντας ότι οι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν ένα μείγμα οξέος μπαταρίας αυτοκινήτου και αποσκουριαστικού όταν επιτέθηκαν στον Αντρί.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει αμέσως με κανέναν από τους τέσσερις αξιωματικούς, ούτε με τους νομικούς τους εκπροσώπους.

Και οι τέσσερις παρευρέθηκαν στην ακροαματική διαδικασία και οι βαθμοί τους κυμαίνονταν από λοχαγό έως υπολοχαγό.

Hari ini Rabu 29 April 2026, Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selengkapnya baca:https://t.co/eWOOHTQ8nn pic.twitter.com/cqFgsM0ZSt — Law Justice (@lawjustice_co) April 29, 2026

Πράξη κρατικής τρομοκρατίας

Σε ξεχωριστή έρευνα, η κορυφαία αρχή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ινδονησίας, η Komnas HAM, ανέφερε ότι τουλάχιστον 14 άτομα συνδέονται με την επίθεση.

«Η επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο στους πολίτες να επικρίνουν κυβερνητικούς αξιωματούχους», ανέφερε.

Η αρχή ανέφερε ότι το γεγονός ότι η υπόθεση του Αντρί εκδικάζεται από στρατιωτικό δικαστήριο δείχνει έλλειψη συμμετοχής του κοινού και θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι αξιωματικοί θα αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη επιείκεια.

Προέτρεψε επίσης την αστυνομία να διερευνήσει τα άλλα 10 άτομα που φέρεται να συνδέονται με την επίθεση σε πολιτικά δικαστήρια.

Η ανησυχία για την υπονόμευση των δημοκρατικών αξιών έχει ‌αυξηθεί στην Ινδονησία, την τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, καθώς η εμπλοκή του στρατού ⁠σε πολιτικούς τομείς και κρατικές επιχειρήσεις αυξάνεται σημαντικά υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο, ενός ‌απόστρατου στρατηγού.

Λίγο πριν την επίθεση, ο Αντρί είχε ηχογραφήσει ένα επεισόδιο podcast με θέμα την επέκταση των εξουσιών του στρατού.

Ο Πραμπόβο δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επίθεση εναντίον του Αντρί ήταν πράξη «τρομοκρατίας» και δεσμεύτηκε για διεξοδική έρευνα.