Ένα από τα σκάφη του Global Sumud Flotilla συνεχίζει να πλέει προς τη Γάζα, αφού το Ισραήλ κατέλαβε τα υπόλοιπα 42 σκάφη σε διεθνή ύδατα και κρατά πάνω από 450 ακτιβιστές, ανάμεσά τους και τα 27 μέλη της ελληνικής αποστολής.

Πρόκειται για το πλοίο Marinette με πολωνική σημαία που μεταφέρει συνολικά έξι επιβάτες και μόνο του πλέον κατευθύνεται προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με το σύστημα ζωντανής παρακολούθησης του στόλου, το Marinette συνεχίζει να πλέει σε διεθνή ύδατα με ρυθμό 2,16 κόμβων (περίπου 4 χλμ./ώρα), και βρίσκεται περίπου 100 χλμ. (62 μίλια) από τα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla χαιρέτησαν την αποφασιστικότητα του τελευταίου Marinette που εξακολουθεί να πλέει προς τη Γάζα

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα πλοίο. Το Marinette είναι sumud – σταθερότητα απέναντι στον φόβο, τον αποκλεισμό και τη βαρβαρότητα», αναφέρουν οι διοργανωτές και διαμηνύουν ότι «η Γάζα δεν είναι μόνη». «Η Παλαιστίνη δεν έχει ξεχαστεί. Δεν πάμε πουθενά».

Γενική απεργία στην Ιταλία

Η διεθνής κατακραυγή για την ισραηλινή επίθεση στον στόλο της Ελευθερίας είναι τεράστια και οργισμένες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα χθες σε μια σειρά από χώρες από την Ελλάδα έως τη Γερμανία και από το Μεξικό έως την Αυστραλία.

Στην Ιταλία, μία από τις μεγαλύτερες εργατικές συνομοσπονδίες ανακοίνωσε γενική απεργία για σήμερα. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η απεργία χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο του νόμου που επιτρέπει τέτοιες δράσεις «όποτε διακυβεύεται η προστασία των Ιταλών πολιτών, εντός ή εκτός συνόρων, καθώς και η διαφύλαξη των θεμελιωδών αρχών στις οποίες βασίζεται η Δημοκρατία: ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμός των διεθνών υποχρεώσεων».

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα και οι λιμενεργάτες της COSCO στον Πειραιά που καταγγέλλουν την κυβέρνηση ότι όχι μόνο «δεν προστάτευσε τους έλληνες ακτιβιστές» αλλά και ότι στηρίζει τις απροκάλυπτα στρατηγικές σχέσεις με το κράτος – τρομοκράτη του Ισραήλ».

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν το αμέσως επόμενο διάστημα με συνδικάτα στην Ελλάδα να καλούν σε απεργία στις 10 Οκτωβρίου για να σταματήσει η γενοκτονία και «η ελληνική συνενοχή». Το ΕΚΑ ανακοίνωσε επίσης χθες κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10 Οκτωβρίου.

Το «προφορικό διάβημα» του ελληνικού ΥΠΕΞ

Η Όλγα Λαφαζάνη, εκπρόσωπος των μελών του ελληνικού τμήματος της αποστολής στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και στο πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής, από όπου μεταδόθηκε εικόνα του ρεσάλτου των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα, τόνισε στον 98,4 ότι «η «πειρατική» επίθεση αντικατοπτρίζει πλήρως και τον «πειρατικό» χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν και φτάνει στο σημείο να συλλαμβάνει Έλληνες πολίτες και ξένους, ακόμη και Ελληνίδα βουλευτή σε διεθνή ύδατα».

Μέλη της ελληνικής αποστολής που κρατούνται στο Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε απεργία πείνας ενώ μετά από παράσταση διαμαρτυρίας στο ελληνικό ΥΠΕΞ η υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δήλωσε σε επιτροπή που εκπροσωπεί την ελληνική αποστολή ότι προχώρησε σε «προφορικό διάβημα» στον ισραηλινό ομόλογό της, όπως καταγγέλλει το March to Gaza.

Και ενώ υποτίθεται ότι η πρόταση Τραμπ – Νετανιάχου θα φέρει την ειρήνη στη Γάζα, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να σφυροκοπά τον παλαιστινιακό θύλακα

Η υφυπουργός ανέφερε ακόμα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ότι έχει πάρει μόνο προφορικές διαβεβαιώσεις για την κατάσταση της υγείας των μελών της ελληνικής αποστολής με την επιτροπή να επισημαίνει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον λόγο «των απαγωγέων».

«Το μήνυμά μας προς τους ηρωικούς ακτιβιστές αλληλεγγύης: Μπορεί να μην μας φτάσατε με τα σώματά σας, αλλά φτάσατε στις καρδιές μας πριν καν σαλπάρετε, με την ανθρωπιστική σας αλληλεγγύη και την αγνότητα των ευγενών και αγνών προθέσεών σας», έγραψε ο Ismail al-Thawabta, επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας και πρόσθεσε: «Το μήνυμά σας έχει φτάσει σε ολόκληρο τον κόσμο».

Το σχέδιο Τραμπ και η ασφυκτική πίεση στη Χαμάς

Παρά τη γενικευμένη οργή και αγανάκτηση η χθεσινή ανακοίνωση της Ε.Ε απέφυγε να αναφερθεί στην επίθεση στο Global Sumud Flotilla. Αντιθέτως υποστήριξε το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το οποίο δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε αυτοδιάθεση και ζήτησε από όποιον μπορέσει να επηρεάσει τη Χαμάς να το κάνει ώστε «να λήξει το αδιέξοδο».

Η πίεση στη Χαμάς είναι ασφυκτική και προέρχεται και από τα αραβικά καθεστώτα που ζητούν από την παλαιστινιακή οργάνωση να δεχτεί ένα σχέδιο που ενταφιάζει ουσιαστικά την προοπτική παλαιστινιακού κράτους και δίνει ρόλο για τη διακυβέρνηση της Γάζας ακόμα και σε προσωπικότητες όπως ο Τόνι Μπλερ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει πει ότι μελετά το σχέδιο και θα απαντήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, με αναλυτές να αναφέρουν ότι θα επιχειρήσει να κάνει τροποποιήσεις που να δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει παλαιστινιακή κρατική οντότητα.

Και ενώ υποτίθεται ότι η πρόταση Τραμπ – Νετανιάχου θα φέρει την ειρήνη στη Γάζα, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να σφυροκοπά τον παλαιστινιακό θύλακα. Ο επίσημος συνολικός αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 66.000. Από αυτούς τουλάχιστον 440 έχουν πεθάνει από πείνα.