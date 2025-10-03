Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ με τη Γάζα να είναι στο επίκεντρο της συζήτησής τους.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, το τηλεφώνημα έγινε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ

Ο Ερντογάν είπε στον Τραμπ ότι η Τουρκία χαιρετίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή, αλλά για να στεφθούν αυτές οι προσπάθειες με επιτυχία, το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Τo Reuters υπενθυμίζει ότι ο Ερντογάν και ο Τραμπ συναντήθηκαν τον περασμένο μήνα στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, σε μια συνάντηση που, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, βοήθησε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να σημειώσουν «σημαντική πρόοδο» σε μια σειρά θεμάτων.

Ο Ερντογάν πρότεινε τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας Τουρκίας και ΗΠΑ

Σε ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που ζήτησε η αμερικανική πλευρά, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της λήψης μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας τους, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η συνάντησή τους ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, πρόσθεσε.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Γάζα, ανέφερε η τουρκική προεδρία, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Τουρκία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή και χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες που προωθούν αυτόν τον στόχο.

«Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία έχει εντείνει τις διπλωματικές της επαφές για την ειρήνη, ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει το όραμα (σ.σ. του Τραμπ) για παγκόσμια ειρήνη και ότι η παύση των επιθέσεων από το Ισραήλ είναι σημαντική για την επιτυχία των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή», ανέφερε η Άγκυρα.

Η Τουρκία, η οποία χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία και διέκοψε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, εξέφρασε την υποστήριξή της στο τελευταίο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως σημειώνει το Reuters.