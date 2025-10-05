newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 22:35

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου αναμένεται να καθίσουν τη Δευτέρα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, με Κατάρ, Αίγυπτο και εκπροσώπους των Παλαιστινιακών οργανώσεων για να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου τη Χαμάς με ολοκληρωτική καταστροφή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία, όμως τα ζητήματα που εκκρεμούν είναι πολλά με κυριότερα την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, η οποία τέθηκε και πάλι επί τάπητος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την πολιτική ηγεσία της «Νέας Γάζας» και αν θα τελεί υπό κηδεμονία Τραμπ-Μπλερ.

Η Χαμάς συμφωνεί με τον αφοπλισμό της υπό όρους, αρκεί να υπάρχει διασφάλιση από εγγυήτριες δυνάμεις πως το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί μονομερώς συνεχίζοντας τον πόλεμο εναντίον άοπλων και αμάχων.

Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μέρες λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα αρχίσουν να απελευθερώνονται «πολύ σύντομα». Ο Τραμπ αναφέρει πως «Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία (στις διαπραγματεύσεις), επειδή όλοι έχουν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές». Το Ισραήλ επιθυμεί να μην αποχωρήσει από την Πόλη της Γάζας και να κατέχει την μοναδική οδική αρτηρία της Γάζας, την λεωφόρο Σαλάχ αλ Ντιν.

Ο Τραμπ έκανε λόγο πως οι «προχωρούσαν πολύ καλά». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αυτή τη στιγμή» και ότι «πιθανότατα θα χρειαστούν μερικές ημέρες». «Είναι μια εξαιρετική συμφωνία για το Ισραήλ, είναι μια εξαιρετική συμφωνία για ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, τον μουσουλμανικό κόσμο και τον κόσμο γενικότερα, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό».

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν στη Γάζα, αγνοώντας την έκκληση Τραμπ προς το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» την Παρασκευή, μετά την θετική απάντηση της Χαμάς στο προτεινόμενο σχέδιο.

«Έτοιμοι να πολεμήσουμε αν δεν επιτευχθεί λύση», λέει το Ισραήλ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες όπως, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Γάζα.

Ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν από πλευράς Αιγύπτου ο ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι, ενώ ενδέχεται να βρίσκεται και ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ Κατάρ, Μοχάμεντ Αλ Θάνι. Τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα εκπροσωπήσει ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο Στιβ Γουίτκωβ, ο κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου για Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Το Ισραήλ στέλνει πολυμελή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ρον Ντέρμερ, υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων. Ερωτηματικό αποτελεί αν θα συμμετάσχουν και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, κάτι που έγινε σε κάθε διαπραγμάτευση έως τώρα.

Την Χαμάς, θα εκπροσωπήσει ο Καλίλ Αλ Χάγια, μέλος της ηγεσίας της Χαμάς και υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις, όπου το Ισραήλ αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει στο Κατάρ την ώρα που συσκέπτονταν για την πρόταση που θα εξεταστεί τη Δευτέρα.

Τι αναμένεται να απασχολήσει τους διαπραγματευτές τη Δευτέρα

Οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο τις τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή των πρώτων φάσεων του σχεδίου Τραμπ.

Εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές διαφορές, κυρίως όσον αφορά το εύρος της αρχικής αποχώρησης του Ισραήλ και τα ονόματα των Παλαιστινίων κρατουμένων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι.

«Είναι σε εξέλιξη συνομιλίες, οι οποίες ελπίζουμε να ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα, σχετικά με τα πρακτικά ζητήματα, ποιος θα πάει, πότε θα απελευθερωθούν, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό;» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News την Κυριακή.

Ήρθε η ώρα να απελευθερωθεί ο Μαρουάν Μπαργκούτι;

Την δεδομένη στιγμή κάποιοι Παλαιστίνιοι θεωρούνται όχι μόνο ήρωες, αλλά και φαβορί για την επόμενη ημέρα της Παλαιστίνης. Ένας από αυτούς είναι ο Μαρουάν Μπαργκούτι ο οποίος ήταν ηγέτης του στρατιωτικού τμήματος της οργάνωσης Φατάχ.

Ηγετική φυσιογνωμία της παλαιστινιακής εξέγερσης κατά της ισραηλινής κατοχής, επικεφαλής της Τανζίμ -της πολιτοφυλακής της Φατάχ- κατηγορήθηκε από το Ισραήλ ως «τρομοκράτης» ιδρυτής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ Άκσα.

Ο ίδιος -όπως είχε γράψει λίγους μήνες νωρίτερα στην Washington Post– υποστήριζε την ένοπλη αντίσταση στην ισραηλινή κατοχή, αλλά καταδίκαζε τις επιθέσεις κατά αμάχων.

Ηλεκτρισμός
Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Ομόλογα
Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο – Αναμένεται η Εθνοφρουρά
Κόσμος 05.10.25

«Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο - Αναμένεται η Εθνοφρουρά

Για τραγική κατάσταση στο Σικάγο κάνει λόγο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με την απόφαση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς να έχει ληφθεί και για αυτή την πόλη

Σύνταξη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
InView 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Αθόρυβα 05.10.25

Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;

Ο βασιλιάς έχει εγκαταλείψει τις «παρεμβατικές» επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει ομιλίες που θα εκληφθούν ως πολιτικές. Η προσέγγιση του Κάρολου χαρακτηρίζεται ως πολύ εποικοδομητική.

Σύνταξη
Γάζα: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες»
Δύσκολος δρόμος 05.10.25

Τα βλέμματα στο Κάιρο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες» της Γάζας

Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή δεν ήταν μία ήρεμη νύχτα για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις παρά την εντολή Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
Το επόμενο βήμα 05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο με την Κομισιόν. Κραυγή αγωνίας από τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
Αήθης επίθεση 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
Η σύγκριση με τη Δανία 05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε επίσημα το φινάλε της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πετράκη, ενώ ήδη ακούγεται το όνομα του Σάββα Παντελίδη ως πιθανού αντικαταστάτη με την αποχώρηση του τελευταίου από τον Αστέρα.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μίλαν για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
