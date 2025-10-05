Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου και άλλων μελών της οργάνωσης, από το Ισραήλ, στη Ντόχα, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και αντοχής.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το δίκτυο Al Araby TV, ο αλ-Χαγιά εμφανίστηκε ψύχραιμος και συγκρατημένος, δηλώνοντας πως το αίμα των μαρτύρων –μεταξύ αυτών και των γιων του– θα αποτελέσει «μονοπάτι προς τη νίκη».

«Σήμερα ζούμε στη σκιά του πόνου, αλλά και στη σκιά της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας», είπε. Τόνισε ότι τα δεινά του παλαιστινιακού λαού και της ηγεσίας του είναι κοινά.

«Δεν διαχωρίζω τους γιους μου Χαμάμ, Τζιχάντ, Αμπντουλάχ και Μουμέν από τα υπόλοιπα παιδιά της Λωρίδας της Γάζας», είπε ο αλ-Χάγια. «Είναι όλοι παιδιά μου, γιατί όλοι έπεσαν θύματα του εγκλήματος της ισραηλινής κατοχής».

خاص – الظهور الأول لرئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية منذ محاولة إسرائيل الفاشلة لاغتياله#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/BhlscRxxz3 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 4, 2025

Μήνυμα ανθεκτικότητας της Χαμάς

Το μήνυμά του είχε κυρίως εμψυχωτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της απόπειρας δολοφονίας ή στα γεγονότα που προηγήθηκαν, όπως μεταδίδει το royanews. Η τηλεοπτική δήλωση του Αλ-Χάγια σηματοδοτεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η επίθεση, που είχε ως στόχο ηγέτες της Χαμάς, σκότωσε αρκετά μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τον γιο του αλ-Χάγια, Χαμάμ, και τον διευθυντή του γραφείου του, αλλά δεν κατάφερε να χτυπήσει τους ανώτερους ηγέτες και τα κορυφαία στελέχη.

Η επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, προκάλεσε ευρεία διεθνή καταδίκη, με το Κατάρ να την χαρακτηρίζει ως πράξη «κρατικής τρομοκρατίας».

Η δημόσια επανεμφάνιση του αλ-Χάγια, θεωρείται ένδειξη αποτυχίας της απόπειρας εξόντωσής του και παράλληλα μήνυμα πολιτικής ανθεκτικότητας της Χαμάς. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς ο Αλ-Χάγια είναι εξέχον μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς. Η εμφάνισή του έρχεται εν μέσω κρίσιμων έμμεσων συνομιλιών στο Κάιρο σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.