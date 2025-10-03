ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του in, αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ προς τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla.

Οι ύβρεις και οι προσβολές του Μπεν – Γκβιρ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό να αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

“These are the flotilla terrorists.” In a video circulating online, Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir can be seen repeatedly calling Global Sumud Flotilla activists “terrorists” as they were waiting for their transfer to an Israeli prison pic.twitter.com/7OiSMNeIrI — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 3, 2025

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο ‘Global Sumud Flotilla’, προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους», αναφέρει στην ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

Αποστολή C-130

Αρμόδιες πηγές σημείωναν νωρίτερα στο in επίσης ότι εξετάζεται η δυνατότητα αποστολής C-130 στο Ισραήλ και εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη άδεια, από το Τελ Αβίβ, για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων συμμετεχόντων στο στολίσκο, για τους οποίους το Ισραήλ θα ακολουθήσει διαδικασία απέλασης.

Στην περιοχή που κρατούνται οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα βρίσκεται από την πρώτη μέρα η πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, προκειμένου να παράσχει κάθε βοήθεια.