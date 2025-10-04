newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 14:36

Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Meal prepping: Η συνταγή επιτυχίας για υγιεινή διατροφή και λιγότερο άγχος στην κουζίνα

Meal prepping: Η συνταγή επιτυχίας για υγιεινή διατροφή και λιγότερο άγχος στην κουζίνα

Spotlight

Με δημόσια επιστολή τους οι οικογένειες των απαχθέντων ακτιβιστών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν τους παρείχε ενημέρωση για την κατάσταση των συγγενών τους που κρατούνται παράνομα στο Ισραήλ αλλά και ότι δεν έχει τοποθετηθεί για την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου εις βάρος ελλήνων πολιτών.

Η επιστολή

Είμαστε οι οικογένειες των απαχθέντων αγωνιστών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Οι άνθρωποί μας απήχθησαν στις 02/10/2025 τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, παρά τη θέλησή τους και κατά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας.

Στα πλοία «Οξυγόνο», «Παύλος Φύσσας», «Ahed Tamimi» και «Βαγγέλης Πισσίας» επέβαιναν οι 27 Έλληνες συμμετέχοντες (όλοι μέλη του Global Sumud Flotilla):

1. Αλεξοπούλου- Γιαννακίτσα Κλεονίκη

2. Αποστολάκης Αλέξανδρος

3. Αποστολόπουλος Γεώργιος- Ιάσων

4. Αραβίδης Νικόλαος

5. Βεργής Πλούταρχος- Νικόλαος

6. Βλαχόπουλος Κυριάκος- Γεώργιος

7. Βρεττού Ιωάννα

8. Δελατόλας Αλέξανδρος

9. Δίπλα Μαρία

10. Καββαδία Ευγενία

11. Κασίτας Γρηγόριος

12. Κοσμίδη Μαρία

13. Λαγωνικού Άννα

14. Λαμπρίδης Κωνσταντίνος

15. Λαυτσής- Σκρέτας Παρίσης

16. Λιάπουρης Νικόλαος

17. Λούβρος Παντελής

18. Μανουδάκης Βασίλειος

19. Μεϊντάνη Μαρίνα

20. Μπαρσεφσκι Μανια

21. Μπίκας Χαράλαμπος

22. Μπούκας Θεόδωρος

23. Πέρκα Θεοπίστη

24. Πολίτης Παναγιώτης

25. Ρόγγας Βασίλειος

26. Σαββαντόγλου Αγγελική

27. Φουρίκος Κωνσταντίνος

Για δύο 24ωρα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση

Είμαστε περήφανοι/ες για τους ανθρώπους μας που συμμετείχαν σε μια αποστολή αλληλεγγύης, στο πλευρό ενός λαού που υφίσταται γενοκτονία. Θεωρούμε τη συμμετοχή τους πράξη αξιοπρέπειας, απόλυτα συνεπή με τις αρχές και τις αξίες τους.

Ταυτόχρονα, καταγγέλλουμε ότι για σχεδόν δύο 24ωρα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές. Ενημέρωση που μας οφείλουν, τόσο ως πολίτες όσο και ως συγγενείς των συλληφθέντων.

Θεωρούμε την Ελληνική Κυβέρνηση υπεύθυνη για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων μας.

Διεκδικούμε την άμεση, λεπτομερή και πλήρη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου για τα εξής ακόλουθα :

Την επιβεβαίωση της επίσκεψης των προξενικών αρχών στους συλληφθέντες και τη διασφάλιση συστηματικής επαφής μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησης.

● Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης των απαχθέντων Ελλήνων

● Την ακριβή κατάσταση υγείας και ασφάλειας των απαχθέντων πολιτών

● Την επιβεβαίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται: χορήγηση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής, περίθαλψη οξέος συμβάντος, ιατρική επίβλεψη και υποστήριξη των απεργών πείνας

● Το επίπεδο φροντίδας το οποίο λαμβάνουν (ρουχισμός, σίτιση, συνθήκες κράτησης)

● Τον ακριβή χώρο παραμονής/κράτησής τους αυτή τη στιγμή, αλλά και ενημέρωση για ενδεχόμενη μετακίνησή τους και το μέρος αυτής

● Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συγγενείς

● Τις ενέργειες Κυβέρνησης και Υπουργείου για την άμεση απελευθέρωσή τους και την ασφαλή επιστροφή τους

Η κυβέρνηση αρνείται να τοποθετηθεί για την απαγωγή ελλήνων πολιτών

Καταγγέλλουμε την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης για τους απαχθέντες και τις απαχθείσες, όπως επίσης και την άρνησή της να τοποθετηθεί τόσο ως προς την απαγωγή ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ, όσο και να καταδικάσει τη συντελούμενη γενοκτονία.

Σε αυτή τη φάση, οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών περιορίζονται απλά στις τυπικές αιτιάσεις από πλευράς Ελληνικής πολιτείας, δεν αναφέρουν τίποτα για την απαγωγή, την παράνομη κράτηση/φυλάκιση, την πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα και την καταπάτηση του Διεθνούς δικαίου από πλευράς Ισραήλ.

Στο Διεθνή Στόλο Sumud συμμετείχαν συνολικά 450 πολίτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Συμμετείχαν με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι άνθρωποι που έβαλαν μπροστά τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια όλων μας, απέναντι στην εθνοκάθαρση και τη γενοκτονία, σεβόμενοι τις εκκλήσεις του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

Η εικόνα ενός ακροδεξιού υπουργού που τους καθυβρίζει, περιτριγυρισμένος από μπράβους, με τους ακτιβιστές στο πάτωμα, δεν είναι εικόνα της “μόνης δημοκρατίας της μέσης ανατολής”, είναι εικόνα της “μη-δημοκρατίας” που οι πολιτικοί συγγενείς του Μπεν Γκβίρ οραματίζονται για τις δικές τους χώρες και σίγουρα αποτελεί εικόνα ντροπής.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας Sumud είναι η πυξίδα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όλοι και όλες δίνουν ελπίδα για το μέλλον, δίνουν στίγμα αλληλεγγύης σε μια εποχή σκοτεινή και βίαιη.

Τα πληρώματα του Global Sumud Flotilla Greece, απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατούνται παράνομα. Απαιτούμε την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση αναπνοής που μπορείς να κάνεις κάθε πρωί για να πάει καλά η μέρα

Η άσκηση αναπνοής που μπορείς να κάνεις κάθε πρωί για να πάει καλά η μέρα

Green
Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Βρετανία: «Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ
Κόσμος 04.10.25

«Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ

Η επιθυμία του Γουίλιαμ και της Κέιτ για περισσότερη ιδιωτικότητα σημαίνει ζώνη αποκλεισμού περιμέτρου 2,3 μιλίων και λιγότερη δημόσια γη για τους πεζούς

Σύνταξη
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Γάζα: Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες – Η μπάλα στο γήπεδο του Ισραήλ
Ραγδαίες εξελίξεις 04.10.25 Upd: 12:09

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τη Γάζα - Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις - Η μπάλα στο γήπεδο του Ισραήλ

Η Χαμάς απάντησε εν μέρει θετικά στο σχέδιο Τραμπ ο οποίος σχολίασε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ικέτευσε για έλεος 04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιερά Οδός: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών – Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Στην Ιερά Οδό 04.10.25

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

Oδηγός παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε με κατσαβίδι στο μάτι μοτοσικλετιστή στην Ιερά Οδό - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Τότεναμ
Premier League 04.10.25

LIVE: Λιντς – Τότεναμ

LIVE: Λιντς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Λιντς – Τότεναμ για την 7η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Αποκαλυπτική συζήτηση με φοιτητές της Σορβόννης του πρώην πρωθυπουργού, οι σκέψεις του για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι
Τραγωδία 04.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι

Η μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα κινούνταν σε λεωφόρο στην Αργυρούπολη στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα

Σύνταξη
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο