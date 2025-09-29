newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:29

Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική. Και πως είχε αποτελέσματα που σύντομα θα είναι ορατά.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα γίνουν ορατά στο προσεχές διάστημα.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας είχαν συνάντηση στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή τους στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επιστρέφοντας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε πει ότι έφευγε ικανοποιημένος από τις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι «η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα».

Σήμερα, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην ‘Αγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου είχε «μία εκτενή, παραγωγική και ουσιαστική συνάντηση με τον κ. Τραμπ και την αντιπροσωπεία του στο Λευκό Οίκο. «Συζητήσαμε φιλικά μαζί του πολλά θέματα», είπε, «με κύρια το διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία».

«Συζητήσαμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπόριο, τον οποίο θέσαμε από κοινού κατά την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ. Η σφαγή στη Γάζα, η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι εξελίξεις στην περιοχή μας ήταν στην κορυφή της ατζέντας μας», είπε επίσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησής μας με τον κ. Τραμπ θα γίνουν ορατά σε όλους μας στο προσεχές μέλλον».

Επίθεση στην αντιπολίτευση

Ο Τούρκος πρόεδρος έστρεψε επίσης τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «ο λόγος για τον οποίο οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι της αντιπολίτευσης προσπαθούν να δυσφημίσουν την επίσκεψή μας στις ΗΠΑ είναι ότι η επίσκεψη αυτή ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη».

Και πρόσθεσε:

«Αν είχαμε δώσει σημασία σε ό,τι έλεγε η αντιπολίτευση, η Τουρκία δεν θα είχε σήμερα καμία από τις επενδύσεις για υποδομές που διαθέτει. Από την εξωτερική πολιτική έως τις μεταφορές, από την ενέργεια έως την αμυντική βιομηχανία, από τον τουρισμό έως την υγεία, πετύχαμε κάθε μας βήμα παρά τη διαρκή αντιπολίτευση».

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «παρά τις προσπάθειες παρεμπόδισης του Ισραήλ, η υπόθεση της Παλαιστίνης άφησε το στίγμα της στην 80ή Γενική Συνέλευση» του ΟΗΕ.

«Εκτός από μια χούφτα χώρες, σχεδόν κανείς δεν θέλει να σταθεί δίπλα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου, ούτε να φωτογραφηθεί μαζί τους. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη έφτασε τις 158, ως χώρα που έχει αναλάβει ουσιαστικά την ηγεσία αυτού του αγώνα» σχολίασε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, «όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει στριμωχτεί από τις έρευνες για διαφθορά, άναψε φωτιές στην περιοχή και στον κόσμο για να διατηρήσει τη θέση του. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού που υπερασπίζεται τη γη, την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του».

Τέλος, υποστήριξε ότι η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από δύο κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, Βρετανίας και Γαλλίας, αν και καθυστερημένη, είναι εξαιρετικά σημαντική.

