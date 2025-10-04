Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Δύο από τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που έφτασαν σήμερα στην Τουρκία, υποστήριξαν ότι η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ έπεσε θύμα κακοποίησης και εξευτελισμού από Ισραηλινούς ενώ τελούσε υπό σύλληψη, κάτι που νομικά ισοδυναμεί με βασανιστήριο.

Σήμερα έφτασα στην Κωνσταντινούπολη από το Ισραήλ 137 ακτιβιστές από την Τουρκία, τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, όπως ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Εκατοντάδες ακόμα ακτιβιστές που απήχθησαν από τα διεθνή ύδατα συνεχίζουν να κρατούνται.

Δύο ακτιβιστές, η Μαλαισιανή Χαζουάνι Χέλμι και ο Αμερικανός Γουίντφιλντ Μπίβερ, είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι υπήρξαν μάρτυρες της κακομεταχείρισης που υπέστη η Τούνμπεργκ, λέγοντας ότι την έσπρωξαν και την ανάγκασαν να ενδυθεί μια ισραηλινή σημαία, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

«Ήταν καταστροφικό. Μας συμπεριφέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα» είπε η 28χρονη Χέλμι, υποστηρίζοντας ότι δεν τους δόθηκε καθαρό φαγητό ή νερό και ότι κατασχέθηκαν τα φάρμακα και τα υπάρχοντά τους. Ο Μπίβερ, 43 ετών, είπε ότι η συμπεριφορά απέναντι την Τούνμπεργκ ήταν «φρικτή» και ότι την χρησιμοποίησαν «για προπαγάνδα», περιγράφοντας ότι την έσπρωξαν σε ένα δωμάτιο όταν έφτασε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ.

According to Turkish activist and Global Sumud Flotilla participant Ersin Celik, who was recently released : “They dragged little Greta Thunberg by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning… pic.twitter.com/TqhEshmzPB — Quds News Network (@QudsNen) October 4, 2025

Τι υπέστη η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Ο Ερσίν Τζελίκ, Τούρκος ακτιβιστής που συμμετείχε στον Global Sumud Flotilla, κατήγγειλε ότι οι Ισραηλινοί έσερναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ από τα μαλλιά και την ανάγκασαν να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ.

«Έσερναν τη μικρή Γκρέτα Τούνμπεργκ από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως προειδοποίηση προς τους άλλους», κατήγγειλε ο ίδιος.

Έτερος ακτιβιστής περιέγραψε την κατάσταση με στέρηση ύπνου όπου κάθε δύο ώρες έμπαιναν στρατιώτες με σκυλιά και παρατεταμένα όπλα, στέρηση νερού για 32 ώρες και στέρηση φαρμάκων στις ισραηλινές φυλακές.

Τι αναφέρει ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύμφωνα με την Adalah, μια ισραηλινή ομάδα που παρέχει νομική βοήθεια στα μέλη του στολίσκου, σε ορισμένους κρατούμενους αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, νερό, φάρμακα και τουαλέτα. Υποχρεώθηκαν επίσης να παραμείνουν γονατιστοί «με τα χέρια τους δεμένα επί τουλάχιστον πέντε ώρες, αφού κάποιοι από του συμμετέχοντες φώναξαν «Ελευθερία στην Παλαιστίνη»», ανέφερε αυτή η ομάδα.

Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες. «Όλοι οι ισχυρισμοί της Adalah είναι παντελώς ψευδείς. Φυσικά, όλοι οι κρατούμενοι (…) είχαν πρόσβαση σε νερό, φαγητό και τουαλέτα. Δεν τους αρνήθηκαν την πρόσβαση σε νομικό σύμβουλο και όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους τηρήθηκαν πλήρως» είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο πρακτορείο Reuters.

Το Ισραήλ καταδικάστηκε διεθνώς αφού ο στρατός του αναχαίτισε όλα τα πλοιάρια που μετείχαν στον στόλο που μετέφερε βοήθεια στη Γάζα και συνέλαβε περισσότερους από 450 ακτιβιστές.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι όλοι οι κρατούμενοι ήταν «ασφαλείς και καλά στην υγεία τους» και ότι οι απελάσεις τους θα ολοκληρωθούν «το συντομότερο δυνατόν». Σε άλλη ανάρτηση, το υπουργείο κατηγόρησε ορισμένα από τα μέλη του στολίσκου ότι «παρεμποδίζουν σκοπίμως» τη διαδικασία της απέλασης, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

137 more provocateurs of the Hamas–Sumud flotilla were deported today to Turkey. The deportees are citizens of the United States, Italy, the United Kingdom, Jordan, Kuwait, Libya, Algeria, Mauritania, Malaysia, Bahrain, Morocco, Switzerland, Tunisia, and Turkey. These… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 4, 2025

Πως προκύπτει η παρεμπόδιση από πλευράς αιχμαλώτων ακτιβιστών

Ο ισχυρισμός του Ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών είναι λανθασμένος και ταυτόχρονα κρύβει μια δόση αλήθειας. Οι κρατούμενοι οι οποίοι αποχώρησαν την πρώτη ημέρα, όπως και στην περίπτωση του Madleen και του Handala, επέλεξαν να υπογράψουν πως «εισήλθαν παράνομα στο Ισραήλ». Οι Έλληνες ακτιβιστές καθώς και συλληφθέντες από άλλες χώρες, επέλεξαν να μην υπογράψουν το έγγραφο που θα διευκόλυνε την απέλασή τους, γιατί η δήλωση θα… ήταν ψευδής.

Οι ακτιβιστές συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα, πλην τους επιβαίνοντες ενός πλοιαρίου που φέρονται να συνελήφθησαν στα χωρικά ύδατα της Γάζας. Είχαν σκοπό να μπουν στα παλαιστινιακά χωρικά ύδατα, αυτά δηλαδή μπροστά από τη Γάζα σύμφωνα με την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας UNCLOS, όπως αναφέρει σχετικά η νομικός Έφη Δούση.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με γνωμοδότησή του στις 19.7.2024 έκρινε ότι «το Ισραήλ δεν έχει κυριαρχία σε κανένα τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους» και πως «υποχρεούται να τερματίσει την παράνομη παρουσία του». Ενώ το γεγονός πως οι ακτιβιστές ήταν άοπλοι και μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εν μέσω αποκλεισμού της, τους καθιστά μη εμπόλεμο μέρος της σύρραξης.

Οι ακτιβιστές που δεν υπέγραψαν τη δήλωση, όπως η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η βουλευτής Πέτη Πέρκα, υποστηρίζουν πως είχαν ως προορισμό τα παλαιστινιακά χωρικά ύδατα και τη Γάζα, ως εκ τούτου δεν εισήλθαν παράνομα στο Ισραήλ.