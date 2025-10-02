newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025 | 18:46

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Spotlight

Φαινομενικά το Ισραήλ έδειξε για άλλη μια φορά την επιχειρησιακή του ικανότητα. Κατάφερε να αναχαιτίσει έναν στόλο δεκάδων πλοίων που επιχειρούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει, χρόνια τώρα στη Λωρίδα της Γάζας και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, αναχαίτιση που είχε τη δυσκολία ότι έπρεπε να γίνει με τρόπο που να αποφύγει τα θύματα μεταξύ των ακτιβιστών – σε αντίθεση με όσα είχαν το 2010 στο πλοίο Μαβί Μαρμαρά όπου είχαν σκοτωθεί δέκα ακτιβιστές

Την ίδια ώρα φαίνεται ότι η Ευρώπη και αρκετά καθεστώτα της περιοχής συσπειρώνονται γύρω από το «Σχέδιο Τραμπ», που σε πρώτη φάση έχει αποδεχτεί και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρότι οι περισσότεροι αναλυτές με γνώση του Παλαιστινιακού υπογραμμίζουν ότι στον βαθμό που δεν περιλαμβάνει σαφή προοπτική Παλαιστινιακού κράτους, δεν ξεκαθαρίζει σε ποιον ακριβώς θα παραδώσει τη Γάζα η υπό τον Τόνι Μπλερ διεθνής επιτροπή, και βεβαίως δεν λέει τι θα γίνει με τη Δυτική Όχθη και τους εποικισμούς, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ένα σχέδιο με προοπτική.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και η πρωτοβουλία για έναν κύκλο – συμβολικών στον πυρήνα τους – αναγνωρίσεων του Παλαιστινιακού Κράτους, από Δυτικές χώρες, δεν ακολουθήθηκε από πολλές κυβερνήσεις – της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης.

Και βέβαια παρότι οι αναγνωρίσεις αυτές υποτίθεται ότι έγιναν ως άσκηση πίεσης για να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα εντούτοις οι δυτικές χώρες αποφεύγουν να πουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, παρότι πλέον αυτό αναγνωρίζουν και οι διεθνείς οργανισμοί.

Ακόμη και τώρα που το Ισραήλ προχώρησε σε μια εμφανώς παράνομη ενέργεια, σε διεθνή ύδατα, εκτός των χωρικών του υδάτων, και χωρίς βεβαίως να μπορεί να επικαλεστεί απειλή από έναν μικρό στολίσκο σκαφών, κυρίως ιστιοπλοϊκών, που άοπλα κουβαλούσαν ανθρωπιστική βοήθεια, δηλαδή διέπραξε μια μορφή κρατικής πειρατείας, οι αντιδράσεις των δυτικών και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ήταν από υποτονικές έως και χλιαρές, με έμφαση στην ασφάλεια. Δηλαδή, αντί για οργισμένα διαβήματα, ανακλήσεις πρεσβευτών και απειλές κυρώσεων, αυτό που είχαμε ήταν απλώς δηλώσεις για την ασφάλεια των συλληφθέντων, διανθισμένων με δηλώσεις για το πώς όλα αυτά δεν θέτουν σε διακινδύνευση τη συνεργασία με το Ισραήλ.

Όλα αυτά προφανώς και δεν αποθαρρύνουν το Ισραήλ και το κάνουν να έχει αυτή την αίσθηση ότι διαθέτει υπέρτερη ισχύ. Ιδίως εάν αναλογιστούμε ότι εξακολουθεί να δέχεται, ποικιλοτρόπως στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση.

Πάνω από όλα η ηγεσία του Ισραήλ φαίνεται ότι νιώθει ισχυροποιημένη από το γεγονός ότι είχε σημαντικά στρατιωτικά πλήγματα όχι μόνο σε βάρος της Χαμάς – παρότι βεβαίως οι πρακτικές ένοπλης αντίστασης ουδέποτα σταμάτησαν στο έδαφος της Γάζας – ή της Χεζμπολάχ, αλλά ακόμη και του Ιράν, της δύναμη που θεωρούσε ότι ήταν η μεγαλύτερη απειλή, την ώρα που απαλλάχτηκε από το καθεστώς Άσαντ στη γειτονική Συρία.

Όμως, όλα αυτά αποτελούν τη μία πλευρά του νομίσματος. Και όχι την κυρίαρχη.

Η άλλη πλευρά είναι ότι και με αυτή την του την ενέργεια το Ισραήλ κατοχυρώνεται στα μάτια ενός μεγάλου μέρους της παγκόσμιας κοινής γνώμης ως μια δύναμη που παραβιάζει βάναυσα το διεθνές δίκαιο και δεν έχει καμία πραγματική διάθεση να επιλύσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Η εικόνα πάνοπλων στρατιωτών να καταλαμβάνουν ιστιοπλοϊκά σκάφη με άοπλους ακτιβιστές που δεν προβάλλουν αντίσταση, τους ακτιβιστές καταξιώνει και όχι την πλευρά του Ισραήλ.

Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, το οποίο έχει διευρύνει την απήχηση όχι μόνο στον Παγκόσμιο Νότο αλλά και στη Δύση, πρωτίστως σε τμήματα της νεολαίας, με τις κινητοποιήσεις να κερδίζουν σε μαζικότητα ακόμη και σε χώρες όπου είχε εμπεδωθεί μια λογοκρισία σε σχέση με το θέμα, όπως η Γερμανία.

Και ακόμη και εάν διάφορες χώρες έσπευσαν να υποστηρίξουν το σχέδιο Τραμπ για την Γάζα, συμπεριλαμβανομένων και κυβερνήσεων της περιοχής, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα προχωρήσει, πράγμα που θα σημαίνει συνέχιση της σύγκρουσης, άρα και της καταφυγής του Ισραήλ στη γενοκτονική βία, ιδίως όταν αυτή είναι και η θέση που ανοιχτά υποστηρίζουν τα ακροδεξιά στηρίγματα του.

Ας μην ξεχνάμε ότι σε πείσμα της υποτιθέμενης συναίνεσής του στο σχέδιο Τραμπ, το Ισραήλ έχει κάνει σαφές ότι ποτέ δεν θα συναινέσει σε Παλαιστινιακό Κράτος, την ώρα που επιμένοντας στους παράνομους εποικισμούς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να υπονομεύει αυτή την προοπτική αλλά και να ανοίγει το δρόμο για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ή τουλάχιστον μεγάλου τμήματός της.

Πράγμα που σημαίνει ότι ουδέποτε το Ισραήλ θα κινηθεί σε μια κατεύθυνση ειρηνευτικής διαδικασίας και επίλυσης του προβλήματος. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιεί την καταφυγή στη βία, συμπεριλαμβανομένης αυτή που μόνο ως σχέδιο γενοκτονίας μπορεί να περιγραφεί, για να μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει, εκμεταλλευόμενο τον ρόλο που έχει κατοχυρώσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης.

Και μπορεί να κατάφερε ισχυρά πλήγματα σε δυνάμεις που θεωρούσε απειλές όπως το Ιράν ή η Χεζμπολάχ, όμως δεν αναιρεί ότι με όλα αυτά το Ισραήλ δεν έγινε περισσότερο σεβαστό στην ευρύτερη περιοχή. Αντιθέτως, αντιμετωπίζεται, σε επίπεδο κοινής γνώμης με ακόμη μεγαλύτερη εχθρότητα.

Όμως, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι μεσομακροπρόθεσμα αυτό συνιστά μια βιώσιμη λύση και για το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Από ένα σημείο και μετά ο συνειδητά αποσταθεροποιητικός ρόλος της πολιτικής του σε συνδυασμό με την ειδική βαρύτητα του Παλαιστινιακού ζητήματος σε μεγάλο μέρος τα παγκόσμιας κοινής γνώμης, θα μπορούσε να το φέρει σε σύγκρουση ακόμη και σε σύγκρουση με χώρες που το στηρίζουν, ενώ δεν είναι δεδομένο ότι όσο παραμένει ανοιχτό το Παλαιστινιακό θα πάνε οι αραβικές χώρες να συνεργαστούν με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ χάνει μεγάλο της Διασποράς, ιδίως στην Βόρεια Αμερική, όπου έχουν πολλαπλασιαστεί οι φωνές της εβραϊκής κοινότητας που καταγγέλλουν το κράτος του Ισραήλ και αποστασιοποιούνται ρητά από τις παραδόσεις του σιωνισμού, ενώ την κατάσταση επιδεινώνει ο τρόπος που προσπαθεί να χειραγωγήσει τις κοινότητες της Διασποράς της αντιμετωπίζοντάς τις ως εκπροσώπους της ισραηλινής πολιτικής. Ούτε είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή το βασικό πολιτικό στήριγμα του Ισραήλ διεθνώς σε επίπεδο πολιτικών ρευμάτων είναι η Παγκόσμια Ακροδεξιά, οι πολιτικοί απόγονοι αυτών που κάποτε μεθόδευσαν την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης στο Ολοκαύτωμα, και που σήμερα χρησιμοποιούν την «ενθουσιώδη» υποστήριξη στο Ισραήλ για να ξεπλύνουν το αντισημιτικό παρελθόν τους.

Σε όλα αυτά προστίθενται οι εκρηκτικής αντιφάσεις της Ισραηλινής κοινωνίας. Η ανασημασιοδότηση της αντίθεσης ανάμεσα στους Ασκεναζί Εβραίους από την Ευρώπη και τους Μιζραχί Εβραίους από την ευρύτερη Μέση Ανατολή, με τους τελευταίους να έλκονται από τους σχηματισμούς της Ακροδεξιάς, όξυνε σε εντυπωσιακό βαθμό την εσωτερική κοινωνική και πολιτική κρίση, όπως φάνηκε και σε σχέση με τις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στον Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα μπορεί να έδωσαν μια ώθηση σε κάποιου είδους συστράτευση όλων των πλευρών, όμως το Ισραήλ δεν παύει να είναι αντιμέτωπο με έναν εν εξελίξει εμφύλιο πόλεμο με αβέβαιη εξέλιξη.

Σε όλα αυτά προστίθεται και η ίδια η αντικειμενική φθορά του όποιου ηθικού πλεονεκτήματος μπορεί να διεκδίκησε για δεκαετίες το Ισραήλ, όταν στα μάτια μεγάλου μέρους της παγκόσμιας κοινής γνώμης διαπράττει γενοκτονία. Την ίδια στιγμή το ίδιο το γεγονός ότι στο εσωτερικό του κανονικοποιείται σε τέτοιο βαθμό αυτή η γενοκτονική βία και εμπεδώνεται η βαναυσότητα ως εθνική πολιτική διαμορφώνει μια εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή της «μόνης δημοκρατίας της Μέσης Ανατολής».

Όλα αυτά σημαίνουν ότι σε βάθος χρόνου είναι προτιμότερο να μιλάμε για μια ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ. Ναι, είναι μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη που με την υποστήριξη των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών μπορεί να έχει στρατιωτικές επιτυχίες, την ώρα που αξιοποιεί τη σχέση με τη συλλογική Δύση για να μεθοδεύει μια γενοκτονία, ενώ ποντάρει και πάνω στους κυνικούς και τακτικούς υπολογισμούς γειτονικών κρατών που και αυταρχικά και διεφθαρμένα καθεστώτα έχουν. Όμως, την ίδια στιγμή δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να καθίσταται μια ολοένα και πιο εχθρική δύναμη στα μάτια μεγάλου μέρους της παγκόσμιας κοινής γνώμης,  μια δύναμη που διαπράττει γενοκτονία και που υπονομεύει κάθε προοπτική ειρήνης στην περιοχή. Πράγμα που σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερο η υποστήριξη στο Ισραήλ θα καθίσταται προβληματική για ένα ευρύ φάσμα κυβερνήσεων που δεν θα θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση με την κοινή γνώμη των χωρών τους, την ώρα που θα σταθμίζουν διαρκώς εάν αξίζει το κόστος η αλληλεγγύη σε ένα κράτος που υπονομεύει κάθε προοπτική ειρήνης και που στην πραγματικότητα διαχειρίζεται μια διαρκώς κλιμακούμενη αποσταθεροποίηση (άρα και μεταφορά κόστους στις πλάτες άλλων) ως μηχανισμό επιβίωσης.

Ούτε θα μπορεί στο διηνεκές να επενδύσει στην ειδική βαρύτητα του Ολοκαυτώματος και της μνήμης γύρω από αυτό, ως λευκή επιταγή για τη δική του πολιτική επιλογή. Στα μάτια ιδίως νεότερων γενιών, είναι ένα πράγμα η μνήμη της Σοά ως προειδοποίηση για το μέγεθος κτηνωδίας στην οποία μπορεί να οδηγήσει ο αντισημιτισμός ως αρχετυπική μορφή κρατικού ρατσισμού, και άλλο πράγμα ότι το σημερινό κράτος του Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία και στερεί το δικαίωμα στην πατρίδα από έναν ολόκληρο λαό. Σε πείσμα της προπαγάνδας του Ισραήλ και των απολογητών, πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν απόλυτα ορθολογικό και καθόλου αντιφατικό να έχουν αυτή ακριβώς την τοποθέτηση.

Στην πραγματικότητα πίσω από την επίδειξη ισχύος από τη μεριά της ισραηλινής ηγεσίας, αυτό που κρύβεται είναι μια βαθύτερη αμηχανία για τον τρόπο που το ίδιο το σιωνιστικό σχέδιο, η ίδια η λογική «ένας λαός χωρίς γη σε μια γη χωρίς λαό» φτάνει στα όριά της ίδιας της βιωσιμότητάς της. Προφανώς και η σωρευμένη στρατιωτική ισχύς μπορεί να δίνει έναν σημαντικό ορίζοντα χρόνου, όπως η πραγματική απώλεια νομιμοποίησης, η μεταστροφή της παγκόσμιας κοινής γνώμης, η απήχηση της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, η εσωτερική πολιτική και ηθική κρίση και η ενδεχόμενη κούραση ακόμη και προνομιακών συμμάχων, δουλεύουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Και η αναμέτρηση με αυτό το υπαρξιακό ερώτημα δεν θα μπορεί να αναβάλλεται για πάντα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Stream newspaper
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής
Μαζική αποδοκιμασία 18.09.25

Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν «γύρισαν το κλίμα» υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η λευκότητα ως πρόβλημα
Διαρκής ρατσισμός 11.09.25

Η λευκότητα ως πρόβλημα

Συζητάμε για τον ρατσισμό συχνά, όμως δεν συζητάμε αρκετά για την ίδια τη «λευκότητα» ως πρόβλημα. Με αυτό ακριβώς ασχολείται ο Λιλιάν Τυράμ σε ένα πρόσφατο πρόβλημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι και νυν της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας «φιγουράρει» ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάντσεστερ: Βίντεο με τον δράστη της φονικής επίθεσης στη συναγωγή στο Μάντσεστερ
«Τρομοκρατική» 02.10.25

Βίντεο με τον δράστη της φονικής επίθεσης στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σοβαρά όταν άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του επάνω σε πεζούς και μαχαίρωσε έναν φρουρό ασφαλείας το πρωί έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

