Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.10.2025 | 17:25
Διορία Τραμπ στη Χαμάς μέχρι την Κυριακή - «Αλλιώς θα γίνει κόλαση»
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03 Οκτωβρίου 2025 | 16:11

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Spotlight

Διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιείται αυτή την ώρα σύμφωνα με πληροφορίες του in προς τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς. Το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών αφορά το βίντεο που κυκλοφόρησε από το Middle East Eye το οποίο δείχνει τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ να έχει μπροστά του οκλαδόν μέλη του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, να τους χλευάζει και να τους αποκαλεί τρομοκράτες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του in δεν αποκλείεται ο Κατς να κληθεί και στο Υπουργείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ο Γεραπετρίτης θα επικοινωνήσει με τον ισραηλινό ομόλογο του

Την ίδια ώρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό ομόλογο του επιδιώκει να έχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να εκφράσει την καταδίκη της Αθήνας και την έντονη διαμαρτυρία της.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in επίσης ότι εξετάζεται η δυνατότητα αποστολής C-130 στο Ισραήλ και εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη άδεια, από το Τελ Αβίβ, για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων συμμετεχόντων στο στολίσκο, για τους οποίους το Ισραήλ θα ακολουθήσει διαδικασία απέλασης.

Στην περιοχή που κρατούνται οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα βρίσκεται από την πρώτη μέρα η πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, προκειμένου να παράσχει κάθε βοήθεια.

Η ανάρτηση Χαρίτση για το στολίσκο για τη Γάζα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο ανάρτησε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.

»Χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει κυρώσεις για πρόκληση σε βία.

»Απέναντι του έχει το βλέμμα της αξιοπρέπειας. Των αγωνιστών. Των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Των δικών μας ανθρώπων.

»Στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτριά μας, Πέτη Πέρκα.

»Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά.

»Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποκαλείται «τρομοκράτης»; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες;

»Δεν υπάρχει όριο στη δουλοπρέπεια σας προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου;

»Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
Stream
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι
Έβρος 03.10.25

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla – «Stop στη γενοκτονία»
Φωτογραφίες και βίντεο 03.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla - «Stop στη γενοκτονία»

Μαζική ήταν η συμμετοχή στην απεργία στην Ιταλία - Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις έγιναν σε Ρώμη και Μιλάνο, διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε πάνω από 100 πόλεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ένα καίριο ερώτημα
Η ιστορία υπάρχει 03.10.25

Ένα καίριο ερώτημα

Τι είδους μνήμη οφείλουμε να κρατήσουμε;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης
Επίθεση 03.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

«Αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της
Κόσμος 03.10.25

Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της

Η επιλογή γυναίκας που θεωρείται ορόσημο για την Εκκλησία της Αγγλίας, έρχεται στην πρώτη διαδικασία επιλογής για αρχιεπίσκοπο μετά τη συνοδική απόφαση του 2014 που επέτρεψε τον διορισμό γυναικών επισκόπων.

Σύνταξη
Γάζα: Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς – Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες
Δραματική κατάσταση 03.10.25

Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στη Γάζα - Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιοποίησε νέα έκθεση για την απελπιστική κατάσταση στη Γάζα - Πόσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς μετά από ισραηλινές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Η Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ
Στη συναγωγή 03.10.25

Η βρετανική Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Και η υπουργός Εσωτερικών στη Βρετανία κάλεσε όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες «να κάνουν ένα βήμα πίσω» μετά την επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα
Μαθουσάλας & Κροίσος 03.10.25

Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα

Κάποτε θεωρούταν ως ισορροπία μεταξύ γενετικής κληρονομικότητας και τρόπου ζωής, ενώ σήμερα θεωρείται ως αγώνας για προνόμια που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση, την αναστολή της εξέλιξης της νόσου και την αναστροφή των βλαβών. Και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεοδωρικάκος – Μπρατάκος: Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης
Τι άλλο συζητήθηκε 03.10.25

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου

Κεντρικό θέμα η εφαρμογή του νέου παραγωγικού προτύπου που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Σορβόννη. Οι λάθος ηγεσίες της Ευρώπης και οι πολλαπλές διεθνείς κρίσεις ενισχύουν την ακροδεξιά, τονίζει. Μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό για τους Αριστερούς που το έβαλαν στα πόδια. Κατέθεσε «προοδευτικό ευρωπαϊκό όραμα» με 7 άξονες

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο