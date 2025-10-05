Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

Έντονη φέρεται να ήταν η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τις επιφυλάξεις τους πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την «ναι, αλλά» απάντηση της Χαμάς στην -αμφιλεγόμενη σύμφωνα με ειδικούς- πρόταση ειρήνης για τη Γάζα.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το Axios, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες την Παρασκευή ο Τραμπ είδε «καλά νέα» και ευκαιρία για συμφωνία, ενώ ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει τίποτα για να πανηγυρίζουμε».

Κατά τους αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ απάντησε οργισμένα στον πρωθυπουργό: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ***α αρνητικός. Αυτό είναι νίκη. Πάρ’ το». Η ανταλλαγή, σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα, αποτυπώνει την αποφασιστικότητα του προέδρου να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να πιέσει για τερματισμό του πολέμου εφόσον η Χαμάς καταλήξει σε συμφωνία.

Στην επίσημη απάντησή της στο αμερικανικό σχέδιο, η Χαμάς δήλωσε διατεθειμένη να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, ζητώντας παράλληλα διαπραγματεύσεις για κρίσιμες λεπτομέρειες. Ο Νετανιάχου, σε ιδιωτικές διαβουλεύσεις την ίδια ημέρα, εκτίμησε ότι πρόκειται για απόρριψη του σχεδίου, μεταδίδει το Axios επικαλούμενο Ισραηλινή πηγή.

Αντίθετα, ο Τραμπ, που φοβόταν μια κατά μέτωπον άρνηση, ερμήνευσε την απάντηση ως «άνοιγμα» για πρόοδο. Σε σύντομη συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο είπε ότι εξήγησε στον Νετανιάχου πως αυτή είναι «η ευκαιρία του για νίκη» και υποστήριξε ότι «τελικά συντάχθηκε» μαζί του. «Πρέπει να είναι εντάξει μ’ αυτό. Δεν έχει επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είσαι εντάξει», φέρεται να είπε.

Λίγες ώρες μετά το τηλεφώνημα, ο Τραμπ εξέδωσε δημόσια δήλωση καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τα αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα. Τρεις ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε σχετική εντολή, σύμφωνα με το Axios.

Απολύτως ευθυγραμμισμένοι

Επισήμως, το περιβάλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού υπογράμμισε ότι οι δύο ηγέτες «είναι απολύτως ευθυγραμμισμένοι». Ο Νετανιάχου μάλιστα ανήρτησε βίντεο με επαίνους προς τον Αμερικανό πρόεδρο και έμφαση στα σημεία σύγκλισης. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Axios περιέγραψαν τη συνομιλία της Παρασκευής ως «σκληρή και αυστηρή», με τον Τραμπ εμφανώς ενοχλημένο, προτού τελικά υπάρξει σύμπτωση απόψεων.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος συνέχισε να πιέζει και τις δύο πλευρές για συμφωνία, απευθύνοντας δημόσιο μήνυμα προς τη Χαμάς να μην καθυστερεί. Προειδοποίησε ότι αν δεν προχωρήσει η απελευθέρωση ομήρων, η πρόταση θα αποσυρθεί.

Παράλληλα, το Axios μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν τη συναίνεση του Ισραήλ σε επικαιροποιημένο χάρτη για την αρχική απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της Γάζας. Η κίνηση θεωρείται κρίσιμη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ενόψει των συνομιλιών.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ–Χαμάς αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με το Axios, στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας αυτή την εβδομάδα θα συμμετάσχουν οι προεδρικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Το διακύβευμα παραμένει υψηλό: ο Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά χωρίς απτές δεσμεύσεις. Όπως σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, «τελικά, ο πρόεδρος θέλει ειρήνη — και γι’ αυτό εργαζόμαστε στενά με το Ισραήλ».