ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Διπλωματία 03 Οκτωβρίου 2025 | 19:23

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Spotlight

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του in, αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ προς τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla.

Οι ύβρεις και οι προσβολές του Μπεν – Γκβιρ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό να αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο ‘Global Sumud Flotilla’, προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο ‘Global Sumud Flotilla’, μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους», αναφέρει στην ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

Αποστολή C-130

Αρμόδιες πηγές σημείωναν νωρίτερα στο in επίσης ότι εξετάζεται η δυνατότητα αποστολής C-130 στο Ισραήλ και εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη άδεια, από το Τελ Αβίβ, για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων συμμετεχόντων στο στολίσκο, για τους οποίους το Ισραήλ θα ακολουθήσει διαδικασία απέλασης.

Στην περιοχή που κρατούνται οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα βρίσκεται από την πρώτη μέρα η πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, προκειμένου να παράσχει κάθε βοήθεια.

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Vita.gr
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Markets
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου
Μερική λύση 03.10.25

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου

Η αποκατάσταση της ύδρευσης είναι δοκιμαστική και αφορά μόνο το κεντρικό τμήμα στη Γάζα. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι τεράστιες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν έχουν μέσα να αποθηκεύσουν νερό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς
Στην Κοστιαντιβίνκα 03.10.25

Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς

Ο Αντονί Λαγικάν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ που σκοτώνεται από επίθεση με drone. Ένας Ουκρανός συνάδελφός του τραυματίστηκε την ίδια επίθεση.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση
Κόσμος 03.10.25

Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση

«Το έθνος μας βρίσκεται στη μέση μιας σημαντικής, ίσως αποφασιστικής, φάσης στη σύγχρονη ιστορία του» τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην κεντρική ομιλία του για την επέτειο την γερμανική επανένωση

Σύνταξη
Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες
Κόσμος 03.10.25

Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε στη Βουλγαρία

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας
Παρανάλωμα 03.10.25

Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας

Οι πυρκαγιές που προκαλούν μεγάλες οικονομικές ζημιές τετραπλασιάστηκαν από το 1980, ενώ οι πυρκαγιές με τουλάχιστον δέκα νεκρούς τριπλασιάστηκαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
