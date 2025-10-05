Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες για να ξεκινήσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο Κάιρο όσο στη Γάζα ο εφιάλτης συνεχίζεται καθώς ο στρατός δεν έχει σταματήσει να βομβαρδίζει σε όλον τον θύλακα ακόμα και στις υποτιθέμενες «ασφαλείς ζώνες».

«Ο ήχος από τα αδιάκοπα χτυπήματα του πυροβολικού και των μαχητικών αεροσκαφών γέμιζε τη νύχτα (σ.σ. του Σαββάτου προς Κυριακή)», αναφέρει ο Χανί Μαχμούντ, ανταποκριτής του Al Jazeera από την κεντρική Γάζα.

«Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν ξεκίνησαν οι συνεχείς επιθέσεις που διήρκεσαν τουλάχιστον τρεις ώρες. Οι επιθέσεις εξάντλησαν την ψυχολογική ευεξία όλων, αφήνοντας τους ανθρώπους απόλυτα αβέβαιους», προσθέτει ο ίδιος.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα ξεμένουν από υπομονή καθώς έχουν δει πολλές προσπάθειες διαπραγματεύσεων να καταρρέουν. Η μετατόπιση – πρόσκαιρη ή μη, μένει να φανεί – στη στάση του Τραμπ που έχει αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ προκάλεσε νέες προσδοκίες και αναπτέρωσε χθες το ηθικό των Παλαιστινίων.

Το γεγονός όμως ότι το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στη Γάζα και κατά την προσφιλή του τακτική να στοχεύει ξανά αιτούντες βοήθεια, προκαλεί απογοήτευση. Μέσα σε ένα 24ωρο από την εντολή του Τραμπ στον Νετανιάχου να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, το Ισραήλ είχε σκοτώσει τουλάχιστον 70 ανθρώπους.

Τα βλέμματα στο Κάιρο

Οι διαπραγματευτικές ομάδες του Ισραήλ και της Χαμάς κατευθύνονται στην Αίγυπτο όπου τους περιμένουν οι μεσολαβητές από την Ντόχα, το Κάιρο.

Ο αμερικανός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα εκπροσωπήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στις διαπραγματεύσεις για την υλοποίηση της πρότασής του ή τουλάχιστον για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου που είναι η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων.

Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν, σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ, σήμερα Κυριακή ή το αργότερο τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστέρηση» από τη Χαμάς αφού είχε πει ότι το Ισραήλ συμφώνησε να αποσύρει τις δυνάμεις του από ένα τμήμα της Λωρίδας, παρουσιάζοντας μάλιστα και ένα χάρτη, που δείχνει – κατά προσέγγιση – τις γραμμές ανάπτυξης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε, θα τιναχτούν όλα στον αέρα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε όλους τους ομήρους μας» και επανέλαβε ότι σκοπός του στη συνέχεια είναι να «αποστρατιωτικοποιήσει» τη Γάζα είτε διπλωματικά είτε με πολεμική ισχύ.

Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον ανώτατο αξιωματούχο Χαλίλ αλ-Χάγια, που γλίτωσε από την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, αναμένεται να φτάσει στην Αίγυπτο την Κυριακή το απόγευμα.

Παράθυρο ευκαιρίας

Το σαουδαραβικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Asharq al-Awsat, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, ανέφερε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία και οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στη συζήτηση της προετοιμασίας των εδαφικών συνθηκών που απαιτούνται για τη μεταφορά των ομήρων από τη Γάζα στο Ισραήλ.

Ωστόσο όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί ο εντοπισμός και η ασφαλής μεταφορά των ομήρων γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.

Σε σχέση με τους υπόλοιπους όρους του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας, η Χαμάς αποδέχτηκε – όπως είχε κάνει στο παρελθόν – να παραδώσει την εξουσία σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες αλλά όπως επισημαίνουν στελέχη της θα αφοπλιστεί μόνο εάν σταματήσει η ισραηλινή κατοχή ενώ απορρίπτει τη μεταβατική διακυβέρνηση από ξένους (σ.σ το σχέδιο προέβλεπε ένα ανεξάρτητο ίδρυμα υπό την προεδρία Τραμπ και τον έλεγχο του Τόνι Μπλερ).

Στην Αίγυπτο θα λάβει επίσης χώρα μία συνάντηση όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία γραμμή για το μέλλον της μεταπολεμικής Γάζας.

Η θετική αποδοχή της απάντησης της Χαμάς από τον Τραμπ που δήλωσε ότι η οργάνωση επιθυμεί διαρκή ειρήνη ανοίγει το παράθυρο για να υπάρξει μία ολιγοήμερη εκεχειρία αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο περίπλοκα, καθώς η πρόταση του αμερικανού προέδρου όπως την παρουσίασε με τον Νετανιάχου στο πλευρό του ενταφιάζει την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Πίεση στη Χαμάς για επιτάχυνση της διαδικασίας

«Οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί θέλουν να ασκήσουν τη μέγιστη πίεση στη Χαμάς για να επιταχύνουν τη διαδικασία», δήλωσε στο Al Jazeera ο Tamer Karmout, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια παγκόσμια μετατόπιση της κοινής γνώμης για τη Γάζα που δημιουργεί επίσης πίεση στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Υπάρχει μια κρίσιμη τομή με τη μεταβαλλόμενη κοινή γνώμη – όπως η δυναμική της Νότιας Αφρικής όταν κατέρρευσε το απαρτχάιντ. Αυτή είναι μια σπουδαία ορμή. Και νομίζω ότι όλα τα μέρη πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να προσπαθήσουν να τερματίσουν τη σύγκρουση με τον πιο πολιτισμένο τρόπο. Χρειαζόμαστε αυτή τη ορμή».

Ο Karmout σημείωσε ακόμα ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των διαμεσολαβητών ότι σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων πρέπει να δοθεί μια πραγματική ευκαιρία για να επιτευχθεί η εκεχειρία.

«Η γενική συναίνεση μεταξύ των βασικών παραγόντων είναι ότι θα πρέπει να δώσουν σε αυτό μια πραγματική ευκαιρία. Υπάρχουν τόσα πολλά διακυβεύματα σε αυτή τη συμφωνία: φήμη, εγωισμοί, ακόμη και βραβεία Νόμπελ Ειρήνης – και τόσα πολλά κίνητρα για όλα τα μέρη».

Στο Ισραήλ πάντως φοβούνται ότι ο Νετανιάχου θα σαμποτάρει τη συμφωνία. Διαδηλώσεις που κάλεσαν οι συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να επιβάλει την εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός προκειμένου να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες ζωντανοί Ισραηλινοί στη Γάζα.

Σοκ από τις μαρτυρίες των ακτιβιστών του Flotilla

Την ίδια στιγμή παγκόσμιο σοκ προκαλούν τα όσα αποκαλύπτουν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που γύρισαν από το Ισραήλ αφού απήχθησαν σε διεθνή ύδατα. Περιγραφές για κακομεταχείριση, εξευτελισμούς και βασανιστήρια έρχονται από πολλές μαρτυρίες.

Το Ισραήλ τους υποδέχτηκε ως τρομοκράτες, αφήνοντάς πολλούς από αυτούς χωρίς νερό και φαΐ, με δεμένα χέρια για ώρες και εξευτελιστική συμπεριφορά. Πληθαίνουν αυτοί που αναφέρουν ότι η «αγαπημένη» των ισραηλινών δυνάμεων ήταν η 22χρονη περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, την οποία έντυσαν με ισραηλινή σημαία και έβγαιναν μαζί της σέλφι.

Το Ισραήλ αρνήθηκε σήμερα ότι προέβη σε οποιαδήποτε κακομεταχείριση των 450 ακτιβιστών του Flotilla, μεταξύ των οποίων και οι 27 έλληνες πολίτες, αλλά η υπερηφάνεια του υπουργού Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, για το γεγονός ότι οι αστυνομικοί τους αντιμετώπισαν ως τρομοκράτες δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αμφιβολιών.

«Πήγα να επισκεφτώ τη φυλακή Kziot και είμαι περήφανος που αντιμετωπίζουμε τους «ακτιβιστές του στολίσκου» ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας, όποιος υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι τρομοκράτης και αξίζει τις συνθήκες των τρομοκρατών… Αξίζει να βιώσουν τις συνθήκες στη φυλακή Kziot και να το σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ. Έτσι λειτουργεί», δήλωσε αφού κατέγραψε την «επίσκεψή» του σε βίντεο.

Στις εν λόγω φυλακές κρατούνται χιλιάδες Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες όπου υφίστανται συστηματική κακομεταχείριση, όπως έχουν καταγράψει επανειλημμένα οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.