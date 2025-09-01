newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει νέων διαδηλώσεων στην Ινδονησία
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει νέων διαδηλώσεων στην Ινδονησία

Νέες κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή ιδίως φοιτητών, αναμένεται να οργανωθούν σήμερα σε διάφορες πόλεις στην Ινδονησία

Οι ινδονησιακές αρχές αυξάνουν κι ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένονται νέες μαζικές κινητοποιήσεις, λίγα 24ωρα μετά τις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια σε όλη τη χώρα με 6 νεκρούς, που εξώθησαν τον πρόεδρο Πραμπόβο Σουμπιάντο να διαμηνύσει πως επίκεται περισσότερη αυστηρότητα.

Οι κινητοποιήσεις εκτυλίσσονταν αρχικά μάλλον σε ατμόσφαιρα ηρεμίας την 25η Αυγούστου. Τα πράγματα όμως εκτραχύνθηκαν μετά τον θάνατο, την Πέμπτη, οδηγού μοτοταξί τον οποίο έριξε κάτω όχημα της αστυνομίας στην Τζακάρτα. Το βίντεο της τραγωδίας γνώρισε τεράστια διάδοση.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ιδίως στη Γιογκγιακάρτα, στην Μπαντούνγκ, στη Σαμάρανγκ και στη Σουραμπάγια στην Ιάβα, καθώς και στη Μένταν, στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα.

Νέες κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή ιδίως φοιτητών, αναμένεται να οργανωθούν σήμερα σε διάφορες πόλεις του αχανούς αρχιπελάγους.

Πρόκειται για τις πιο μαζικές και πιο βίαιες κινητοποιήσεις αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, τον Οκτώβριο του 2024.

Χθες Κυριακή, σε ομιλία του μπροστά στο μέγαρο της προεδρίας, ο αρχηγός του κράτους εν μέρει ικανοποίησε αιτήματα των διαδηλωτών, ανακοινώνοντας πως ακυρώνονται βουλευτικά επιδόματα κι αποζημιώσεις που ξεσήκωσαν κατακραυγή.

Ταυτόχρονα, διαβεβαιώνοντας πως «το δικαίωμα στις ειρηνικές συγκεντρώσεις πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», απηύθυνε προειδοποίηση: «Δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως υπάρχουν ενδείξεις για παράνομες ενέργειες» πως κάποιοι ολισθαίνουν στην «προδοσία» και στην «τρομοκρατία», τόνισε.

Ο υπουργός Άμυνας Σιάφρι Σιαμσεντίν ανέφερε κατόπιν ότι οι αρχές δεν θα διστάσουν να λάβουν «αυστηρά μέτρα σε βάρος ταραχοποιών κι πλιατσικολόγων» αν εισβάλουν σε ιδιωτικούς χώρους ή δημόσιους θεσμούς.

Στα επεισόδια προστέθηκαν τα τελευταία βράδια λεηλασίες σπιτιών βουλευτών και του υπουργού Οικονομικών Σρι Μουλγιανί Ιντραουάτι.

Φυλάκια για ελέγχους στην Τζακάρτα

Σήμερα η αστυνομία έστησε φυλάκια για ελέγχους στην Τζακάρτα. Εκπρόσωπός της ανήγγειλε εξάλλου χθες συχνές περιπολίες για την «προστασία» των πολιτών και για να αποκατασταθεί το γενικό αίσθημα της ασφάλειας.

Ο απολογισμός των θυμάτων γίνεται ολοένα βαρύτερος, έφθασε τους έξι νεκρούς.

Τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με το ΑΠΕ,  έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή στην Μακασάρ, στη νήσο Νότια Κελέβη, όταν δημόσιο κτίριο πυρπολήθηκε από ταραχοποιούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε την Παρασκευή, επίσης στη Μακασάρ, ξυλοκοπήθηκε από πλήθος που υποπτευόταν ότι δούλευε στην ασφάλεια, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φάντλι Ταχάρ, της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Στη Γιογκγιακάρτα (κεντρικά), πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τον θάνατο φοιτητή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Προχθές Σάββατο, η πλατφόρμα TikTok ανακοίνωσε πως αναστέλλεται για «μερικές ημέρες» η λειτουργία «live» (απευθείας) στην Ινδονησία, εξαιτίας «της κλιμάκωσης της βίας» στις διαδηλώσεις.

Προεξοφλώντας τη συνέχιση των διαδηλώσεων, σχολεία στην Τζακάρτα ανακοίνωσαν πως τα μαθήματά τους θα παραδίδονται ψηφιακά ως τουλάχιστον αύριο Τρίτη. Στους υπαλλήλους του δήμου της πρωτεύουσας έγινε έκκληση να εργαστούν εξ αποστάσεως, αν είναι εφικτό.

Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία
Ομιλία στον SCO 01.09.25

Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε και πάλι τη Δύση για τη στάση της - Ένας από τους λόγους της κρίσης είναι η προσπάθεια να συρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, όπως είπε

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Αναφορές για 250 νεκρούς, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Αναφορές για 250 νεκρούς, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Υπάρχουν αναφορές για 250 νεκρούς - Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud
Κόσμος 01.09.25

Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Περισσότερα από 50 πλοία κατευθύνονται προς τη Γάζα για να αντιταχθούν στον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια
Αφγανιστάν 01.09.25 Upd: 06:33

Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6,1 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν σπίτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να καταρρεύσουν.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ
Σουδάν 01.09.25

Πολύνεκρο πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ

Πολύνεκρο πλήγμα που αποδίδεται στον στρατό του Σουδάν εξαπολύθηκε εναντίον κλινικής στη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Σουδάν, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών.

Σύνταξη
Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Ερυθρά Θάλασσα 01.09.25

Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού

Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σύνταξη
Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
Πρόβλεψη 01.09.25

Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του

Σύνταξη
