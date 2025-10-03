Η Χαμάς παρέδωσε στους διαμεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε σήμερα διορία στην παλαιστινιακή οργάνωση να αποδεχθεί το σχέδιό του μέχρι την Κυριακή, αλλιώς «θα γίνει κόλαση».

Σε ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και τον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγεται εναντίον του ανθεκτικού λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, και με βάση την εθνική μας ευθύνη να υπερασπιζόμαστε τις αρχές, τα δικαιώματα και τα ανώτερα συμφέροντα του λαού μας, το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης, η Χαμάς, πραγματοποίησε εκτενείς διαβουλεύσεις με τα ηγετικά του όργανα, με παλαιστινιακές φατρίες και δυνάμεις, καθώς και με μεσολαβητές και φιλικά μέρη, προκειμένου να καταλήξει σε μια υπεύθυνη θέση σχετικά με το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Η Χαμάς εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και αυτές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στην εξασφάλιση ανταλλαγής κρατουμένων, στην άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, στην απόρριψη της κατοχής της Λωρίδας και στην αποτροπή του εκτοπισμού του λαού μας», τονίζει.

«Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με την επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός και πλήρους αποχώρησης από τη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς ανακοινώνει την έγκρισή της για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων — τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών— στο πλαίσιο της ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ανταλλαγή. Η Χαμάς επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να ξεκινήσει, μέσω μεσολαβητών, άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας», σημειώνει.

Τι λέει η Χαμάς για την κυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας

«Το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες), με βάση την εθνική συναίνεση και με την υποστήριξη των αραβικών και ισλαμικών δυνάμεων», προσθέτει.

«Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα της πρότασης του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Γάζας και τα αναφαίρετα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, αυτά συνδέονται με μια ενιαία εθνική παλαιστινιακή στάση, βασισμένη στους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις, και θα συζητηθούν στο πλαίσιο ενός συνολικού εθνικού πλαισίου στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει ενεργά και υπεύθυνα, προσθέτει η παλαιστινιακή οργάνωση.

