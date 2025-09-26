Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία

«Είχαμε μια εξαιρετική και καθοριστική συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ηταν αποφασιστική για πολλά ζητήματα, τόσο για όσα επιθυμούσε εκείνος όσο και για όσα θέλαμε εμείς. Σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντησή του με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, από τη συνάντηση Ερντογάν, αριστερά, Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου).

Αποτυπώνοντας από την πλευρά του το κλίμα της συνάντησης, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι «ήταν επική με μία μόνο λέξη. Είχα πει ότι τα F-35 θα επιλυθούν μέχρι το τέλος του έτους, και δεν θα κάνω λάθος».

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο τραπέζι τέθηκαν μεταξύ άλλων τα ζητήματα των S-400, των F-35, των F-16, επισημαίνοντας ότι υπήρξε πρόοδος.

Μεταξύ των συμφωνιών που υπογράφηκαν, ήταν και μία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Boeing για την αγορά περισσότερων από 200 επιβατικών αεροσκαφών καθώς και για την προμήθεια φυσικού αερίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία δημοσιογράφων. Δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή που φιλοξενεί τον τούρκο ηγέτη, προσθέτοντας ότι είναι καλός του φίλος και πως θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και για τα F-35.

«Θα συζητήσουμε τα συστήματα Patriot, τα F-35 και ζητήματα διμερούς εμπορίου και θα δοθεί στην Τουρκία η δυνατότητα να αγοράσει αυτά που ζητά εδώ και καιρό» τόνισε.

«Θα πετύχουμε πολλά»

«Μαζί θα πετύχουμε πολλά… Δίπλα μου βρίσκεται ένας σκληρός άνθρωπος με αυστηρές απόψεις. Τον αγαπώ πολύ. Ο Ερντογάν είναι ένας ισχυρός ηγέτης και τον σέβομαι. Κάνει καλή δουλειά στη χώρα του», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στις εισαγωγές πετρελαίου της Τουρκίας, ο Τραμπ σημείωσε ότι «Οσο συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, θα ήθελα να σταματήσει η αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία».

Στην απάντησή του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό προς τον αμερικανό πρόεδρο, προσθέτοντας ότι «θα θέσουμε επί τάπητος όλα τα μεγάλα ζητήματα για τις διμερείς μας σχέσεις. Θα κάνουμε πρόσθετες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες. Θα συζητήσουμε τόσο για τα F-16 όσο και για τα F-35».

Μια μικρή λεπτομέρεια, όχι τυχαία, που δεν πέρασε απαρατήρητη ήταν η καρφίτσα με ένα F-35, εκτός της αμερικανικής σημαίας, στο πέτο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οσον αφορά τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, «ό,τι μας αναλογεί να κάνουμε, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», είπε ο Ερντογάν, εξηγώντας πως «όταν «επιστρέψω θα συζητήσω το θέμα και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο».

Σε ερώτηση για τη Γάζα, απάντησε διπλωματικά: «Πιστεύω ότι μαζί, χέρι-χέρι, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της περιοχής».

Ηταν προφανές ότι δεν ήθελε να χαλάσει το καλό κλίμα καθώς σε ερώτηση για τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα, ο Τραμπ αστειεύτηκε: «Δεν ξέρω τις θέσεις του για τη Γάζα. Θα τις μάθω σε λίγο», ανέφερε παρότι μόλις δύο ημέρες πριν ο τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox (το αγαπημένο του Τραμπ) είχε δηλώσει ότι «η γενοκτονία των Παλαιστινίων προκαλείται από τον Νετανιάχου».

Επιστολή για F-16 και F-35

Στο μεταξύ, 20 αμερικανοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, απέστειλαν επιστολή στον αμερικανό ΥΠΕΞ και στον υπουργό Αμυνας, με την οποία ζητούν να μην πουληθούν F-16 και F-35 στην Τουρκία, ζητώντας να γίνει σεβαστή η αμερικανική νομοθεσία.

Επισημαίνουν παράλληλα πως η Αγκυρα κατέχει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αναλύει τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, όπως τα F-16 και F-35.

Το ρωσικό σύστημα, αν λειτουργεί παράλληλα με τα αμερικανικά αεροσκάφη, επιτρέπει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες την πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ερντογάν φαίνεται να παίρνει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όσα έχει ζητήσει, προσερχόμενος στην Ουάσιγκτον με ένα μεγάλο πακέτο για την αγορά από τις ΗΠΑ μαχητικών αεροσκαφών, φυσικού αερίου και άλλων, που αγγίζει σε αξία τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρατηρητής η Ελλάδα

Την ώρα, μάλιστα, που ο Τραμπ πλέκει το εγκώμιο του «φίλου» του, η Ελλάδα βρίσκεται απλός παρατηρητής, χωρίς να μπορεί να επηρεάσει τις μεγάλες αποφάσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες στην περιοχή.

Θα αρθούν οι κυρώσεις προς την Τουρκία; ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. «Εάν έχουμε μια καλή συνάντηση, πολύ σύντομα», απάντησε ο Τραμπ, στην ευχέρεια του οποίου είναι να άρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA, όταν αγόρασε τα συστήματα S-400 από τη Ρωσία το 2019.

Μένει να δούμε ποια διευθέτηση θα κάνουν οι Τούρκοι για τους S-400 ώστε να αποδεσμευθούν από τα F-35. Πάντως τον νόμο CAATSA, τη λεγόμενη Πράξη Αντιμετώπισης Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων, μπορεί να την ακυρώσει μόνο το Κογκρέσο.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η άρση των δασμών προς την Τουρκία καθώς οι τουρκικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υπόκεινται επί του παρόντος στον γενικό δασμολογικό συντελεστή 15% που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ στις περισσότερες χώρες και, όπως φαίνεται, υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για την κατάργησή του.

Ο Ερντογάν, που όλα δείχνουν ότι εάν πάρει αυτά που θέλει θα αποδεχθεί το αίτημα να σταματήσει την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, παρότι η χώρα του καλύπτει άνω του 45% των ενεργειακών αναγκών της από τη ρωσική αγορά, έβαλε στο τραπέζι και το ζήτημα με την τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank που έχει δικαστικές εκκρεμότητες με την αμερικανική Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν.