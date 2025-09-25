Η Τουρκία υπέγραψε στρατηγικές συμφωνίες για την πυρηνική ενέργεια με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η συμφωνία για την πυρηνική τεχνολογία

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έγραψε στο X: «Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Μάρκο Ρούμπιο, παρουσία των ηγετών μετά τη συνάντηση, υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Στρατηγική Πολιτική Πυρηνική Συνεργασία».

We participated in the meeting between our President Mr. @RTErdogan and the President of the United States of America Mr. Donald Trump at the White House. We have started a new process that will further deepen the deep-rooted and multidimensional partnership between Türkiye and… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 25, 2025

Αν και το υπουργείο Ενέργειας δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της συμφωνίας που υπογράφηκε, Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι δύο χώρες διεξήγαγαν συνομιλίες για την κατασκευή μεγάλων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.

Συζητήσεις για την πιθανή σύναψη μίας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ είχαν υπάρξει και κατά το παρελθόν, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει το 2024 ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας.

Φωτογραφία: X/Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ