Το μοναδικό πλοίο που μετέφερε βοήθεια στην πολιορκημένη Γάζα από το Global Sumud Flotilla καταλήφθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού εδάφους, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το βίντεο ζωντανής μετάδοσης έδειξε ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στο πλοίο το πρωί της Παρασκευής.

Το Marinette, με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων, ήταν το τελευταίο εναπομείναν επιχειρησιακό πλοίο του στολίσκου, που αρχικά αποτελούνται από 44 σκάφη.

Το σκάφος Marinette είχε μείνει πίσω από τον υπόλοιπο στόλο καθώς αντιμετώπιζε μηχανικά προβλήματα και κατάφερα να περάσει κάτω από τα ραντάρ του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού.

Το Global Sumud Flotilla είναι η μεγαλύτερη αποστολή που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Χθες ακόμα ένα πλοίο του στολίσκου κατάφερα να φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές της Γάζας πριν το καταλάβουν ισραηλινοί κομάντος.

Πάνω από 450 ακτιβιστές, μεταξύ αυτών και τα 27 μέλη της ελληνικής αποστολής, κρατούνται από το Ισραήλ ενώ χθες πραγματοποιήθηκαν οργισμένες διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο που ζητούσαν από τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα κατά της «πειρατείας» του Τελ Αβίβ που επιτίθεται σε πλοία σε διεθνή ύδατα ή στα ύδατα της Γάζας.

Την ίδια στιγμή ο παλαιστινιακός θύλακας παραμένει αποκλεισμένος εν μέσω λιμοκτονίας.