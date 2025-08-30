Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν εγκλωβίστηκαν σε κτίριο περιφερειακού συμβουλίου το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων – AFP (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Iqbal Lubis).

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία κρατικού κτιρίου και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτίριο», δήλωσε στο AFP ο Ραχμάτ Μαπατόμπα, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στη Μακάσαρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Σουλαουέζι.

[ BREAKING ] Protesters forced their way into the DPRD building in Makassar, setting parts of the local legislative council on fire. The DPRD, or Regional People’s Representative Council, is the city’s lawmaking body and has become a prime target of public anger. pic.twitter.com/h2JcFIEID6 — comra (@comrawire) August 29, 2025

Αφηγήθηκε πως διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ινδονησίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.

Massa aksi membakar fasilitas hingga kendaraan di DPRD Makassar pada Jumat (29/08). Sebelumnya, massa juga membakar pos polisi. pic.twitter.com/rAvwfk2gIA — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) August 29, 2025

Συγκρούσεις

Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

