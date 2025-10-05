«Συμφωνήσαμε να παραδώσουμε τα όπλα υπό διεθνή εποπτεία», φέρεται να δήλωσε η Χαμάς

Πηγή της Χαμάς αποκάλυψε στο Al Arabiya/Al Hadath ότι η οργάνωση έχει αρχίσει να συλλέγει τις σορούς των Ισραηλινών και έχει ζητήσει, μέσω της Αιγύπτου, τη διακοπή των αεροπορικών βομβαρδισμών σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Η πηγή εξήγησε ότι η παράδοση των ζωντανών ομήρων θα πραγματοποιηθεί σε μία μόνο φάση, ενώ η επιστροφή των πτωμάτων θα διαρκέσει κάποιο χρόνο, με ευελιξία εκ μέρους των ΗΠΑ στο θέμα αυτό.

Η πηγή πρόσθεσε ότι το κίνημα είχε λάβει εγγυήσεις από τις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ, οι οποίες προέβλεπαν τη μόνιμη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς είχε συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα σε παλαιστινιακό-αιγυπτιακό όργανο υπό διεθνή εποπτεία και είχε ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έγκρισή της.

Το πλάνο της Χαμάς για τους ομήρους και τους νεκρούς

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι η έξοδος των ηγετών του κινήματος από τη Λωρίδα της Γάζας εξαρτάται από τη δική τους απόφαση και ότι υπάρχουν αμερικανικές εγγυήσεις ότι δεν θα υποστούν πλήγμα. Πρόσθεσε ότι η Χαμάς έχει παράσχει στους μεσολαβητές έναν κατάλογο με τις σορούς και τους ομήρους για να τον παρουσιάσουν στο Ισραήλ, το οποίο γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους.

Εξήγησε ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι γρήγορες και εντατικές και ότι είναι προς το συμφέρον του κινήματος να εφαρμόσει γρήγορα τους όρους. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει το σχέδιο του Τραμπ με τη συνέχιση των βομβαρδισμών και των καταστροφών, τονίζοντας ότι η Χαμάς είναι προσηλωμένη στην κατάπαυση του πυρός και δεν θα πέσει στην παγίδα του Ισραήλ.

Σε μια σχετική εξέλιξη, η Χαμάς απαίτησε την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών ως μέρος της συμφωνίας ανταλλαγής, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Χωρίς χρονοδιάγραμμα το σχέδιο για ειρήνη

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ πριν από περίπου μια εβδομάδα δεν προσδιόριζε ακριβές χρονοδιάγραμμα ή σαφή πορεία για την αποχώρηση. Ωστόσο, προέβλεπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε μια συμφωνημένη γραμμή για να διευκολυνθεί η απελευθέρωση των κρατουμένων και ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ανασταλούν έως ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις για πλήρη και σταδιακή αποχώρηση, σύμφωνα με το Al Arabiya.

Πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο στρατός θα αναδιατάξει τις δυνάμεις του, αλλά θα συνεχίσει να ελέγχει στρατηγικά σημαντικές περιοχές εντός της Γάζας.

Τόνισε ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας θα πραγματοποιηθούν «είτε διπλωματικά, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, είτε στρατιωτικά, αν χρειαστεί».

Χθες, σε τηλεοπτική ομιλία του προς τον ισραηλινό λαό, ο Νετανιάχου επανέλαβε την άποψή του ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει βαθιά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας για να προστατεύσει την ασφάλεια του Ισραήλ και να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του πολέμου μέχρι το τέλος του.