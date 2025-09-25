Λευκός Οίκος: Συμφωνία συνήψαν Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
Τουρκία και ΗΠΑ προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για σύμπραξη στην πυρηνική τεχνολογία, κατά τη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ στον Λευκό Οίκο
- Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
- «Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
- Το ξέσπασμα της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του Σαρκοζί – Δείτε το βίντεο
- «Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Η Τουρκία υπέγραψε στρατηγικές συμφωνίες για την πυρηνική ενέργεια με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου.
Η συμφωνία για την πυρηνική τεχνολογία
Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έγραψε στο X: «Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Μάρκο Ρούμπιο, παρουσία των ηγετών μετά τη συνάντηση, υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Στρατηγική Πολιτική Πυρηνική Συνεργασία».
We participated in the meeting between our President Mr. @RTErdogan and the President of the United States of America Mr. Donald Trump at the White House.
We have started a new process that will further deepen the deep-rooted and multidimensional partnership between Türkiye and…
— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 25, 2025
Αν και το υπουργείο Ενέργειας δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της συμφωνίας που υπογράφηκε, Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι δύο χώρες διεξήγαγαν συνομιλίες για την κατασκευή μεγάλων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.
Συζητήσεις για την πιθανή σύναψη μίας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ είχαν υπάρξει και κατά το παρελθόν, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει το 2024 ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας.
Φωτογραφία: X/Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ
- Τελικά μπήκε ή όχι ο Γουίλιαμ Σάτνερ στο νοσοκομείο;
- Λευκός Οίκος: Συμφωνία συνήψαν Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
- Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
- Παναθηναϊκός: Ασυνεννοησία στην άμυνα, σε 1-3 μειώνει η Γιουνγκ Μπόις (vids)
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα «γαλάζια καρφιά» για τον «πράσινο Χνάρη» – Η απάντηση του βουλευτή Ρεθύμνης
- «Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις