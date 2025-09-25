newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Η φωτογραφία Ερντογάν δίπλα στον Τραμπ και το c’ est la vie του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:25

Η φωτογραφία Ερντογάν δίπλα στον Τραμπ και το c’ est la vie του Μητσοτάκη

Ο Τραμπ καθιστά τον Ερντογάν ισότιμο συνομιλητή του και η Αθήνα αναζητά το δικό της αφήγημα στα εθνικά, με τον Μητσοτάκη να θέλει να δείξει ανωτερότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Συνεχίζεται η συζήτηση για την αναβολή του ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Νέα Υόρκη και τελικά μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου. Ο λόγος, το ότι ο Τούρκος πρόεδρος – όπως θα έκανε και κάθε άλλος – προτίμησε να αποδεχθεί την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για να παραστεί στην συνάντηση που οργάνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γάζα με τη συμμετοχή αραβικών και μουσουλμανικών κρατών.

Η φωτογραφία του Ερντογάν να κάθεται στην κεφαλή του τραπεζιού εκ δεξιών του Ντόναλντ Τραμπ, ως ισότιμος ή τουλάχιστον ως πρώτος ανάμεσα στους υπόλοιπους, άλλωστε είχε πολύ μεγαλύτερη αξία για τον τούρκο πρόεδρο και σε επίπεδο επικοινωνίας, τόσο για το εσωτερικό της Τουρκίας όσο και για το ρόλο που παίζει πλέον η Άγκυρα στα διεθνή διπλωματικά τραπέζια.

Η εσωτερικής κατανάλωσης δήλωση Μητσοτάκη

Ο Μητσοτάκης από την πλευρά του επέλεξε, μετά από ένα επικοινωνιακό πανικό που έδειξε το κυβερνητικό επιτελείο, δείχνοντας να παρακαλά η ελληνική πλευρά για μία συνάντηση με τον Ερντογάν, να επιχειρεί να μεταστρέψει την εικόνα, διά της σκληρής εθνικής γραμμής, λέγοντας σε συνέντευξη του στην WSJ «το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στην Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι».

Για να προσθέσει ότι «όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά.  Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Αποδραματοποίηση

Διπλωμάτες μιλώντας στο in τάσσονταν υπέρ της αποδραματοποίησης της αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, σημειώνοντας πως η Τουρκία έχει θέμα πρωτίστως με το Ισραήλ, αλλά και με την Ελλάδα.

Ωστόσο σημείωναν πως μία συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν θα είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά σε επίπεδο σημειολογίας. Στο αν η τουρκική πλευρά θα μπορούσε να προσπαθήσει λίγο περισσότερο να βρει χρόνο, αλλά ίσως δεν το θεώρησε τόσο σημαντικό, με ότι σημαίνει αυτό, απαντούν θετικά, αλλά όπως λένε αυτό δεν δικαιολογεί τον επικοινωνιακό πανικό της Αθήνας.

Με το ερώτημα που μπαίνει να είναι – μεταξύ άλλων – σε ποιο σημείο χάθηκαν στη μετάφραση τα διπλωματικά γραφεία Μητσοτάκη – Ερντογάν…

Ο Ερντογάν πάει στην Ουάσιγκτον

Για την Τουρκία πάντως αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία είναι το σημερινό ραντεβού Τραμπ – Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.

Ακόμα και αν υπάρχει μία διάθεση υποτίμησης του ρόλου του Τούρκου προέδρου στη διεθνή διπλωματία στην Αθήνα, ο Ερντογάν πλέον αποτελεί αν όχι ισότιμο, εξαιρετικά σημαντικό συνομιλητή της Ουάσιγκτον στα διεθνή διπλωματικά τραπέζια.

Η Τουρκία άλλωστε πάντα χαρακτηριζόταν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως μία δύναμη ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή, που θα πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί υπό την επιρροή της.

Το γεγονός δε ότι ο Ερντογάν μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον με συμβόλαια δισεκατομυρίων στις αποσκευές του κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο άνισο.

Και φέρνει το Μέγαρο Μαξίμου προ των ευθυνών του. Με αρκετούς να αναρωτιούνται αν θα μπορούσε ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να εξασφαλίσει μία φωτογραφία σαν αυτή του Ερντογάν στο πλάι Αμερικανού προέδρου, σε μία διάσκεψη για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως της Γάζας…

