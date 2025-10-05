Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου αναμένεται να καθίσουν τη Δευτέρα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, με Κατάρ, Αίγυπτο και εκπροσώπους των Παλαιστινιακών οργανώσεων για να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου τη Χαμάς με ολοκληρωτική καταστροφή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία, όμως τα ζητήματα που εκκρεμούν είναι πολλά με κυριότερα την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, η οποία τέθηκε και πάλι επί τάπητος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την πολιτική ηγεσία της «Νέας Γάζας» και αν θα τελεί υπό κηδεμονία Τραμπ-Μπλερ.

Η Χαμάς συμφωνεί με τον αφοπλισμό της υπό όρους, αρκεί να υπάρχει διασφάλιση από εγγυήτριες δυνάμεις πως το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί μονομερώς συνεχίζοντας τον πόλεμο εναντίον άοπλων και αμάχων.

Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μέρες λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα αρχίσουν να απελευθερώνονται «πολύ σύντομα». Ο Τραμπ αναφέρει πως «Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία (στις διαπραγματεύσεις), επειδή όλοι έχουν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές». Το Ισραήλ επιθυμεί να μην αποχωρήσει από την Πόλη της Γάζας και να κατέχει την μοναδική οδική αρτηρία της Γάζας, την λεωφόρο Σαλάχ αλ Ντιν.

Ο Τραμπ έκανε λόγο πως οι «προχωρούσαν πολύ καλά». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αυτή τη στιγμή» και ότι «πιθανότατα θα χρειαστούν μερικές ημέρες». «Είναι μια εξαιρετική συμφωνία για το Ισραήλ, είναι μια εξαιρετική συμφωνία για ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, τον μουσουλμανικό κόσμο και τον κόσμο γενικότερα, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό».

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν στη Γάζα, αγνοώντας την έκκληση Τραμπ προς το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» την Παρασκευή, μετά την θετική απάντηση της Χαμάς στο προτεινόμενο σχέδιο.

«Έτοιμοι να πολεμήσουμε αν δεν επιτευχθεί λύση», λέει το Ισραήλ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες όπως, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Γάζα.

Ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν από πλευράς Αιγύπτου ο ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι, ενώ ενδέχεται να βρίσκεται και ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ Κατάρ, Μοχάμεντ Αλ Θάνι. Τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα εκπροσωπήσει ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο Στιβ Γουίτκωβ, ο κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου για Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Το Ισραήλ στέλνει πολυμελή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ρον Ντέρμερ, υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων. Ερωτηματικό αποτελεί αν θα συμμετάσχουν και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, κάτι που έγινε σε κάθε διαπραγμάτευση έως τώρα.

Την Χαμάς, θα εκπροσωπήσει ο Καλίλ Αλ Χάγια, μέλος της ηγεσίας της Χαμάς και υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις, όπου το Ισραήλ αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει στο Κατάρ την ώρα που συσκέπτονταν για την πρόταση που θα εξεταστεί τη Δευτέρα.

Τι αναμένεται να απασχολήσει τους διαπραγματευτές τη Δευτέρα

Οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο τις τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή των πρώτων φάσεων του σχεδίου Τραμπ.

Εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές διαφορές, κυρίως όσον αφορά το εύρος της αρχικής αποχώρησης του Ισραήλ και τα ονόματα των Παλαιστινίων κρατουμένων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι.

«Είναι σε εξέλιξη συνομιλίες, οι οποίες ελπίζουμε να ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα, σχετικά με τα πρακτικά ζητήματα, ποιος θα πάει, πότε θα απελευθερωθούν, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό;» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News την Κυριακή.

Ήρθε η ώρα να απελευθερωθεί ο Μαρουάν Μπαργκούτι;

Την δεδομένη στιγμή κάποιοι Παλαιστίνιοι θεωρούνται όχι μόνο ήρωες, αλλά και φαβορί για την επόμενη ημέρα της Παλαιστίνης. Ένας από αυτούς είναι ο Μαρουάν Μπαργκούτι ο οποίος ήταν ηγέτης του στρατιωτικού τμήματος της οργάνωσης Φατάχ.

Ηγετική φυσιογνωμία της παλαιστινιακής εξέγερσης κατά της ισραηλινής κατοχής, επικεφαλής της Τανζίμ -της πολιτοφυλακής της Φατάχ- κατηγορήθηκε από το Ισραήλ ως «τρομοκράτης» ιδρυτής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ Άκσα.

Ο ίδιος -όπως είχε γράψει λίγους μήνες νωρίτερα στην Washington Post– υποστήριζε την ένοπλη αντίσταση στην ισραηλινή κατοχή, αλλά καταδίκαζε τις επιθέσεις κατά αμάχων.