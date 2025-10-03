Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή

Κοινή ανακοίνωση για τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» εξέδωσαν ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, καλώντας την κυβέρνηση «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση ανακοίνωση των τεσσάρων κομμάτων, «η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

«Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ»

Επισημαίνεται πως «τα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα».

Τα τέσσερα κόμματα καταδικάζουν «ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα» και καλούν «την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ανακοίνωση για το «Global Sumud Flotilla» εξέδωσε το ΚΚΕ, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των 27 Ελλήνων πολιτών που επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης.