Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.
- Όλες οι αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις – Οι προδιαγραφές των ακινήτων
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω
- Συννεφιά με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο
Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου και άλλων μελών της οργάνωσης, από το Ισραήλ, στη Ντόχα, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και αντοχής.
Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το δίκτυο Al Araby TV, ο αλ-Χαγιά εμφανίστηκε ψύχραιμος και συγκρατημένος, δηλώνοντας πως το αίμα των μαρτύρων –μεταξύ αυτών και των γιων του– θα αποτελέσει «μονοπάτι προς τη νίκη».
«Σήμερα ζούμε στη σκιά του πόνου, αλλά και στη σκιά της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας», είπε. Τόνισε ότι τα δεινά του παλαιστινιακού λαού και της ηγεσίας του είναι κοινά.
«Δεν διαχωρίζω τους γιους μου Χαμάμ, Τζιχάντ, Αμπντουλάχ και Μουμέν από τα υπόλοιπα παιδιά της Λωρίδας της Γάζας», είπε ο αλ-Χάγια. «Είναι όλοι παιδιά μου, γιατί όλοι έπεσαν θύματα του εγκλήματος της ισραηλινής κατοχής».
خاص – الظهور الأول لرئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية منذ محاولة إسرائيل الفاشلة لاغتياله#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/BhlscRxxz3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 4, 2025
Μήνυμα ανθεκτικότητας της Χαμάς
Το μήνυμά του είχε κυρίως εμψυχωτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της απόπειρας δολοφονίας ή στα γεγονότα που προηγήθηκαν, όπως μεταδίδει το royanews. Η τηλεοπτική δήλωση του Αλ-Χάγια σηματοδοτεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.
Η επίθεση, που είχε ως στόχο ηγέτες της Χαμάς, σκότωσε αρκετά μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τον γιο του αλ-Χάγια, Χαμάμ, και τον διευθυντή του γραφείου του, αλλά δεν κατάφερε να χτυπήσει τους ανώτερους ηγέτες και τα κορυφαία στελέχη.
Η επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, προκάλεσε ευρεία διεθνή καταδίκη, με το Κατάρ να την χαρακτηρίζει ως πράξη «κρατικής τρομοκρατίας».
Η δημόσια επανεμφάνιση του αλ-Χάγια, θεωρείται ένδειξη αποτυχίας της απόπειρας εξόντωσής του και παράλληλα μήνυμα πολιτικής ανθεκτικότητας της Χαμάς. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς ο Αλ-Χάγια είναι εξέχον μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς. Η εμφάνισή του έρχεται εν μέσω κρίσιμων έμμεσων συνομιλιών στο Κάιρο σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.
- Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
- Πάτρα: Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε δημοτικό σχολείο
- Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο πατέρας του Γιάννη Καλιτζάκη, Ιωσήφ
- Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
- Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
- Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις