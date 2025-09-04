newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:24

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Σε ένα απόσπασμα από το νέο του βιβλίο, ο Τιμ Λέντον εξηγεί πώς το κίνημα Fridays for Future αμφισβήτησε την αδράνεια απέναντι στο κλίμα και έφτασε σε ένα θετικό σημείο καμπής

Τον Αύγουστο του 2018, η Γκρέτα Τούνμπεργκ καθόταν μόνη της στο έδαφος έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο με ένα πλακάτ που έγραφε «Skolstrejk för klimatet» (Σχολική απεργία για το κλίμα) και μια δέσμη φυλλαδίων κάτω από μια πέτρα.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στάθηκε μπροστά της και τη ρώτησε: «Γιατί κάνεις απεργία; Πρέπει να πας στο σχολείο».

Η Γκρέτα απάντησε: «Γιατί να χρειάζομαι εκπαίδευση αν δεν υπάρχει μέλλον;».

Μια νεότερη γυναίκα σταμάτησε: «Γεια. Μπορώ να καθίσω μαζί σου;»

«Ναι», είπε η Γκρέτα.

«Ήθελα απλώς να σου πω ότι αυτό που κάνεις είναι πολύ ωραίο», είπε η γυναίκα.

Η 15χρονη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ κρατά μια πλακάτ με τη φράση «Σχολική απεργία για το κλίμα» κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην κλιματική αλλαγή έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη, Σουηδία, 30 Νοεμβρίου 2018.

Σύντομα άρχισαν να σταματούν και άλλοι, να διαβάζουν το φυλλάδιο και να συμμετέχουν.

Σύμφωνα με τον Guardian, μέσα σε επτά μήνες, ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στο κίνημα σχολικών απεργιών «Fridays for Future».

Πώς ξεκινάει ένα κίνημα

Σε μια διάσημη ομιλία Ted, ο Ντέρεκ Σίλβερς  περιγράφει ένα βίντεο που ξεκινά με έναν μοναχικό, γυμνό άνδρα να χορεύει ξέφρενα σε μια πλαγιά. Μια ομάδα άλλων ανθρώπων κάθεται στο γρασίδι κοντά, σίγουρα σκεπτόμενοι:

«Ποιος είναι αυτός ο τρελός;»

Αλλά τότε συμβαίνει κάτι: ένας άλλος άνδρας σηκώνεται και αρχίζει να συμμετέχει στον χορό. Ο πρώτος άντρας τον χαιρετά αμέσως ως ίσο, του παίρνει τα χέρια και αρχίζουν να χορεύουν μαζί.

Τώρα δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και οι δύο τους. Όπως το θέτει όμορφα ο Σίλβερς, «αυτός ο πρώτος οπαδός είναι που μεταμορφώνει έναν μοναχικό τρελό σε ηγέτη».

«Αυτό είναι το σημείο καμπής. Τώρα έχουμε ένα κίνημα».

Καθώς όλο και περισσότερα άτομα συμμετέχουν, γίνεται λιγότερο ριψοκίνδυνο για το επόμενο άτομο να συμμετάσχει, επειδή δεν θα ξεχωρίζει ούτε θα γελοιοποιηθεί.

Σύντομα η δυναμική αντιστρέφεται – ακόμη και εκείνοι που ήταν απρόθυμοι να σηκωθούν αισθάνονται υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στον χορό, επειδή θέλουν να είναι μέρος της δημοφιλούς ομάδας και του νέου status quo.

Έτσι μπορεί ένα κοινωνικό κίνημα να φτάσει σε ένα σημείο καμπής: τόσο η Γκρέτα όσο και ο μοναχικός χορευτής αμφισβήτησαν με επιτυχία τις κοινωνικές νόρμες – να πηγαίνεις στο σχολείο αντί να διαμαρτύρεσαι και να μην γίνεσαι θέαμα στο κοινό.

YouTube thumbnail

Αλλάζοντας όσα έχουμε συνηθίσει

Στην περίπτωση της Γκρέτα, στην αρχή προσπαθούσε να αλλάξει ένα άλλο σύνολο κανόνων – της αδράνειας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Στην αρχή ενός κοινωνικού κινήματος, όσοι επιλέγουν να συμμετάσχουν αλλάζουν τις πράξεις τους, αλλά όχι τις απόψεις τους. Συμφωνούν ήδη με τις αξίες που εκφράζουν οι συμμετέχοντες στο κίνημα, απλώς πριν δεν είχαν το θάρρος να ξεφύγουν από το status quo, μέχρι που είδαν άλλους να συμμετέχουν.

Σε κάποιο σημείο, όμως, ένα κίνημα μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει τις απόψεις των ανθρώπων που προηγουμένως ήταν αδιάφοροι ή ακόμη και αντίθετοι στη θέση που υιοθετούσε το κίνημα.

Και μια τέτοια αλλαγή μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να αναδιαμορφώσει την κοσμοθεωρία και τις πεποιθήσεις μας.

Αυτό είναι καλό νέο, γιατί για να αποφύγουμε τα κλιματικά σημεία καμπής πρέπει να μεταμορφώσουμε τον κοινωνικό κόσμο, και για μερικούς από εμάς αυτό θα σημαίνει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Η Γκρέτα είχε σαφώς μια επιφοίτηση, μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή.

Όπως είπε η ίδια: «Ένα πράγμα που βρήκα πολύ τρομακτικό είναι τα σημεία καμπής, ότι μόλις φτάσουμε στα σημεία καμπής, δεν υπάρχει γυρισμός. Τότε ξεκινάμε μια αλυσιδωτή αντίδραση πέρα από τον έλεγχό μας».

Η απάντησή της ήταν «αντί να ανησυχείς για το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο μπορείς ακόμα».

Με τους πρώτους οπαδούς της, προκάλεσε ένα κοινωνικό σημείο καμπής με την κλιμάκωση των διαμαρτυριών για το κλίμα. Αλλά η Γκρέτα και τα εκατομμύρια που την έχουν ακολουθήσει αγωνίζονται για ένα πολύ μεγαλύτερο σημείο καμπής.

Ο στόχος της ήταν να προκαλέσει αποφασιστική πολιτική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο.

Η 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλάει στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα 2019, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Η μετάβαση σε μία βιώσιμη κοινωνία

Τελικά, ο στόχος για το κλίμα περιλαμβάνει τη μετάβαση των κοινωνιών από μια μη βιώσιμη κατάσταση σε μια βιώσιμη.

Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει η μετάβαση μιας οικονομίας που τροφοδοτείται σε άνθρακα.

Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων έθαψε τις δικές της μελέτες για την κλιματική αλλαγή και αντ’ αυτού διέδωσε αμφιβολίες για την επιστήμη. Επίσης, ασκεί ενεργά πιέσεις στις κυβερνήσεις.

Οι κυβερνήσεις παρέχουν επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για την εξόρυξη και χρήση ορυκτών καυσίμων. Οι τράπεζες χρηματοδοτούν τις εξορυκτικές βιομηχανίες.

Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων με τη σειρά της ανταποδίδει στις τράπεζες με μερίσματα μετοχών και στις κυβερνήσεις με (ως επί το πλείστον) ικανοποιημένους ψηφοφόρους.

Όλα αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση της σταθερότητας του κατεστημένου.

Για να βγούμε από την υφιστάμενη, μη βιώσιμη κατάσταση, χρειαζόμαστε ένα θεμελιώδες κοινωνικό σημείο καμπής, επειδή είναι οι άνθρωποι και οι ενέργειές τους που είτε διατηρούν το status quo είτε αντιτίθενται σε αυτό.

Για όσους αποφασίζουν ότι το υπάρχον σύστημα πρέπει να αλλάξει, υπάρχουν συμπληρωματικοί τρόποι για να το επιτύχουν.

Τα κοινωνικά κινήματα, όπως οι σουφραζέτες ή οι διαδηλωτές για το κλίμα, είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τρόπος για να επιτευχθεί η αλλαγή.

Πολλές, αν όχι όλες, οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές στο παρελθόν είχαν πίσω τους κοινωνικά κινήματα.

Όχι μόνο για το κλίμα

Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο το 2023, η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν σταμάτησε ποτέ να προκαλεί και να πυροδοτεί το παγκόσμιο κατεστημένο.

Οι διαδηλώσεις της, που ξεκίνησαν ως ειρηνικές εκκλήσεις για δράση ενάντια στην κλιματική κρίση, μετατράπηκαν σε πιο τολμηρές και συχνά αμφιλεγόμενες πράξεις πολιτικής ανυπακοής — παραβιάζοντας νόμιμες διαταγές διάλυσης, οδηγώντας την σε συλλήψεις, καταδίκες, αλλά και αθωώσεις.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι ακτιβιστές που συμμετέχουν στην Global Sumud Flotilla, μια ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα, κάνουν χειρονομίες ενώ βρίσκονται σε ένα πλοίο, όπως φαίνεται από το λιμάνι της Βαρκελώνης, Ισπανία, 31 Αυγούστου 2025.

Η Γκρέτα έχει εξελίξει τον αγώνα της, επεκτείνοντας το μήνυμά της πέρα από το κλίμα, στέκοντας αλληλέγγυα σε λαούς που βιώνουν συγκρούσεις και αδικίες. Υποστηρίζει δυναμικά την Ουκρανία, την Παλαιστίνη, την Αρμενία και τη Δυτική Σαχάρα, ενάντια στις επιθέσεις και την καταπίεση από Ρωσία, Ισραήλ, Αζερμπαϊτζάν και Μαρόκο.

Η δράση της στη Λωρίδα της Γάζας ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστική, καθώς συμμετείχε σε αποστολές με το πλοίο Madllen και τώρα με το Global Sumud Flotilla, που έχουν σκοπό να σπάσουν τον αποκλεισμό και να φέρουν βοήθεια στον πληθυσμό υπό πολιορκία.

Αυτές οι τολμηρές κινήσεις την έφεραν στο προσκήνιο όχι μόνο ως ακτιβίστρια για το περιβάλλον, αλλά και ως σύμβολο διεθνούς αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Τα μέσα ενημέρωσης, έχουν μιλήσει για το «φαινόμενο Greta», αναγνωρίζοντας τη βαθιά επίδραση που έχει ασκήσει σε εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

World
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ
Μέση Ανατολή 04.09.25

«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ

Η ικανότητα της Ευρώπης να συμβάλει στην ειρήνευση της Μέσης Ανατολής αμφισβητείται εδώ και καιρό, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας να δηλώνει ότι έχει αποτύχει στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Ουκρανία 04.09.25

Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή» - Γιατί ανάβουν σειρήνες πολέμου;

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αφγανιστάν: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στα σύνορα με Πακιστάν
Κόσμος 04.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Τη νύχτα της Κυριακής το Αφγανιστάν συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Σύνταξη
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
«Βγαίνουμε στο φως» 04.09.25

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!», τονίζει η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνοντας κάλεσμα σε συγκεντρώσεις για τις 19:00 του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ
Μέση Ανατολή 04.09.25

«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ

Η ικανότητα της Ευρώπης να συμβάλει στην ειρήνευση της Μέσης Ανατολής αμφισβητείται εδώ και καιρό, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας να δηλώνει ότι έχει αποτύχει στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
Στο σφυρί 04.09.25

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο στη δημοπρασία που βγάζει στο σφυρί την ιστορία της έβδομης τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
Ελλάδα 04.09.25 Upd: 22:13

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

«Λείπαμε σε διακοπές και από τη Δευτέρα μύριζε άσχημα. Σήμερα καλέσαμε την Αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί ο 74χρονος άνδρας και η γυναίκα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Ουκρανία 04.09.25

Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή» - Γιατί ανάβουν σειρήνες πολέμου;

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο