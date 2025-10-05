Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει «πλήρη εξόντωση» αν δεν παραδώσει την εξουσία στη Γάζα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη εξόντωση» αν η οργάνωση αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του προτεινόμενου σχεδίου εκεχειρίας.

«Πλήρης εξόντωση», θα έρθει σύμφωνα με τον Τραμπ

«Πλήρης εξόντωση!» δήλωσε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ του CNN όταν ρωτήθηκε μέσω μηνύματος κειμένου το Σάββατο τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Τάπερ πίεσε τον πρόεδρο σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στην πρότασή του για κατάπαυση του πυρός σε 20 σημεία, αναφέροντας την ερμηνεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ ότι η Χαμάς είχε ουσιαστικά απορρίψει το σχέδιο επιμένοντας «να μην αποστρατιωτικοποιηθεί, να παραμείνει η Γάζα υπό παλαιστινιακό έλεγχο και να συνδεθεί η απελευθέρωση των ομήρων με τις διαπραγματεύσεις».

«Έχει άδικο;» ρώτησε ο Τάπερ.

«Θα το μάθουμε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!!!» απάντησε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει «σύντομα» να ξεκαθαρίσει αν η Χαμάς είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρήνη.

«Ναι στον Μπίνι», απάντησε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί πλήρως με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει την ευρύτερη οπτική του προέδρου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξος ότι η πρότασή του για κατάπαυση του πυρός θα γίνει πραγματικότητα και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να το επιτύχει.

Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ

Νωρίτερα το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης που περιγράφεται στο σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε για το Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση περιμένει τώρα την επιβεβαίωση από τη Χαμάς.

Εάν η Χαμάς συμφωνήσει, δήλωσε ο Τραμπ, η εκεχειρία θα τεθεί «άμεσα σε ισχύ» και θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

«Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης, την οποία έχουμε δείξει και μοιραστεί με τη Χαμάς. Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι το Ισραήλ είχε σταματήσει προσωρινά τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα κρίσιμο βήμα προς την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων, και προειδοποίησε τη Χαμάς να ενεργήσει γρήγορα.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ωστόσο, το CNN μετέδωσε ότι τουλάχιστον 67 άτομα στη Γάζα έχασαν τη ζωή τους λόγω των ισραηλινών επιθέσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η Χαμάς ανταποκρίθηκε θετικά στην πρότασή του με 20 σημεία που αποσκοπούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την ημέρα «μεγάλη» και περιέγραψε τις εξελίξεις ως «άνευ προηγουμένου».