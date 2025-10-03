Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιείται αυτή την ώρα σύμφωνα με πληροφορίες του in προς τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς. Το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών αφορά το βίντεο που κυκλοφόρησε από το Middle East Eye το οποίο δείχνει τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ να έχει μπροστά του οκλαδόν μέλη του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, να τους χλευάζει και να τους αποκαλεί τρομοκράτες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του in δεν αποκλείεται ο Κατς να κληθεί και στο Υπουργείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ο Γεραπετρίτης θα επικοινωνήσει με τον ισραηλινό ομόλογο του

Την ίδια ώρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό ομόλογο του επιδιώκει να έχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να εκφράσει την καταδίκη της Αθήνας και την έντονη διαμαρτυρία της.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in επίσης ότι εξετάζεται η δυνατότητα αποστολής C-130 στο Ισραήλ και εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη άδεια, από το Τελ Αβίβ, για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων συμμετεχόντων στο στολίσκο, για τους οποίους το Ισραήλ θα ακολουθήσει διαδικασία απέλασης.

Στην περιοχή που κρατούνται οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα βρίσκεται από την πρώτη μέρα η πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, προκειμένου να παράσχει κάθε βοήθεια.

Η ανάρτηση Χαρίτση για το στολίσκο για τη Γάζα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο ανάρτησε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.

»Χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει κυρώσεις για πρόκληση σε βία.

»Απέναντι του έχει το βλέμμα της αξιοπρέπειας. Των αγωνιστών. Των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Των δικών μας ανθρώπων.

»Στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτριά μας, Πέτη Πέρκα.

»Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά.

»Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποκαλείται «τρομοκράτης»; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες;

»Δεν υπάρχει όριο στη δουλοπρέπεια σας προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου;

»Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».