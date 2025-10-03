Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τη σύλληψη των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla.

Ο κ. Χαρίτσης συνόδεψε την ανάρτησή του με βίντεο από τη στιγμή που ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβιρ, αποκαλεί «τρομοκράτες» συλληφθέντες που κάθονται οκλαδόν μπροστά του.

«Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποκαλείται ‘τρομοκράτης’; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες;», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Ακόμη, πρόσθεσε πως «απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

«Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.

Χλευάζει και αποκαλεί ‘τρομοκράτες’ τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει κυρώσεις για πρόκληση σε βία.

Απέναντι του έχει το βλέμμα της αξιοπρέπειας. Των αγωνιστών. Των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Των δικών μας ανθρώπων.

Στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτριά μας, Πέτη Πέρκα.

Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά.

Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποκαλείται ‘τρομοκράτης’; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες;

Δεν υπάρχει όριο στη δουλοπρέπεια σας προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου;

Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».