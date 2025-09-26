newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 14:50
Καραμπόλα 8 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Σημαντικές καθυστερήσεις
Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:37

Απολογισμό της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία θα πάρει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο

Δηλώσεις έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους δημοσιογράφους, στην πτήση της επιστροφής του από τις ΗΠΑ προς την Άγκυρα.

Για συνεργασία με τους γείτονες με βάση την αρχή καζάν – καζάν αξιοποιώντας το μερίδιό της Τουρκίας από το πόρους στη Μεσόγειο έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, ο Ερντογάν.

Μεγάλη πρόοδος στις σχέσεις με τις χώρες στη Μεσόγειο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία δεν έχει καμιά φιλοδοξία για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός μιλώντας ουσιαστικά για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. «Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε αυτούς τους τομείς συνεργασίας. Η Τουρκία δεν έχει καμία αξίωση για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα πάρουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή win-win».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως «η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών στη Λιβύη, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και η κοινή άσκηση των ναυτικών μας δυνάμεων στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια παύσης αποτελούν απτούς δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις στην περιοχή. Η Τουρκία έχει πλέον φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι μια δύναμη λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης».

Τι ανέφερε για το Κυπριακό

Σχετικά με το Κυπριακό Ερντογάν παραμένει αμετατακίνητος στη λύση των δύο κρατών σύμφωνα με όσα είπε στους δημοσιογράφους: «Η στάση και η πολιτική μας όσον αφορά την Κύπρο είναι σαφής. Το ζήτημα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας επαναφέρει στις συζητήσεις για την ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το έχουμε ήδη δηλώσει σαφώς στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλάβαμε τη θέση μας εκεί και την δηλώσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε ότι αυτή η στάση θα αλλάξει. Θέλουμε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να είναι ευοίωνες. Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα κάνει τη σωστή και πιο κατάλληλη επιλογή. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυητής, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τους Τουρκοκυπρίους αδελφούς και αδελφές μας».

Ικανοποίηση για την συνάντηση στις ΗΠΑ

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ και την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι φεύγει ικανοποιημένος από την Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι «η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα».

Σχολίασε επίσης ότι οι συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ διεξήχθησαν σε «ειλικρινή, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα».

«Εξάλλου, η σχέση μας με τον κ. Τραμπ είναι πολύ καλή από παλιά. Κατά την πρώτη θητεία του, είχαμε έναν διαφορετικό διάλογο, ο οποίος συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Χρησιμοποιούμε μια γλώσσα σαφή, ξεκάθαρη και βασισμένη σε αρχές όταν μιλάμε με τους φίλους μας. Ο κ. Τραμπ είναι επίσης ένας πολιτικός που αγαπά τον ειλικρινή λόγο και εκφράζει τις σκέψεις του χωρίς περιστροφές», σημείωσε αναφερόμενος στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο και προσέθεσε ότι «προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό».

Ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι εξέτασαν με εποικοδομητική προσέγγιση τα μέτρα που θα ανοίξουν το δρόμο για συνεργασία στον τομέα της άμυνας, επανέλαβε ότι οι δύο πλευρές έχουν θέσει στόχο ο όγκος του διμερούς εμπορίου να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια των δηλώσεων του ο Τούρκος πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα και στη Συρία, τονίζοντας ότι υποστηρίζει και ο ίδιος «το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη».

