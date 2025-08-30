newspaper
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 06:45

Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν εγκλωβίστηκαν σε κτίριο περιφερειακού συμβουλίου το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων – AFP (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Iqbal Lubis).

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία κρατικού κτιρίου και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτίριο», δήλωσε στο AFP ο Ραχμάτ Μαπατόμπα, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στη Μακάσαρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Σουλαουέζι.

Αφηγήθηκε πως διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ινδονησίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.

Συγκρούσεις

Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

Πηγή: ΑΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Business
Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom): Στόχος το 2026 η αναβάθμιση της μετοχής μας

Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom): Στόχος το 2026 η αναβάθμιση της μετοχής μας

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Xinhua 30.08.25

Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται στις διεθνείς κυρώσεις, τονίζει ο Πούτιν

Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων ενέκριναν οι ΗΠΑ
Αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων 30.08.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot στην Ουκρανία

Την πιθανή πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Σύνταξη
Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
Αρθρο για Γουίτκοφ 30.08.25

Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico για «επιχείρηση ξένης ανάμιξης»

Το άρθρο του Politico για τον Στιβ Γουίτκοφ «είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης», δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τζέιμς Μπλερ επισημαίνει τον «γερμανικό έλεγχο» του ιστοτόπου.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, διαβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 30.08.25

«Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι»

Απαντώντας σε δηλώσεις του Μακρόν για εξαπάτηση του Τραμπ από τον ρώσο πρόεδρο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθεις για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι.

Σύνταξη
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Fear and Loathing 30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
Αυξάνουν την πίεση 29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύνταξη
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
