Τομ Μπάρακ: «Εξαιρετική» η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:20

Τομ Μπάρακ: «Εξαιρετική» η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα απάντησε και σε ερώτηση για τα προβλήματα που δημιουργία η Τουρκία σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ως «εξαιρετική» χαρακτήρισε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία Τομ Μπάρακ τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τραπέζι τέθηκαν μεταξύ άλλων τα ζητήματα των S-400, των F-35, των F-16, σημειώνοντας ότι υπήρξε πρόοδος.

«Η λέξη γρήγορα δεν υπάρχει»

«Πιστεύω ότι πολλοί θα εκπλαγούν σχετικά με το πόσο συνεργάσιμες ήταν οι πλευρές μεταξύ τους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον χρόνο υλοποίησης των συμφωνηθέντων, εξήγησε την καθυστέρηση, λέγοντας «εδώ είναι Ουάσινγκτον, και η λέξη γρήγορα δεν υπάρχει. Παρόλο που πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος, οι νόμοι που έχουν θεσπιστεί από το Κογκρέσο, τόσο ο CAATSA όσο και η τροπολογία στον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA), απαιτούν τη συνεργασία τόσο του Κογκρέσου όσο και του προέδρου. Οι πλευρές βρίσκονται σε τροχιά για να το πετύχουν, και εμείς πιέζουμε για να ολοκληρωθεί αυτό».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παραχώρησης των F-35, απάντησε πως «είναι μια διαδικασία και ο Λευκός Οίκος θα σας πει περισσότερα». Για τα F-16, ανέφερε ότι «ισχύει το ίδιο, οι Τούρκοι είναι καλοί στο παζάρι, τα πάντα έχουν να κάνουν με τα χρήματα».

Για την Ελλάδα

Αναφερόμενος στα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στην Ελλάδα και την Κύπρο, ο Αμερικανός πρέσβης σημείωσε ότι «έρχεται μια πολύ καλή πρέσβης στην Αθήνα. Έως τώρα δεν είχαμε με ποιον να τα συζητήσουμε. Έχουμε κοινή κατανόηση να βάλουμε τέλος σε όλα αυτά».

Σε διευκρινιστική ερώτηση εάν ζητείται από την Άγκυρα να σταματήσει τις ενέργειες αυτές, απάντησε «ζητάμε από όλους να τα σταματήσουν όλα αυτά».

Τεχνολογία
ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ
Πορτογαλία 25.09.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ

Ο Γκαμπριέλ αναμένεται να χτυπήσει επτά από τα εννέα νησιά του αρχιπελάγους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, προκαλώντας κύματα που θα φτάνουν τα 18 μέτρα

Σύνταξη
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Teufelsberg: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου
Teufelsberg 25.09.25

«Βουνό του Διαβόλου»: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου

Μια ομάδα πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο εγκαταλελειμμένο Teufelsberg, το παλιό κέντρο κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου στο δυτικό Βερολίνο

Σύνταξη
Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της
Κόσμος 25.09.25

Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της

Υπόμνημα του Λευκού Οίκου ανέφερε στις εσωτερικές υπηρεσίες την πιθανότητα για μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να συνεχίσει τη λειτουργία της την επόμενη εβδομάδα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες
Κόσμος 25.09.25

Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες

Χάρτες παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα εδάφη που η Ρωσία έχει κατακτήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Όλα δείχνουν ότι πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Θα γίνει εκταφή και δεν θα ερευνηθεί το μείζον;» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι δρα μόνο για το «πολιτικό της συμφέρον».

Σύνταξη
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.09.25

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Οβιέδο – Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τέμπη: «Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» – Επιστολή του ΥΜΕ στον ΟΣΕ
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» - Επιστολή ΥΜΕ στον ΟΣΕ για τα Τέμπη

Όπως αναφέρει η επιστολή, Πολιτεία και ΟΣΕ «έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους».

Σύνταξη
«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.

Σύνταξη
Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 25.09.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μπολόνια, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
Europa League 25.09.25

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάλτσμπουργκ – Πόρτο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

