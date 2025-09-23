Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης – Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο

Δριμεία κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει «εμμονή με τη Γη της Επαγγελίας και ως εκ τούτου απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια», άσκησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευση τους ΟΗΕ.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «πρέπει να απαιτήσουμε να λογοδοτήσουν οι δράστες αυτής της γενοκτονίας». «Όλοι όσοι σιωπούν για την ισραηλινή επιθετικότητα, είναι συνένοχοι σε αυτήν», τόνισε.

«Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της Ενέργειας»

Στη συνέχεια εμφάνισε μια φωτογραφία από τη Γάζα και είπε ότι «το Ισραήλ σφάζει αμάχους εκεί»:

Ακολούθως ευχαρίστησε τις χώρες που προχώρησαν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους και πρόσθεσε ότι «στη Γάζα πεθαίνουν και από την πείνα, όχι μόνο από όπλα».

«Ο Νετανιάχου επιτέθηκε στον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράν και το Κατάρ. Η τρέλα του Ισραήλ τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό παγκοσμίως», επεσήμανε ο Ερντογάν.

«Η Ιερουσαλήμ φιλοξενεί τις τρεις θρησκείες και τους ιερούς τόπους τους. Αυτή η τρέλα ενοχλεί τους θρησκευόμενους Εβραίους και τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο με αυτήν την τρέλα», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερντογάν: Τι είπε για Ελλάδα και Κύπρο

Μιλώντας για την Ελλάδα, ο Ερντογάν είπε ότι «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της Ενέργειας και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση».

«Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο. Δεν θα γίνουμε μειονότητα. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη “Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”», είπε για την Κύπρο.