Το Ισραήλ έπληξε σήμερα τη Γάζα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μετά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με το Αμερικανό πρόεδρο, η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη, συμφωνώντας στην απελευθέρωση ομήρων και αποδεχομένη μερικούς άλλους όρους του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Από τα πυρά των Ισραηλινών σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές.

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα

Από ένα πλήγμα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας, ενώ από ένα άλλο πλήγμα σκοτώθηκαν άλλα δύο παιδιά στην Χαν Γιούνις, στο νότο, σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μία “άμεση εφαρμογή” του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, αναφορικά με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, μετά από την απάντηση της Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ έδωσε οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις για τη μείωση των επιθετικών ενεργειών τους στη Γάζα.

Στο άκουσμα της είδησης η πρώτη ερώτηση Παλαιστινίων εκτοπισμένων στην κεντρική και νότια Γάζα είναι εάν μπορούν να επιστρέψουν στην πόλη της Γάζας με τα πόδια.

Ο ισραηλινός στρατός αν και άλλαξε το επιχειρησιακό του σχέδιο για κατάληψη της πόλης της Γάζας εξέδωσε προειδοποίηση ότι η επιστροφή στην πόλη της Γάζας σηματοδοτεί επιστροφή σε μια επικίνδυνη ζώνη μάχης.