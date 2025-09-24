Μήνυμα συλλογικής ευθύνης έστειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να περάσει από τις διακηρύξεις στην πράξη.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν

Τοποθέτησε την ανάγκη για ανάληψη ευθύνης -συλλογικής και εθνικής- στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, υπογράμμισε την ανάγκη του ΟΗΕ και των κρατών-μελών να προχωρήσουν σε θαρραλέες αποφάσεις και παρουσίασε την Κύπρο ως παράδειγμα υπευθυνότητας, ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προειδοποίησε ότι η διεθνής τάξη πραγμάτων τίθεται υπό «πρωτοφανή αμφισβήτηση» 80 χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει «δραστικές και απρόβλεπτες γεωπολιτικές αλλαγές». Κατήγγειλε επίσης την αύξηση της χρήσης βίας εναντίον κυρίαρχων κρατών.

Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία «να τερματίσει την κατοχή»

Απευθυνόμενος προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον κάλεσε να τερματίσει τη κατοχή αναδεικνύοντας την ίδια ώρα την υποκρισία του Τούρκου προέδρου. «Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά».

Ο Ν. Χριστοδουλίδης συνέκρινε άμεσα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία το 2022, τονίζοντας ότι και οι δύο παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί.

Κάλεσε τον Ερντογάν να «τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα».

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.