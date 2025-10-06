Γάζα: Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια έφτασε στην Αίγυπτο με ασφάλεια

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή στην Αίγυπτο, επικεφαλής της αντιπροσωπείας η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η Χαμάς εξήγησε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν καταρχήν στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Ήταν στα στελέχη του πολιτικού σκέλους της Χαμάς που αποπειράθηκε να δολοφονήσει το Ισραήλ

Έσπασε τη σιωπή του χθες, κατά τη διάρκεια εκπομπής μαγνητοσκοπημένης εκ των προτέρων που μεταδόθηκε στο Κατάρ, εμιράτο που διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, σε όλους τους κύκλους έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ προσπάθησε να δολοφονήσει ολόκληρη την διαπραγματευτική ομάδα στη Ντόχα του Κατάρ, ενώ εξέταζαν την τότε πρόταση Τραμπ, ένα σχέδιο με πολλά κοινά στοιχεία με αυτό που θα μελετήσουν οι δύο πλευρές την Δευτέρα.

Οι σημερινές συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο που πρότεινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί πριν από σχεδόν δυο χρόνια, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ αναχωρεί για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.