Από τη Δευτέρα, διαδηλωτές στην Ινδονησία συγκεντρώνονται έξω από τη Βουλή της ασιατικής χώρας για μια σειρά από θέματα.

Μαζικές είναι οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στην Ινδονησία

Όπως αναφέρει το BBC, στο επίκεντρο των διαδηλώσεων βρίσκεται ένα νέο μηνιαίο επίδομα για τους βουλευτές ύψους 50 εκατομμυρίων ρουπίων (3.030 δολάρια, 2.250 λίρες), το οποίο είναι σχεδόν 10 φορές υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ινδονησίας.

Οι διαδηλωτές απαιτούν επίσης υψηλότερους μισθούς, χαμηλότερους φόρους και αυστηρότερα μέτρα κατά της διαφθοράς.

Οι σημερινές διαμαρτυρίες είναι συνέχεια των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν τη Δευτέρα, αλλά και αντίδραση στον θάνατο ενός οδηγού μοτοσικλέτας – ταξί που σκοτώθηκε την Πέμπτη, όταν τον παρέσυρε αστυνομικό όχημα κατά τη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων.

Δείτε φωτογραφίες από τις σημερινές διαδηλώσεις στην Ινδονησία:

«Σοκαρισμένος και απογοητευμένος» από την αστυνομική βία δηλώνει ο Ινδονήσιος πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του οδηγού μοτοσικλέτας – ταξί που χτυπήθηκε από περιπολικό της Αστυνομίας στο αποκορύφωμα των διαδηλώσεων χθες το βράδυ.

Ο Πραμπόβο δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένος και απογοητευμένος από τις υπερβολικές ενέργειες των αστυνομικών» και ότι διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό.

«Εάν διαπιστωθεί ότι ενήργησαν εκτός των κανόνων και των κανονισμών, θα λάβουμε τα αυστηρότερα μέτρα σύμφωνα με τον νόμο», δήλωσε.

«Σε αυτή την κατάσταση, καλώ όλους τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να εμπιστευτούν την κυβέρνηση που ηγούμαι. Η κυβέρνηση που ηγούμαι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τον λαό μας. Όλες οι δημόσιες καταγγελίες θα καταγράφονται και θα εξετάζονται», πρόσθεσε.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης. Συγκεντρώνουμε όλη μας την ενέργεια, τη δύναμη και τους πόρους για να ανακάμψουμε και να χτίσουμε μια ισχυρή χώρα, μια ευημερούσα χώρα, μια χώρα που θα ξεπεράσει τη φτώχεια και την πείνα. Θα γίνουμε μια προηγμένη χώρα. Θα γίνουμε αυτοδύναμοι, θα σταθούμε στα δικά μας πόδια. Θα γίνουμε μια βιομηχανική χώρα που δεν θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες», πρόσθεσε.

«Οι νόμιμες προσδοκίες μπορούν να εκφραστούν. Θα βελτιώσουμε όλα όσα χρειάζονται βελτίωση. Αυτό είναι το μήνυμά μου», κατέληξε.