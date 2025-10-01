«Ανόητη η Χαμάς αν δεχτεί το σχέδιο Τραμπ-Νετανιάχου»

Τα αραβικά κράτη φέρονται να έχουν «πέσει» πάνω στη Χαμάς να την πείσουν να δεχτεί το σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα που πρότειναν οι Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ακόμα και η Τουρκία έστειλε αντιπροσωπεία της στο Κατάρ, ώστε να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Η οργάνωση όμως θα είναι… «ανόητη» αν δεχτεί, ειδικά τώρα.

Αυτό πιστεύει ο Τζον Μιρσχάιμερ, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο οποίος έχει παρακολουθήσει πολύ στενά την εξέλιξη του πολέμου από την 7η Οκτωβρίου 2025.

Μιλώντας στο podcast The Spectator, ο Μιρσχάιμερ εκτιμά πως υπάρχουν τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί λόγοι που η Χαμάς δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο που στην πραγματικότητα είναι κομμένο και ραμμένο για τους Ισραηλινούς.

«Το τελικό σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα τροποποιήθηκε σε σχέση με προηγούμενα σχέδια με τρόπους που λειτούργησαν προς όφελος των Ισραηλινών» αναφέρει.

Δεδομένου ότι Ισραήλ πήρε ό,τι ήθελε στη συμφωνία, δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για αμερικανική πρόταση, λέει, αλλά μια αμερικανοϊσραηλινή πρόταση.

Επικρίνει το γεγονός ότι έλειπε εντελώς η Χαμάς από αυτή τη διαδικασία καθώς δεν ρωτήθηκε.

«Της παρουσιάστηκε απλώς ένα τετελεσμένο γεγονός (fait accompli)» λέει, υπογραμίζοντας πως δίχως έκπληξη, αν κοιτάξει κανείς τη συμφωνία, είναι μια συμφωνία που θα ήταν ανόητο για τη Χαμάς να αποδεχθεί: χάνει σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Ποια είναι όμως αυτά σύμφωνα με τον Μιρσχάιμερ;

Τρεις λόγοι που δεν συμφέρει την Χαμάς

Πρώτον, σύμφωνα με την πρόταση, η παλαιστινιακή οργάνωση πρέπει να παραδώσει όλους τους ομήρους μέσα στις πρώτες 72 ώρες.

«Και όλοι αναγνωρίζουν ότι οι όμηροι είναι το διαπραγματευτικό της χαρτί· άρα το εγκαταλείπει» σημειώνει ο καθηγητής.

Δεύτερον, όσον αφορά το τι θα συμβεί με τη Χαμάς, η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της, συμπεριλαμβανοντας την καταστροφή όλων των σηράγγων.

«Αυτό θα σήμαινε ότι η Χαμάς και οι κάτοικοι της Γάζας θα έμεναν απροστάτευτοι» σχολιάσει ο ειδικός.

Τρίτον, οι Ισραηλινοί δεν υποχρεώνονται να αποχωρήσουν από ολόκληρη τη Γάζα. Ωστόσο, ο καθηγητής θυμίζει ότι ένα από τα βασικά αιτήματα της Χαμάς ήταν η πλήρης αποχώρηση. Αντ΄ αυτού προβλέπεται σταδιακή αποχώρηση και, ακόμη και στο τέλος, παραμονή εντός της Γάζας κατά μήκος της περιμέτρου.

«Αυτή είναι ιδανική κατάσταση για το Ισραήλ και καταστροφική για τους Παλαιστινίους» λέει.

Το σημαντικότερο όμως για τον Μιρσχάιμερ ότι δεν υπάρχει καμία αίσθηση αυτοδιάθεσης στη συμφωνία.

«Ουσιαστικά έχουμε προδιαγράψει πώς θα κυβερνάται η Γάζα στο μέλλον· δεν θα κυβερνάται για πολύ από τους Παλαιστινίους και, όταν αναλάβουν, έχουμε αποφασίσει ποιος θα αναλάβει -η Παλαιστινιακή Αρχή- δηλαδή ποιον θα «εκπαιδεύσουμε» στο μεταξύ ως υπεύθυνο διαχειριστή» λέει με έμφαση ο Μιρσχάιμερ.

Όσον αφορά Παλαιστινιακό κράτος, ο καθηγητής βλέπει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν το γνωρίζουν αν θα το αποκτήσουν ποτέ. Απλά στο 20ό σημείο λέει πως οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν να στηθεί διάλογος για να καθοριστεί το endgame (ένα τέλος). «Πρόκειται, λοιπόν, για πρόταση που δεν έχει νόημα να δεχτεί η Χαμάς» τονίζει ο καθηγητής.

Στρατιωτικά οι Ισραηλινοί είναι σε πιο αδύναμη θέση

Σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο, ο Μιρσχάιμερ εκτιμά ότι η οργάνωση στέκεται όρθια και ικανή να συνεχίσει τον αγώνα, ενώ αντίθετα οι Ισραηλινοί, υποφέρουν τρομερά από αυτόν τον πόλεμο και ως εκ τούτου έχουν ανάγκη από ανακωχή.

Ειδικότερα, ο διαπρεπής αναλυτής διεθνών σχέσεων δεν βλέπει τόσες αναφορές για μεγάλες εμπλοκές ανάμεσα σε μαχητές της Χαμάς και Ισραηλινούς. «Δεν είναι ότι γίνονται μεγάλες μάχες όπου οι Ισραηλινοί συντρίβουν τη Χαμάς.»

«Ξέρεις, γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για το να ηττηθεί η Χαμάς και υπάρχει η ιδέα ότι η Χαμάς έχει ήδη ηττηθεί. Εγώ δεν το πιστεύω» σημειώνει ο καθηγητής, προσθέτοντας ότι στην πραγματικότητα, η Χαμάς κρύβεται στις σήραγγες και σε άλλα μέρη, όπως θα περίμενε κανείς. «Δεν πρόκειται να βγουν. Άρα δεν πιστεύω ότι έχουν σκοτώσει τόσους πολλούς μαχητές της Χαμάς. Επιπλέον, υπάρχει τεράστιος αριθμός νεαρών ανδρών που μπορούν εύκολα να στρατολογήσουν, καθώς μεγαλώνουν, στη Χαμάς».

Αυτή η κατάσταση πιστεύει ότι προκαλεί τεράστια ζημιά στη φήμη και τη θέση τους, ακόμη και στις ΗΠΑ.

«Κι αν δεις τι συμβαίνει μέσα στο Ισραήλ, είναι σαφές ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, άνθρωπος διαλεγμένος από τον Νετανιάχου, ήταν κατηγορηματικά αντίθετος -και το εννοώ κατηγορηματικά- στην επίθεση στην Πόλη της Γάζας, γιατί καταλαβαίνει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση των ισραηλινών δυνάμεων».

Συνεπώς εάν οι Ισραηλινοί αναγκαστούν να προχωρήσουν στρατιωτικά ο Μιρσχάιμερ δεν πιστεύει ότι θα πετύχουν. «Νομίζω ότι οι Ισραηλινοί θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση αν η Χαμάς δεχόταν αυτή τη συμφωνία, αλλά πιστεύω ότι η Χαμάς θα το καταλάβει αυτό και, ως εκ τούτου, δεν θα τη δεχθεί».