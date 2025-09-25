Στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά από το 2019 βρέθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν για να συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

O Τραμπ θεωρεί τον Ερντογάν σημαντικό εταίρο και αξιόπιστο μεσάζοντα στην προσπάθειά του να βρει λύση στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, υπενθυμίζει το Associated Press.

«Θα μπορούσαν να αρθούν οι κυρώσεις στην Τουρκία για τα F35», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ερντογάν βλέπει τη συνάντηση ως μια ευκαιρία να επαναφέρει τις σχέσεις που έχουν κλονιστεί.

«Θα δοθεί στην Τουρκία η δυνατότητα να αγοράσει αυτά που ζητά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία δημοσιογράφων. Δήλωσε μεγάλη τιμή που φιλοξενεί τον τούρκο ηγέτη και είπε πως είναι καλός του φίλος και πως θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και για τα F-35. «Θα συζητήσουμε τα συστήματα Patriot, τα F-35 και ζητήματα διμερούς εμπορίου και θα δοθεί στην Τουρκία η δυνατότητα να αγοράσει αυτά που ζητά εδώ και καιρό» είπε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου.

Σε απάντηση ο Ερντογάν δήλωσε χαρούμενος που αυτή η συνάντηση συμπίπτει με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανέφερε ότι έχει μεγάλο σεβασμό προς τον Αμερικανό πρόεδρο και είπε ότι «θα θέσουμε επί τάπητος όλα τα μεγάλα ζητήματα για τις διμερείς μας σχέσεις. Θα κάνουμε πρόσθετες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες. Θα συζητήσουμε τόσο για τα F-16 όσα και για τα F-35», ανέφερε.

Μια μικρή λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη ήταν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε φορώντας στο πέτο του δυο καρφίτσες, μία με F-35 και μία με την αμερικανική σημαία.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Στη συνάντηση, όπως αναμενόταν, έγινε και αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως «η Ρωσία έχει επιλέξει να κατασπαταλά εκατομμύρια σε βόμβες» και επανέλαβε πως η Ρωσία είναι μια «χάρτινη τίγρης». Για το αν ο πόλεμος συνεχιστεί δεν θέλησε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση αλλά απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ρωσίας είπε πως «Ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει».

<br />

Ο Τραμπ έκανε έκκληση προς τον Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, λέγοντας ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει «εκατομμύρια ζωές».