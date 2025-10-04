Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς μετά την απάντηση της Χαμάς

Η Χαμάς παρέδωσε στους διαμεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ. Δέχεται μεν απελευθέρωση όλων των ομήρων, αλλά ζητά άμεσες διαπραγματεύσεις για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα σημεία. Θετική η πρώτη απάντηση Τραμπ, που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Ερώτημα παραμένει η στάση του Ισραήλ. Έντονο είναι το διπλωματικό παρασκήνιο.

