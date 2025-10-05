newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
Έντονη φέρεται να ήταν η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τις επιφυλάξεις τους πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την «ναι, αλλά» απάντηση της Χαμάς στην -αμφιλεγόμενη σύμφωνα με ειδικούς- πρόταση ειρήνης για τη Γάζα.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το Axios, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες την Παρασκευή ο Τραμπ είδε «καλά νέα» και ευκαιρία για συμφωνία, ενώ ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει τίποτα για να πανηγυρίζουμε».

Κατά τους αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ απάντησε οργισμένα στον πρωθυπουργό: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ***α αρνητικός. Αυτό είναι νίκη. Πάρ’ το». Η ανταλλαγή, σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα, αποτυπώνει την αποφασιστικότητα του προέδρου να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να πιέσει για τερματισμό του πολέμου εφόσον η Χαμάς καταλήξει σε συμφωνία.

Στην επίσημη απάντησή της στο αμερικανικό σχέδιο, η Χαμάς δήλωσε διατεθειμένη να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, ζητώντας παράλληλα διαπραγματεύσεις για κρίσιμες λεπτομέρειες. Ο Νετανιάχου, σε ιδιωτικές διαβουλεύσεις την ίδια ημέρα, εκτίμησε ότι πρόκειται για απόρριψη του σχεδίου, μεταδίδει το Axios επικαλούμενο Ισραηλινή πηγή.

Αντίθετα, ο Τραμπ, που φοβόταν μια κατά μέτωπον άρνηση, ερμήνευσε την απάντηση ως «άνοιγμα» για πρόοδο. Σε σύντομη συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο είπε ότι εξήγησε στον Νετανιάχου πως αυτή είναι «η ευκαιρία του για νίκη» και υποστήριξε ότι «τελικά συντάχθηκε» μαζί του. «Πρέπει να είναι εντάξει μ’ αυτό. Δεν έχει επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είσαι εντάξει», φέρεται να είπε.

Λίγες ώρες μετά το τηλεφώνημα, ο Τραμπ εξέδωσε δημόσια δήλωση καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τα αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα. Τρεις ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε σχετική εντολή, σύμφωνα με το Axios.

Απολύτως ευθυγραμμισμένοι

Επισήμως, το περιβάλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού υπογράμμισε ότι οι δύο ηγέτες «είναι απολύτως ευθυγραμμισμένοι». Ο Νετανιάχου μάλιστα ανήρτησε βίντεο με επαίνους προς τον Αμερικανό πρόεδρο και έμφαση στα σημεία σύγκλισης. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Axios περιέγραψαν τη συνομιλία της Παρασκευής ως «σκληρή και αυστηρή», με τον Τραμπ εμφανώς ενοχλημένο, προτού τελικά υπάρξει σύμπτωση απόψεων.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος συνέχισε να πιέζει και τις δύο πλευρές για συμφωνία, απευθύνοντας δημόσιο μήνυμα προς τη Χαμάς να μην καθυστερεί. Προειδοποίησε ότι αν δεν προχωρήσει η απελευθέρωση ομήρων, η πρόταση θα αποσυρθεί.

Παράλληλα, το Axios μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν τη συναίνεση του Ισραήλ σε επικαιροποιημένο χάρτη για την αρχική απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της Γάζας. Η κίνηση θεωρείται κρίσιμη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ενόψει των συνομιλιών.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ–Χαμάς αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με το Axios, στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας αυτή την εβδομάδα θα συμμετάσχουν οι προεδρικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Το διακύβευμα παραμένει υψηλό: ο Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά χωρίς απτές δεσμεύσεις. Όπως σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, «τελικά, ο πρόεδρος θέλει ειρήνη — και γι’ αυτό εργαζόμαστε στενά με το Ισραήλ».

Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ηλεκτρισμός
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
Κόσμος 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Αθόρυβα 05.10.25

Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;

Ο βασιλιάς έχει εγκαταλείψει τις «παρεμβατικές» επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει ομιλίες που θα εκληφθούν ως πολιτικές. Η προσέγγιση του Κάρολου χαρακτηρίζεται ως πολύ εποικοδομητική.

Σύνταξη
Γάζα: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες»
Δύσκολος δρόμος 05.10.25

Τα βλέμματα στο Κάιρο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες» της Γάζας

Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή δεν ήταν μία ήρεμη νύχτα για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις παρά την εντολή Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Το σύστημα νοσεί

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
«Ψηφιακή ανάσταση» 05.10.25

«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες

Εκατοντάδες Ρωσίδες χήρες ζητάνε έστω λίγα δευτερόλεπτα να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους που χάθηκαν στην Ουκρανία. Το οικονομικό τίμημα μικρό, αλλά το... ηθικό και ψυχολογικό;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βίλνιους: Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο
Επαναλειτουργεί 05.10.25

Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Τα αερόστατα προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους - Σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Βίντεο 05.10.25

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
Στο Βανκούβερ 05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κικίλιας: Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία
«Στρατηγική σχέση» 05.10.25

Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία, υπογραμμίζει ο Κικίλιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Σύνταξη
Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)

Ο Τζίμας μπήκε αλλαγή στο 70′, έδωσε ασίστ στο 86′ και η Μπράιτον πήρε τον βαθμό στην έδρα της Γουλβς (1-1). Ο Μάλεν «καθάρισε» με δύο γκολ για την Βίλα (2-1), νίκη και για τη Νιούκαστλ (2-0) επί της Νότιγχαμ

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
Κόσμος 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Παναιτωλικός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 05.10.25

Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισκέπτεται τη χώρα ως άντρο διαφθοράς, με την κατηγορία ότι κάποιοι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα με τη συμμετοχή αξιωματούχων», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ιερά οδός: «Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου»- Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι
Ελλάδα 05.10.25

«Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου» - Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι

«Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι» περιγράφει ο οδηγός που έπεσε θύμα επίθεσης στην Ιερά Οδό από 25χρονο διανομέα

Σύνταξη
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνώμων για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνώμων για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»
Για την αποσβεστική 05.10.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»

«Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα για την 8η αγωνιστική της La lLiga.

Σύνταξη
