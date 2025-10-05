newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου και άλλων μελών της οργάνωσης, από το Ισραήλ, στη Ντόχα, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και αντοχής.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το δίκτυο Al Araby TV, ο αλ-Χαγιά εμφανίστηκε ψύχραιμος και συγκρατημένος, δηλώνοντας πως το αίμα των μαρτύρων –μεταξύ αυτών και των γιων του– θα αποτελέσει «μονοπάτι προς τη νίκη».

«Σήμερα ζούμε στη σκιά του πόνου, αλλά και στη σκιά της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας», είπε. Τόνισε ότι τα δεινά του παλαιστινιακού λαού και της ηγεσίας του είναι κοινά.

«Δεν διαχωρίζω τους γιους μου Χαμάμ, Τζιχάντ, Αμπντουλάχ και Μουμέν από τα υπόλοιπα παιδιά της Λωρίδας της Γάζας», είπε ο αλ-Χάγια. «Είναι όλοι παιδιά μου, γιατί όλοι έπεσαν θύματα του εγκλήματος της ισραηλινής κατοχής».

Μήνυμα ανθεκτικότητας της Χαμάς

Το μήνυμά του είχε κυρίως εμψυχωτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της απόπειρας δολοφονίας ή στα γεγονότα που προηγήθηκαν, όπως μεταδίδει το royanews. Η τηλεοπτική δήλωση του Αλ-Χάγια σηματοδοτεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η επίθεση, που είχε ως στόχο ηγέτες της Χαμάς, σκότωσε αρκετά μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τον γιο του αλ-Χάγια, Χαμάμ, και τον διευθυντή του γραφείου του, αλλά δεν κατάφερε να χτυπήσει τους ανώτερους ηγέτες και τα κορυφαία στελέχη.

Η επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, προκάλεσε ευρεία διεθνή καταδίκη, με το Κατάρ να την χαρακτηρίζει ως πράξη «κρατικής τρομοκρατίας».

Η δημόσια επανεμφάνιση του αλ-Χάγια, θεωρείται ένδειξη αποτυχίας της απόπειρας εξόντωσής του και παράλληλα μήνυμα πολιτικής ανθεκτικότητας της Χαμάς. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς ο Αλ-Χάγια είναι εξέχον μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς. Η εμφάνισή του έρχεται εν μέσω κρίσιμων έμμεσων συνομιλιών στο Κάιρο σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο
Κόσμος 05.10.25

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο

Το κυνήγι του εσωτερικού εχθρού συνεχίζεται στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, λίγο μετά την αναστολή της ανάπτυξης στο Πόρτλαντ

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 05.10.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ως άμεση απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε πως και η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα»

Σύνταξη
Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή
Κόσμος 05.10.25

Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή

Έπειτα από 14 χρόνια αιματηρού εμφυλίου πολέμου, η Συρία ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για την ανάδειξη των δύο τρίτων της συριακής βουλής.

Σύνταξη
Τουρκία: Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ με καταθέσεις τον μελών του Global Sumud Flotilla
Κόσμος 05.10.25

Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ

Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Τουρκία ενώπιον των εισαγγελικών αρχών που θα αποφασίσουν για την διερεύνηση των καταγγελιών

Σύνταξη
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
