Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Νωρίτερα, η Χαμάς παρέδωσε στους διαμεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ.

Στην ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα, Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Με βάση τη Δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!»

Και προσθέτει:

«Αυτήν τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Λίγο πριν, ο Λευκός Οίκος είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να προετοιμάζεται να κάνει επίσημη δήλωση για την απάντηση της Χαμάς.

Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan. Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls — Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025

Αίγυπτος: «Θετική εξέλιξη»

Σε ανακοίνωσή της η Αίγυπτος, μία από τις διαμεσολαβήτριες χώρες, δήλωσε πρόκειται για «θετική εξέλιξη» η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ. Επίσης, ότι θα εργαστεί για να επιτευχθεί η ειρήνη, συνεργαζόμενη με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η απάντηση της Χαμάς

Στην ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και τον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγεται εναντίον του ανθεκτικού λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, και με βάση την εθνική μας ευθύνη να υπερασπιζόμαστε τις αρχές, τα δικαιώματα και τα ανώτερα συμφέροντα του λαού μας, το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης, η Χαμάς, πραγματοποίησε εκτενείς διαβουλεύσεις με τα ηγετικά του όργανα, με παλαιστινιακές φατρίες και δυνάμεις, καθώς και με μεσολαβητές και φιλικά μέρη, προκειμένου να καταλήξει σε μια υπεύθυνη θέση σχετικά με το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Η Χαμάς εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και αυτές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στην εξασφάλιση ανταλλαγής κρατουμένων, στην άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, στην απόρριψη της κατοχής της Λωρίδας και στην αποτροπή του εκτοπισμού του λαού μας», τονίζει.

Breaking | Important Statement On Hamas’ Response to U.S. President Donald Trump’s Proposal In light of the ongoing aggression and genocidal war waged against our steadfast people in the Gaza Strip, and stemming from our national responsibility to uphold the principles, rights,… https://t.co/Pfz5aO3Jpk — Quds News Network (@QudsNen) October 3, 2025

«Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με την επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός και πλήρους αποχώρησης από τη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς ανακοινώνει την έγκρισή της για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων — τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών— στο πλαίσιο της ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ανταλλαγή. Η Χαμάς επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να ξεκινήσει, μέσω μεσολαβητών, άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας», σημειώνει.

Για τη μεταπολεμική κυβέρνηση

«Το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες), με βάση την εθνική συναίνεση και με την υποστήριξη των αραβικών και ισλαμικών δυνάμεων», προσθέτει.

«Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα της πρότασης του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Γάζας και τα αναφαίρετα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, αυτά συνδέονται με μια ενιαία εθνική παλαιστινιακή στάση, βασισμένη στους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις, και θα συζητηθούν στο πλαίσιο ενός συνολικού εθνικού πλαισίου στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει ενεργά και υπεύθυνα, προσθέτει η παλαιστινιακή οργάνωση.