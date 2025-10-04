Στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρθηκαν αεροπορικώς το απόγευμα του Σαββάτου (4/10) 137 ακτιβιστές, που επέβαιναν σε πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 36 τούρκοι υπήκοοι, καθώς και πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία.

🚨 137 international activists from the global sumud flotilla have arrived in Istanbul after being detained by Israel. Their resilience stands strong as the world watches pic.twitter.com/wlWX6fgoKd — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 4, 2025

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι στην πτήση επέβαιναν 26 Ιταλοί, ενώ άλλοι 15 εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ και πρόκειται να απελαθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μαζί με ακτιβιστές από άλλες χώρες.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές είναι «ασφαλείς και καλά στην υγεία τους» και πρόσθεσε ότι θέλει να ολοκληρώσει τις απελάσεις το συντομότερο δυνατόν.

Οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, σε νερό και φάρμακα, καθώς και σε τουαλέτες

«Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία. Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», ανέφερε στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».

Καταγγελίες για ισραηλινή κακομεταχείριση

Σύμφωνα με την Adalah, ισραηλινή οργάνωση που προσφέρει νομική αρωγή στα μέλη του Global Sumud Flotilla, σε μερικά απ’ αυτά οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, σε νερό και φάρμακα, καθώς και σε τουαλέτες.

Τις καταγγελίες αυτές επιβεβαιώνουν και μαρτυρίες ακτιβιστών που απελάθηκαν προς την Τουρκία. Ένας εξ αυτών δήλωσε: «Οι Ισραηλινοί μας έδωσαν νερό μετά από 32 ώρες, αφού μας ξύπνησαν σκυλιά και ελεύθεροι σκοπευτές στο δωμάτιό μας».

«Μπορούμε μόνο να φανταστούμε τι κάνουν στους Παλαιστίνιους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

JUST IN: A Turkish activist from the Sumud Flotilla speaks out: Israelis prevented us from having medicine, they only gave us water after 32 hours. We barely had any food. We were woken up at 3 in the morning with dogs and snipers walking into our rooms, they woke us up every… pic.twitter.com/fDF8jI2gVh — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman_) October 4, 2025

Ο Ερσίν Τζελίκ, Τούρκος ακτιβιστής που συμμετείχε στον Global Sumud Flotilla, κατήγγειλε ότι οι Ισραηλινοί έσερναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ από τα μαλλιά και την ανάγκασαν να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ.

«Έσερναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως προειδοποίηση προς τους άλλους», ανέφερε ο ίδιος.

According to Turkish activist and Global Sumud Flotilla participant Ersin Celik, who was recently released : “They dragged little Greta Thunberg by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning… pic.twitter.com/TqhEshmzPB — Quds News Network (@QudsNen) October 4, 2025

Τι ισχύει για τους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, συνεχίζουν να κρατούνται στο κέντρο κράτησης της ερήμου Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η διαδικασία απέλασής τους χαρακτηρίζεται χρονοβόρα και μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ακτιβιστές δεν θα οδηγηθούν σε δίκη αλλά θα απελαθούν απευθείας, κάτι που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες λόγω του μεγάλου αριθμού συλληφθέντων.

Χθες, στην περιοχή βρέθηκε και αντιπροσωπεία από την ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, με επικεφαλής την πρέσβη Μάγια Σολωμού, η οποία είχε επικοινωνία με τους Έλληνες κρατούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ προς τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla.

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες»

Οι οικογένειες των απαχθέντων ακτιβιστών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, με επιστολή τους, καταγγέλλουν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν τους παρέχει ενημέρωση για την κατάσταση των συγγενών τους που κρατούνται παράνομα στο Ισραήλ αλλά και ότι δεν έχει τοποθετηθεί για την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου.

Η επιστολή:

Είμαστε οι οικογένειες των απαχθέντων αγωνιστών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Οι άνθρωποί μας απήχθησαν στις 02/10/2025 τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, παρά τη θέλησή τους και κατά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας.

Στα πλοία «Οξυγόνο», «Παύλος Φύσσας», «Ahed Tamimi» και «Βαγγέλης Πισσίας» επέβαιναν οι 27 Έλληνες συμμετέχοντες (όλοι μέλη του Global Sumud Flotilla):

1. Αλεξοπούλου- Γιαννακίτσα Κλεονίκη

2. Αποστολάκης Αλέξανδρος

3. Αποστολόπουλος Γεώργιος- Ιάσων

4. Αραβίδης Νικόλαος

5. Βεργής Πλούταρχος- Νικόλαος

6. Βλαχόπουλος Κυριάκος- Γεώργιος

7. Βρεττού Ιωάννα

8. Δελατόλας Αλέξανδρος

9. Δίπλα Μαρία

10. Καββαδία Ευγενία

11. Κασίτας Γρηγόριος

12. Κοσμίδη Μαρία

13. Λαγωνικού Άννα

14. Λαμπρίδης Κωνσταντίνος

15. Λαυτσής- Σκρέτας Παρίσης

16. Λιάπουρης Νικόλαος

17. Λούβρος Παντελής

18. Μανουδάκης Βασίλειος

19. Μεϊντάνη Μαρίνα

20. Μπαρσεφσκι Μανια

21. Μπίκας Χαράλαμπος

22. Μπούκας Θεόδωρος

23. Πέρκα Θεοπίστη

24. Πολίτης Παναγιώτης

25. Ρόγγας Βασίλειος

26. Σαββαντόγλου Αγγελική

27. Φουρίκος Κωνσταντίνος

Είμαστε περήφανοι/ες για τους ανθρώπους μας που συμμετείχαν σε μια αποστολή αλληλεγγύης, στο πλευρό ενός λαού που υφίσταται γενοκτονία. Θεωρούμε τη συμμετοχή τους πράξη αξιοπρέπειας, απόλυτα συνεπή με τις αρχές και τις αξίες τους.

Ταυτόχρονα, καταγγέλλουμε ότι για σχεδόν δύο 24ωρα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές. Ενημέρωση που μας οφείλουν, τόσο ως πολίτες όσο και ως συγγενείς των συλληφθέντων.

Θεωρούμε την Ελληνική Κυβέρνηση υπεύθυνη για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων μας.

Διεκδικούμε την άμεση, λεπτομερή και πλήρη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου για τα εξής ακόλουθα:

Την επιβεβαίωση της επίσκεψης των προξενικών αρχών στους συλληφθέντες και τη διασφάλιση συστηματικής επαφής μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησης.

Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης των απαχθέντων Ελλήνων

Την ακριβή κατάσταση υγείας και ασφάλειας των απαχθέντων πολιτών

Την επιβεβαίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται: χορήγηση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής, περίθαλψη οξέος συμβάντος, ιατρική επίβλεψη και υποστήριξη των απεργών πείνας

Το επίπεδο φροντίδας το οποίο λαμβάνουν (ρουχισμός, σίτιση, συνθήκες κράτησης)

Τον ακριβή χώρο παραμονής/κράτησής τους αυτή τη στιγμή, αλλά και ενημέρωση για ενδεχόμενη μετακίνησή τους και το μέρος αυτής

Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συγγενείς

Τις ενέργειες Κυβέρνησης και Υπουργείου για την άμεση απελευθέρωσή τους και την ασφαλή επιστροφή τους

Καταγγέλλουμε την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης για τους απαχθέντες και τις απαχθείσες, όπως επίσης και την άρνησή της να τοποθετηθεί τόσο ως προς την απαγωγή Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ, όσο και να καταδικάσει τη συντελούμενη γενοκτονία.

Σε αυτή τη φάση, οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών περιορίζονται απλά στις τυπικές αιτιάσεις από πλευράς Ελληνικής πολιτείας, δεν αναφέρουν τίποτα για την απαγωγή, την παράνομη κράτηση/φυλάκιση, την πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα και την καταπάτηση του Διεθνούς δικαίου από πλευράς Ισραήλ.

Στο Διεθνή Στόλο Sumud συμμετείχαν συνολικά 450 πολίτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Συμμετείχαν με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι άνθρωποι που έβαλαν μπροστά τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια όλων μας, απέναντι στην εθνοκάθαρση και τη γενοκτονία, σεβόμενοι τις εκκλήσεις του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

Η εικόνα ενός ακροδεξιού υπουργού που τους καθυβρίζει, περιτριγυρισμένος από μπράβους, με τους ακτιβιστές στο πάτωμα, δεν είναι εικόνα της “μόνης δημοκρατίας της μέσης ανατολής”, είναι εικόνα της «μη-δημοκρατίας» που οι πολιτικοί συγγενείς του Μπεν Γκβίρ οραματίζονται για τις δικές τους χώρες και σίγουρα αποτελεί εικόνα ντροπής.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας Sumud είναι η πυξίδα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όλοι και όλες δίνουν ελπίδα για το μέλλον, δίνουν στίγμα αλληλεγγύης σε μια εποχή σκοτεινή και βίαιη.

Τα πληρώματα του Global Sumud Flotilla Greece, απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατούνται παράνομα. Απαιτούμε την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας.

Ανακοίνωση του March to Gaza Greece

Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση του March to Gaza Greece τονίζεται ότι «όσο οι κυβερνήσεις σιωπούν μπροστά στη γενοκτονία, οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους για να την σταματήσουν».

«Από το βράδυ της Τετάρτης, όταν ξεκίνησε η παράνομη αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ενώ την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις σε όλη την Ελλάδα… Απαιτούμε να σταματήσει η γενοκτονία και η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή», αναφέρει η ανάρτηση, ζητώντας τη διακοπή των διπλωματικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων με το Ισραήλ και την «άμεση και ασφαλή επιστροφή των πληρωμάτων του στόλου που κρατούνται παράνομα».